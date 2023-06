Leder

Et lite, men viktig, fremskritt

Tegning: Roar Hagen

Det viktigste ved utenriksminister Antony Blinkens besøk i Beijing er at kontakten mellom USA og Kina er gjenopprettet på et høyt politisk nivå. Det er et lite, men betydningsfullt, fremskritt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er fem år siden sist en amerikansk utenriksminister var i Beijing.

Siden den gang har forholdet gått fra å være kjølig til å bli fastfrosset.

Det pågår en intens konkurranse på en lang rekke områder. Den store utfordringen er å unngå at konkurransen utarter i militær konfrontasjon med dramatiske konsekvenser for hele verden.

Blinkens reise var et forsøk på å gjenoppta en dialog. I møter som til sammen varte i ti timer satt han sammen med utenriksminister Qin Gang og president Xi Jinpings utenrikspolitiske rådgiver Wang Yi.

Deretter tok Xi imot Blinken i Folkets store sal ved Tiananmen-plassen i Beijing. Det er som regel der Xi møter utenlandske statsledere.

At møtet kom i stand er et tydelig tegn på at Xi ønsker å dempe spenningen i forholdet til USA.

AVMÅLT: Kinas president Xi Jinping tok mandag i mot USAs utenriksminister Antony Blinken i Folkets store sal i Beijing.

Hensikten er ikke å glatte over uenighet. Men verden er tjent med at konkurransen mellom de to supermaktene håndteres på ansvarlig vis. Det må finnes åpne kommunikasjonskanaler for å ta opp uenighet og unngå farlige misforståelser.

Og selv om USA og Kina har kryssende interesser, finnes det også muligheter for samarbeid, for eksempel når det gjelder globale klimautfordringer.

President Xi kalte samtalene for “oppriktige og dyptgående”. Det var en anledning til å ta opp vanskelige saker der USA og Kina står på hver sin side. Vi så ingen brede smil. Det kom ingen erklæringer om vennskap da Blinken møtte kinesiske ledere.

Det ville ha vært falskt. Atmosfæren var høflig, men avmålt. Grunnleggende motsetninger består.

Blinken sier at han blant annet tok opp det han kalte Kinas provoserende handlinger i Taiwanstredet. Kina protesterer mot amerikansk støtte til de demokratisk valgte myndighetene i Taiwan. Striden om Taiwan er både det vanskeligste og farligste av alle saker i det anspente forholdet.

Den amerikanske utenriksministeren tok også opp menneskerettighetssituasjonen for uigurene i Xinjiang og for folket i Tibet og Hongkong. Dette handler om grunnleggende verdier som skiller demokratier fra autoritære regimer.

AVSTAND: Etter lange møter med Kinas utenriksminister og toppdiplomat fikk Antony Blinken en samtale med president Xi Jinping.

Det er også verdt å merke seg at Blinken ba Kina bruke sin store innflytelse i Nord-Korea for å stagge diktator Kim Jong-uns farlige opptreden. I senere tid har Kim trappet opp spenningen i regionen gjennom atomtrusler og rakettutskytninger.

Det er positivt at begge sider uttrykker et ønske om å stabilisere forholdet. Blinkens visitt legger grunnlaget for et mulig toppmøte mellom presidentene Xi Jinping og Joe Biden senere i år.

USA og Kina deltar i en global konkurranse om handel, teknologi og mye annet. Det bør ikke stå i veien for nødvendige politiske samtaler.