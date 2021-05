Leder

Jordvernet glipper

Omdisponeringen av verdifull matjord fortsetter, ifølge nye SSB-tall. Og kommunene har planer om å bygge ned mye mer.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte tirsdag en rapport som viser at det i 2020 ble omdisponert 10 400 dekar jord til andre formål enn landbruk. Over 90 prosent av dette arealet ble regulert etter plan- og bygningsloven.

For ordens skyld: Omdisponering betyr ikke nødvendigvis nedbygging. Det kan gå lang tid, kanskje flere år, før vedtatt regulering ender med at landbruksjord blir nedbygd. Om den i det hele tatt blir det.

Men SSB-tallene er likevel urovekkende. Fordi de føyer seg til en trend der stadig mer matjord legges under asfalt eller bygninger. Avisen Nationen meldte nylig at norske kommuner i sine regulerings- og kommuneplaner i løpet av de kommende år har tenkt å disponere ca. 160 000 dekar landbruksjord til utbyggingsformål. Det vil sprenge Stortingets jordvernmål.

Jordbruksarealet i Norge utgjør om lag tre prosent av landarealet – og kun en tredjedel av dette egner seg for dyrking av matkorn. På 2000-tallet, frem til 2015, ble det i snitt bygget ned 8100 dekar jordbruksareal årlig, av dette ca 4000 dekar dyrket mark.

I en tid med økt oppmerksomhet på selvforsyningsgrad, matsikkerhet og dessuten en styrket bevissthet omkring mattrygghet – altså at våre næringsmidler er avlet, høstet og foredlet på måter som ikke gjør oss syke – har det også vært et uttrykt politisk fokus på bedre jordvern. I 2015 vedtok Stortinget et mål om at innen 2020 skulle maksimalt 4000 dekar dyrket mark årlig kunne omdisponeres til andre formål. Siden 2016 har måltallet stort sett blitt fulgt.

Men nå tar det av igjen. Dersom Stortinget står ved sitt opprinnelige ønske, kan maksimalt 44 000 dekar jord bygges ned frem til 2030, ifølge Nationens beregninger. Mens SSBs fremskrivning, gitt det nye taktskiftet, viser at mer enn det dobbelte kommer til å bli nedbygd i løpet av samme periode.

«Det tar århundrer å danne god matjord. Jordsmonnet er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs», heter det i regjeringens eget dokument om jordvern. Det er en formulering som forplikter.

Årsakene til at utviklingen nå går i gal retning er flere. En hovedgrunn er at stadig færre livnærer seg av å produsere mat i Norge. Hvert år forsvinner rundt 800 foretak i landbruket. Dermed går verdifull matjord ut av drift.

I tillegg fortsetter nedbyggingen. Nye veier, travbaner, boligfelt og varehus planlegges bygd på dyrka mark. Trøndelag er ifølge SSB det området i landet som har flest landbrukseiendommer. Samtidig har Trondheim og nabokommunene fra 2004 vært de kommuner i Norge som har bygd ned mest dyrkajord.

Dette er ikke bare uheldig. Det er direkte uansvarlig å fortsette nedbyggingen av dyrkbar jord i en tid med sterk befolkningsvekst og det på verdensbasis blir stadig mindre arealer å dyrke mat på.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har bebudet en oppdatert jordvernstrategi. Den bør inneholde klare innstramminger og realistiske sanksjoner for å oppfylle Stortingets mål.

