Ikke si sorry, Ballinciaga

Mange reagerte etter Ballinciaga-stuntet på Stavernfestivalen. Hvorfor kan ikke jenter få danse i bikini, hvis de har lyst?

SABRINA GIBSON, Sykepleier.

Etter at musikk-gruppa Ballinciaga hadde med seg bikinikledde jenter på scenen, har mange reagert.

VG var blant dem som omtalte saken, og intervjuet en venninne-gjeng som hadde dratt fra konserten i protest.

Men jeg lurer på: Hva er det egentlig som er så rystende med at jenter frivillig blir med på scenen og danser i bikini?

Det er svært mye fokus på likestilling, gode normer og moral i dagens samfunn. Jeg er selvsagt enig i at dette er viktig, men det betyr ikke at det er konstruktivt å sable ned alt som ikke lever opp til de strenge reglene vi har skapt.

Sannheten er at bandet og jentene kan gjøre som de vil, uavhengig av om noen synes det er provoserende. Og det var nettopp det de gjorde.

Hvis det handler om at man ønsker at Ballinciaga skal være gode forbilder med god moral, lurer jeg på om de har hørt musikken deres.

Dette er en gruppe som har tekster som:

Øl, sprit, damer og dope

Er det jeg liker på en fredag

Hvorfor blir folk sjokkerte over at et band som har tekster som dette, inviterer med seg jenter i bikini til sceneshowet sitt?

Og hvem har bestemt at Ballinciaga skal være forbilder - bare fordi unge ser opp til dem?

Mange har påpekt at jentene i bikini lignet på hverandre, og hadde ønsket seg mer mangfold. Det forstår jeg, men skal jentene som møtte opp motta kritikk fordi de har hva samfunnet kaller en «perfekt» kropp?

Ja, det er viktig å hylle alle kropper, fasonger, størrelser, etnisitet og hudfarge. Men det kan det ikke være «feil» å se ut som jentene på Ballinciaga-konserten heller.

Faktum er: Det er dobbeltmoralsk å kommentere nedverdigende utsagn om disse jentene. De møtte frivillig, de var alle over atten år. Det er ikke noe galt med å være fornøyd i egen kropp og ville vise den frem. Det er ikke noe galt i å danse i bikini, om man ønsker det.

Feminisme kan se ut på mange måter. Vi må kunne være likestilte selv om noen kvinner vil underholde. Om Ballinciaga ønsket å bruke konvensjonelt «digge» damer til dette, hva så?

Jeg syns det var «ballsy» at de turte å gjøre det, selv om de visste om alle reaksjonene de kom til å få.