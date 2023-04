USIKKER PÅ KI: - For å være helt ærlig, jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal forholde meg til kunstig teknologi, skriver Nikolai Eiken i dag.

Alt for mange kan alt for lite om den digitale verdenen

Teknologi er vår venn, men det kan også være vår aller største fiende, skriver Nikolai Eiken.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

NIKOLAI EIKEN, elev i medier og kommunikasjon

Jeg er så heldig å være både medieelev og tilhøre en generasjon som har vokst opp på nettet. Dette gir meg digital kompetanse jeg aldri ville vært foruten i den kommende tiden fremover.

I dag eksisterer det to verdener: en digital verden og en ekte verden. Min generasjon har vokst opp med en fot i hver av disse.

Likevel kan alt for mange alt for lite om den digitale verdenen, ettersom denne til manges overraskelse er mye mer komplisert enn det virkelige verdenen og består minst like mange farer, ofte mer skjulte.

Nå har det nylig blitt introdusert et nytt revolusjonerende element i den digitale verdenen: nemlig kunstig intelligens. Jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal forholde meg til dette, derfor deler jeg bekymringene til mange eksperter.

Det er likevel ikke min generasjon jeg er mest bekymret for. Mange av de eldre i Norge har så lav digital kompetanse at jeg blir direkte redd.

Nå snakker jeg ikke om de som ikke får til å kjøpe en bussbillett i en app eller ikke en gang tør å bruke Facebook, men de som faktisk har tørret å sette en fot inn i den digitale verdenen.

Kan du for lite om den digitale verdenen? Jeg kan alt! Jeg klarer meg, men det hender jeg sliter litt Ja, jeg kunne trengt et kurs Jeg lever 100 % analogt, så bryr meg ikke

Digital kompetanse handler ikke om å klare å bruke en nettside eller app sine funksjoner. Det handler om hvordan man bruker det og at man har et kritisk forhold til hvordan.

Teknologi er vår venn, men det kan også være vår aller største fiende.

Man ser stadig eksempler på eldre som sliter med å forstå den digitale verdenen.

Mange blir for eksempel utsatt for svindel i ulike former, da de ikke har utviklet en kritisk medieforståelse, da hele den digitale verdenen generelt er noe nytt og menneskeskapt mange ikke kan se for seg at skal bestå av like mange farer som den ekte verden.

De er vant til å kjenne igjen en raner på gata, men ikke en som sender en e-post som ser ut til å være fra din lokale sparebank.

På bakgrunn av dette mener jeg at man er nødt til å legge mer ressurser i å øke den digitale kompetansen blant de eldre, men også for kommende generasjoner.

For å være helt ærlig, jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal forholde meg til kunstig teknologi.

Dette til tross for at jeg i mye større grad enn mange andre har fått opplæring i kritisk mediebruk på grunn av linjen jeg går på videregående.