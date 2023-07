LITE SYNLIGHET: «Jeg har sett svært få funksjonshemmede skuespillere i serier og filmer, som folkevalgte politikere på Stortinget eller funksjonshemmede i stilige klær, sterke farger og sexy antrekk», skriver Marianne Knudsen.

Vi trenger flere modeller med funksjonsnedsettelser!

Funksjonshemmede modeller på plakater er en fantastisk start, men hvis vi skal snakke om et reelt mangfold så må det gjenspeiles mange flere områder enn det.

MARIANNE KNUDSEN, samfunnsdebattant

Stil og klær har hatt mye å si for min identitet fra da jeg allerede var et lite barn. Jeg og tvillingbroren min, som også er funksjonshemmet, og moren vår pleide alltid å dra ut for å kjøpe et nytt antrekk til første skoledag.

Det var en måte for oss å både markere det nye året og en måte å uttrykke oss på. Så vi kjøpte alt fra jakker, gensere til sko og tilbehør.

Det var ikke noe vi gjorde så veldig ofte og derfor ble det så spesielt.

Jeg tenker på hvor stor betydning det hadde vært for meg å se noen som meg selv på plakatene i butikken. Gode rollemodeller er helt uvurderlig.

Som funksjonshemmet vokser du opp i en verden som forteller deg at det å ha en funksjonshemmet kropp er feil og at du helst burde vært annerledes.

Å ta eierskap til sin egen stil og identitet, ble for meg en motstand og et uttrykk for det motsatte.

I oppveksten så jeg omtrent ingen modeller som kunne minne om meg selv. Rett og slett fordi jeg er en del av en minoritet som er så utrolig underrepresentert på alle samfunnets arenaer, virker det noen ganger som om vi knapt eksisterer.

Jeg har sett svært få funksjonshemmede skuespillere i serier og filmer, som folkevalgte politikere på Stortinget eller funksjonshemmede i stilige klær, sterke farger og sexy antrekk.

Derfor er det at noen av oss er modeller for store kjeder som Zalando svært betydningsfullt. Kanskje mer enn det folk aner.

For det er jo ikke det at vi ikke er her. Vi er Norges største minoritet, vi utgjør 15 % av befolkningen. Det er ikke vi som skal forandres eller endres på, det er ikke vi som er feil eller kroppene våre som burde vært annerledes. Det er strukturer i samfunnet vårt som må endre seg.

Vi er her og vi er klare til å ta den plassen, ta den jobben eller komme med den neste ideen, så lenge dere lar oss.

Det er i dag et stort tomrom som ikke er fylt, et rom som samfunnet mangler og det er derfor at vi snakker om mangfold - og at funksjonshemmede er en del av det mangfoldet. Derfor gjør det meg glad og stolt helt innerst i hjerterota å se at det begynner å skje en forandring. Men det er bare starten.

Vi trenger butikker som er universelt utformet og der vi har muligheten til å komme inn. Vi trenger plass rundt stativene slik at vi kan se på klærne vi ønsker å kjøpe. Vi trenger prøverom som rommer rullestoler så man har mulighet til å prøve og se om dette antrekket var det riktige for meg.

Det er ikke kun snakk om den praktiske utformingen av noe, men det handler også om følelsen av å være et menneske er verdt like mye som alle andre.

Jeg har ikke selv telling på hvor mange ganger butikkpersonalet har diskutert om jeg kan få bruke lagerrommet til å prøve klær, fordi prøverommet ikke er universelt utformet eller stort nok.

Selv om jeg sier til meg selv at det går fint, så sitter jeg igjen med en følelse at jeg ikke hører hjemme der. Den følelsen er vond. Og som funksjonshemmet opplever du den følelsen ofte.

En reell inkludering betyr så mye mer enn bare en trend der bedrifter skal få et «godkjent mangfoldsstempel».

Funksjonshemmede som minoritet utgjør mange mennesker, så kleskjeder vil tjene penger til å la oss ta del i markedet.

Likestilling har aldri vært gratis, men det vil alltid være verdt det fordi det motsatte betyr at man mister så mange potensielle kunder og ikke minst muligheter til å skape og til å utvikle, samfunnet trenger mennesker som tenker ulikt og som har ulike erfaringer. I dag mister man ofte de mulighetene. Et reelt mangfold betyr så mye mer enn at funksjonshemmede representerer klesmerket utad.

Vi trenger at funksjonshemmede får en plass ved bordet i utarbeidelsen av kreative ideer.

Vi trenger funksjonshemmede som er daglige ledere. Vi trenger funksjonshemmede som er modeller. Vi trenger funksjonshemmede som jobber som butikkmedarbeidere og som modeller på plakatene og på nett.

Det er fantastisk at dette kanskje på vei til å bli en trend, men det kan ikke bare være det: For trender går over.

Jeg håper at denne starten vil gi ringvirkninger mot et mer likestilt samfunn der funksjonshemmede sammen med resten av befolkningen og andre minoriteter utgjør en selvfølgelig og synlig del av det fantastiske mangfoldet som samfunnet består av.

Gleder meg til fortsettelsen.