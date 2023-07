Leder

Krafttak må til for lærerutdanning

Det har vært en trend over flere år at stadig færre søker seg til lærerutdanningene.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ved årets opptak er det bortimot 20 prosent færre som har fått tilbud om å begynne på en slik utdanning enn det var for ett år siden, viser tall fra Samordna opptak.

Totalt over tre år er nedgangen på 30 prosent.

Selv om nedgangen er størst i distriktene, opplever også læresteder i større byer nå lavere interesse for lærerutdanningen.

Samtidig vet vi at nesten hver femte lærer ikke har lærerutdanning. Selv om mange av disse er dyktige, mangler de helt eller delvis den spesialkompetansen som lærerutdanningene gir. Noen har bare videregående skole, andre har høyere utdanning fra andre studier.

Dagens skole har en mer sammensatt elevgruppe enn tidligere. Det setter ekstra store krav til lærerne, ikke bare i fag. Det handler like mye om å organisere gode læreprosesser i en skole som er helt annerledes enn den var for bare et par tiår siden.

Kronprinsesse Mette Marit besøkte Nordre Ål skole på Lillehammer i slutten av mai.

Vi vet barn og unge som ikke har foreldre som kan kompensere for dårlig undervisning og oppfølging rammes hardere. Aller verst kan det være for elever som i sårbare situasjoner og som har ekstra behov for hjelp. Selv om lærere med annen fagbakgrunn også kan ha viktig ballast for å kunne hjelpe, er det først og fremst utdannede lærere som har kompetansen.

Det har lenge vært en tverrpolitisk bekymring for lærerutdanningen, men det har likevel skjedd lite. Det er mange grunner til det. Lønn kan være en av årsakene til at kvinner og menn ikke søker seg til lærerutdanningene.

Av andre faktorer er det nå stadig flere som er opptatt av læreres sikkerhet på jobb. For at yngre mennesker i dag skal ha lyst til å være læreryrket, må de være sikker på at de har en arbeidsgiver som stiller opp og viser ansvar hvis læreren skulle bli truet. Selv om det ikke er noen garanti mot vold i skolen, så må lærerne som i hvert fall få den støtte og oppfølging som trengs.

EKSAMEN: Bildet er fra vårens eksamen i norsk ved Åssiden videregående skole i Drammen.

Det er dessverre ikke noe bedre for våre aller yngste. Antallet søkere som har barnehagelærerutdanning som førstevalg er nær halvert på fire år. Det er over 20 prosent færre som har fått tilbud om å begynne på en slik utdanning i 2023 enn året før - altså enda verre enn for lærerutdanningen. Samtidig mangler vi allerede nesten 2.600 årsverk for å oppfylle den gjeldende barnehagelærernormen.

Det trengs et krafttak for at våre barn og unge skal få et best mulig start på livet.