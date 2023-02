ANTISKJERM-HYSTERI? – Det å oppdra barn, handler om utrolig mye mer enn å begrense skjerm og mobilbruk. Hvis man innsnevrer oppdragerrollen til dette, så ville livet vært utrolig lett å leve, skriver Magnus Ravlo Stokke.

Å kaste mobilen i dass, gir ikke helstøpte barn

Dommedagsprofetiene om at alt går alt rakt til helvete med en hel generasjon barn, kan ikke få stå uimotsagt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MAGNUS RAVLO STOKKE, firebarnsfar, FAU-leder og Telenorabonnent

Gunhild Dahlberg skriver om hvor forferdelig det er at barna bruker skjerm hele tiden, faktisk så mye at man har sluttet å si hei til hverandre. Hun nevner en rekke situasjoner hvor hun har opplevd at folk bare stirrer ned i mobilen: i samtale med henne, på en varmestue i slalåmbakken og på grilltur med noen venner.

I tillegg har barna ha søkt opp en naken dame malt i Ukrainas farger (gud forby at barna blir eksponert for politiske aktivister!) – i tillegg til at de skal ha sett porno på en skole-iPad.

Kritikken, eller hjertesukket, fra Dahlberg er forståelig. Det ér irriterende når folk ikke klarer å følge en samtale uten å bli avbrutt av et pling eller klikk fra mobilen, men dommedagsprofetiene om at nå går alt rakt til helvete med en hel generasjon barn, kan ikke få stå uimotsagt.

Da kameramobilen gjorde sitt inntog for 20 år siden, ble privatlivet spådd en snarlig død: Alle kom til å bli fotografert i smug og alle bildene kom til å bli distribuert over hele verden og lastet ned av pedofile og svindlere.

Slik har det gått for en del, men vi har også som verdenssamfunn klart å la kameramobilen bli en integrert del av hverdagen, og vi har over tid fått litt mer forståelse for hvordan vi forholder oss til denne teknologien. Veldig mange barn spør f.eks. om det er greit at de tar et bilde, før de tar det.

Sånn var det ikke i gode, gamle dager på nachspiel på 80- og 90-tallet; vi som levde da har alle blitt avfotografert sovende med barberskum på hele hodet i en sofa omgitt av små, brune ølflasker. Forskjellen er at bildene på den tiden ble fremkalt og distribuert i Storefri. Konklusjon: barn og unge i dag er bedre enn i gamle dager.

OVERDRIVELSE? – Gunhild Dahlbergs hjertesukk er forståelig. Men dommedagsprofetiene om at nå går alt rakt til helvete med en hel generasjon barn, kan ikke få stå uimotsagt, skriver innleggsforfatteren.

Som firebarnsfar og FAU-leder (fint å ha med det med FAU, for det gir innlegget moralsk tyngde), har jeg på en uendelig rekke av foreldremøter og FAU-møter blitt vitne til de samme innleggene om hvor ekstremt skadelig mobil og skjerm er for barna våre.

Anti-skjermerne er ikke nådige i sin dom – og sin delevillighet i skoleklassenes facebookgrupper med artikler som viser hvor ekstremt farlig dette er for barn. Et av yndlingsargumentene er at kanskje ikke alle vet «at lederne i Silicon Valley har barna sine på skoler UTEN iPad eller mobil!».

De glemmer å nevne de øvrige fasilitetene som er på disse skolene som sikkert koster rundt en milliard dollar i året i skolepenger.

Denne «mobben mot mob-en» har gjort mobiltelefonen til sin samfunnsfiende nummer én. Mobilen og skjermen har skyld i alt; den står i veien for den gode samtalen, for leken, for kreativiteten, for utfoldelsen, for tilstedeværelsen, den gjør dem feite, dumme og introverte! Alt er mobilens skyld – hvorfor kan vi ikke bare forby den!?

Uten å trekke dette for langt, så tror jeg vi alle kan være enige i at det å utpeke én (dings) til synderen som er skyld i all verdens elendighet, er uheldig.

For når du retter alle negative piler mot én ting, så unngår du å rette et kritisk søkelys mot alt annet. For det å oppdra barn, handler om utrolig mye mer enn å begrense skjerm og mobilbruk. Hvis man innsnevrer oppdragerrollen til dette, så ville livet vært utrolig lett å leve.

Men sånn er det altså ikke. Å oppfostre robuste, ansvarlige, sosiale og reflekterte vesener, er utrolig vanskelig. Å gi dem mer frihet – som følger deres egen ansvarstagning, å skape rom for felles refleksjon og undring over vanskelige temaer, å snakke oss inn i kjernen av vanskelige og personlige dilemmaer – alt dette er ting vi må få til som foreldre.

Og da er det ikke hvorvidt de ser på en skjerm, eller lærer seg å bruke og håndtere alle aspektene ved digitale dingser, en fiende – det er noe vi må sameksistere med.