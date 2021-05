STRIDSSAK: – NFF er en organisasjon både for klubber som støtter boikott av Qatar-VM og for klubber som går imot, og bør virke samlende fremfor splittende for å unngå at det oppstår varige sår i fotballfamilien, skriver Tuva Ørbeck Sørheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Debatt

Styrk klubbdemokratiet!

Fotball-Norge gjør seg klar for et ekstraordinært fotballting 20. juni for å diskutere spørsmålet om boikott av Qatar-VM. I forkant av tinget kommer Norges Fotballforbund med et underlig utspill om at de ønsker å arrangere tinget fysisk.

Publisert: Nå nettopp

TUVA ØRBECK SØRHEIM, styreleder i Vålerenga Fotball Elite

Det siste året har alt fra politiske partier til Vålerenga Fotball hatt digitale årsmøter. I den nasjonale dugnadens navn har vi sittet på hjemmekontor og kun hatt kontakt med kolleger via skjerm.

Men Norges Fotballforbund ønsker altså å øke mobiliteten i samfunnet, ved å fly inn delegater til episenteret Oslo for å møtes fysisk med all den risiko det innebærer.

Det er nå den praktiske siden av saken. Vel så ille er det med den prinsipielle. Spørsmålet om boikott av Qatar-VM har engasjert hele Fotball-Norge. Da må hele Fotball-Norge også få anledning til å stemme over saken. Gjennom et digitalt fotballting har vi mulighet til å samle langt flere av landets 1844 fotballklubber enn de 200 klubbene som normalt møter på fotballtinget. Dette er en gylden sjanse til å styrke klubbdemokratiet. I stedet går forbundet inn for å svekke det.

Forbundsledelsen virker mer ivrige på å snakke om penger enn om saken som står i sentrum her: at regimet i Qatar misbruker den sporten vi elsker til å bygge opp sin egen image. Veien til å bli VM-vertsland var tuftet på korrupsjon, og bak de påkostede stadionene i Qatar står det migrantarbeidere som jobber under slaveliknende forhold.

NFF fremstår som mer opptatt av å formidle hvilke store summer de mener fotballen vil tape på en boikott. Vi har ikke innsikt i hvordan de har kommet frem til de summene som blir kastet ut i pressen nå. Vi vil derfor oppfordre NFF til å offentliggjøre beregningsgrunnlaget umiddelbart, all den tid de bruker summene i en blanding av forhåndsprosedering og skremselspropaganda.

Norges Fotballforbund er en organisasjon både for klubber som støtter boikott av Qatar-VM og for klubber som går imot det. Forbundet bør virke samlende fremfor splittende for å unngå at det oppstår varige sår i det som skal være en stor fotballfamilie.

Super League var et skremmeskudd for alle som elsker fotball. Nå har Norges Fotballforbund muligheten til å synliggjøre at norsk fotball har et helt annet system, der klubbdemokratiet står i sentrum.