Kommentar

Trump vinner dragkampen

Av Per Olav Ødegård

Foto: Morten Mørland, VG

Det er vårrengjøring i det republikanske partiet. Alle som våger å kritisere Donald Trump skal ut.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Om få dager vil Liz Cheney etter alt å dømme miste sin plass som en av lederne for det republikanske partiet i Representantenes hus. Årsaken er at hun nekter å godta Trumps falske fortelling om at presidentvalget i 2020 ble stjålet.

Kongressrepresentant Cheney og senator Mitt Romney er blant navnene på Trumps liste over RINOs (Republicans In Name Only), altså de han mener er kun er republikanere i navnet. Men de få i partiet som taler Trump i mot er overbevist om at de forsvarer tradisjonelle republikanske verdier.

The Grand Old Partys symbol er elefanten. I dag eier Trump partiet. Han lar seg ikke rokke av å ha tapt et presidentvalg. Det sies at elefanten aldri glemmer, og det gjør heller ikke Trump. Han vil at partiet og velgerne ved første anledning skal forkaste de republikanerne som stemte for riksrett i januar.

I Trumps verden handler alt om ham selv, og i partiet. På en partisamling i Florida tidligere i år leste han opp navnene på republikanere han mener har sviktet ham. Han var spesielt opptatt av Liz Cheney: -Forhåpentlig vil de blitt kvitt henne ved neste valg. Bli kvitt dem alle, sa Trump.

Å gjenta Trumps påstand om valgfusk er blitt troskapseden i den nye republikanske parti. Mange republikanske politikere gjør alt de kan for å vise ham beundring og lojalitet. Andre er tause. Men de støtter lovforslag i delstatene som vil gjøre det vanskeligere for mange å avlegge stemme, under sterke protester fra alle som mener restriksjonene vil ramme minoriteter. De stemmer i stort flertall på demokratene.

Noen ytterst få opponerer mot påstanden om valgfusk. Fremst blant disse står nå Liz Cheney. I et innlegg i Washington Post advarer kongressrepresentant Cheney mot det hun kaller en farlig og antidemokratisk persondyrkelse av Trump. Hun sier partiet står ved et vendepunkt hvor de må velge sannhet og troskap til konstitusjonen. Å påstå av presidentvalget ble stjålet kaller hun for den store løgnen. -Historien ser oss. Våre barn ser oss, skriver Cheney.

STORMINGEN: Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar for å stanse godkjenningen av valgresultatet . Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Men partiet har allerede forlatt vendepunktet. De valgte troskap til Trump. Umiddelbart etter det voldelige angrepet på Kongressen 6. januar kunne det imidlertid se ut som om ledende republikanere ville ta et oppgjør med presidenten.

13 januar sa for eksempel partiets leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, at Trump «bærer ansvar for onsdagens angrep på Kongressen fra en opprørsk mobb”» Partiets leder i Senatet, Mitch McConnell, sa etter riksrettssaken at Trump var «moralsk ansvarlig». Men forsøkene på å ansvarliggjøre Trump ble fort glemt.

Snart valfartet ledende republikanere til Florida for å få Trumps velsignelse. Mange republikanere er overbeviste trumpister. Andre er mest opptatt av å holde partiet samlet. De trenger Trump fordi det store flertall av republikanske velgere oppfatter ham som sin leder og stemmer på de kandidater som han støtter.

I en meningsmåling fra YouGov og Senteret for etikk og offentlig politikk (EPPC) sier 66 prosent av republikanske velgere at Trump er viktigere for dem enn partiet. De er svært splittet i synet på økonomi, helse og skatt. Det som samler kjernen av Trump velgere er religion, patriotisme og kulturell identitet.

Politikere som Mitt Romney og Liz Cheney savner det gamle republikanske parti, som også deres fedre representerte. Men Trump har grunnleggende forandret «The Grand Old Party» fra å være et tradisjonelt konservativt parti til å bli en populistisk og nasjonalistisk bevegelse. Han kommer til å dominere partiet i mange år og kanskje stiller han som presidentkandidat i 2024.

Republikanske ledere som Mitch McConnell ønsker å se fremover. Målet er å gjenvinne et flertall i Kongressen i valgene neste år. Det er fullt mulig. Problemet er at Trump nekter å godta at han faktisk tapte presidentvalget. Det skaper splittelse og uro i egne rekker.

Sist mandag erklærte Trump at det «falske» presidentvalget i 2020 heretter vil bli kalt DEN STORE LØGNEN. Trump fortsetter samtidig med grove personangrep på andre republikanere. De fleste lar være å svare, men ikke Cheney: -Valget ble ikke stjålet. De som hevdet det sprer den store løgnen, vender rettsstaten ryggen og forgifter det politiske system.

TAPTE VALGET: Daværende president Donald Trump på den siste dagen av valgkampen, 2 november 2020. Han har ennå ikke erkjent nederlag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

På lederplass skriver den konservative avisen Wall Street Journal at republikanerne vil fremstå som tåpelige, eller verre, hvis de i 2022 vil forsøke å vinne velgere ved å ta en omkamp av 2020. Avisen fastholder at Trump tapte valget klart, både i antall stemmer og valgmenn. Republikanerne må finne en måte å fortelle velgerne sannheten. Å støte ut Liz Cheney på grunn av ærlighet vil kun gjøre partiet mindre, skriver avisen.

Trump pleier å kalle republikanere som våger å kritisere ham for å være tapere. Men den største taperen er Trump selv. Han ble den første president siden Jimmy Carter som tapte forsøket på å bli gjenvalgt. På hans vakt har republikanerne tapt kontrollen over Representantenes hus, Senatet og Det hvite hus.

Det gjenstår å se om trumpisme og fornektelse av valgresultatet i 2020 er vinnersaker i 2022 og 2024. Det kan tenkes at velgerne er mer opptatt av å se fremover. Men i mellomtiden kan Trump lykkes med å rense partiet for opposisjon.

Cheney fikk støtte fra et flertall av sine partifeller i Kongressen tidligere i år. Det vil neppe skje i en ny avstemning denne uken. Hennes etterfølger, Elise Stefanik, er nominert til å overta tredjeplassen i parti-hierarkiet. Hun har Trumps varme støtte. Det er belønningen for å ha forsvart Trump helhjertet i to riksrettssaker. Trump kaller henne for «tøff og smart». Cheney stemples som en «krigshissende tulling».

Liz Cheney sier at hun vil forsvare rettsstatens prinsipper som sikrer frihet og demokrati, uansett hvilke kortsiktige politiske konsekvenser det vil få. Men hun er ikke lenger ønsket i et parti som inntil nylig forsvarte de samme verdiene.