Et utdanningsløft for kvinnene

Farzana Mohammadi jobber som psykolig i Afghanistan. Hun fortalte om tunge tider da VG møtte henne i fjor høst.

De som har mulighet, må strekke seg langt for å sørge for at kvinnene som ikke lenger får utdanning i Afghanistan, likevel kan få fullført sine studier. I andre land. Eller på andre måter.

Verden kan ikke sitte stille og se på at Afghanistans kvinner blir frarøvet muligheten til å studere. Kvinnene trenger kunnskap og kompetanse. Og Afghanistan trenger mennesker som kan noe, som har en profesjon, og som kan være med på å bygge landet.

Når den tid kommer. For vi må tro at det kommer en tid etter dette, en tid da kvinner igjen kan delta i samfunnet som fullverdige innbyggere, ikke som annenrangs borgere i sitt eget hjemland.

Drømmer som glipper

Men den tiden er ikke nå. For øyeblikket får ikke jenter gå på skole etter 6.klasse. Unge kvinner blir stengt ute fra universiteter og høyskoler. Mange av dem er nesten ferdig utdannet, men må se at drømmen om vitnemål og jobb glipper på målstreken.

Derfor hilser vi velkommen alle forslag som innebærer at noen av disse kvinnene kan få en mulighet til å fullføre sine studier. Og at andre unge afghanske kvinner kan få tilgang til universiteter og høyskoler, slik at de kan starte den utdanningen de drømmer om.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, følger nå opp forslagene om å tilby afghanske kvinner stipend og studieplass i Norge. Slike plasser kan for eksempel finansieres med bistandspenger øremerket Afghanistan. Penger som nå står ubrukte, på grunn av sanksjoner.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, vil ha en global dugnad for å bygge ut studietilbud til unge mennesker i konfliktområder.

Stølen lover at Universitetet i Oslo vil bidra i denne sammenheng. Både Oslo og andre universiteter har solid erfaring med utenlandsstudenter. Hele vårt høyere utdanningssystem har blitt stadig mer orientert mot resten av verden. Blant annet i form av utvekslingsprogrammer, og omfattende forskningssamarbeid.

En global dugnad

Og Stølen går lenger. For det er ikke bare afghanske kvinner som er innestengt i eget land, og ikke får tilgang på utdanning. Flyktninger og internt fordrevne mange steder i verden har ikke mulighet til å studere. Stølen nevner land og områder som Ukraina, Myanmar, Gaza og Etiopia.

I tillegg til å ta afghanske kvinner hit til Norge, forteller han at Universitet i Oslo arbeider med et initiativ for å etablere et digitalt universitet som kan gi unge mennesker i konfliktområder et tilbud i eget land.

Stølen ønsker seg en global dugnad, der universiteter over hele verden bidrar på ulike vis. Gjerne koordinert av FN, Unesco eller andre overnasjonale organisasjoner. Dette er konstruktive og gode initiativer fra universitetsrektoren, som kan avhjelpe noe av den uretten unge mennesker utsettes for mange steder i verden.

En god start fra norske myndigheters side er å tilby noen av de afghanske kvinnene som i dag ikke får utdanning, stipend og studieplass. Samtidig som de må fortsette å legge press på Taliban for å endre sin kvinnefiendtlige og menneskefiendtlige politikk. Selv om det kan synes håpløst, skylder vi det afghanske folk å forsøke.