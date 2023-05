JURYEN BØR BESTÅ: – Å ta drastiske valg nå, basert på forståelig sinne og frustrasjon over at årets fenomen, og folkefavoritt «Cha-cha-cha» ikke vant, er ikke smart, mener Anders M. Tangen.

ESC-debatten: − Juryen er der av en grunn!

Det er fascinerende, veldig gøy, og litt frustrerende å følge samtalene og diskusjonene etter årets ESC.

ANDERS M. TANGEN, ESC-skribent og med i Grand Prix-podkasten

Mange kloke hoder uttaler seg om juryordningen.

Sveinung Rotevatn fra Venstre «raser».

VG skriver lederartikkel mot juryene.

Kristian Nicolai Stakset-Gundersen skriver godt om juryer i historisk sammenheng, og hvorfor de er viktige. Det samme gjør «ESC-historiker» Kato Martin Hansen.

Guri Idsø Viken adresserer fans og publikum og synes mange fremstår som dårlige tapere.

Jeg er helt enig med henne i at vi alle har litt å lære av Italia som er det landet som fikk like mye fra juryen som fra folket. Og som er takknemlig og glad for 4.-plassen

Norges Alessandra med «Queen of the Kings» er nå på rundt 28. plass globalt, og har gått viralt TO ganger.

En kjempeprestasjon. Norge fikk en 5. plass og befester sin posisjon som et av de ti landene som har gjort det best i Eurovision gjennom tidene.

Så mye å glede seg over. Likevel blir altså fokuset at det er et kjempeproblem at juryen var uenig med folket.

Jeg mener det er en del av juryens rolle. Å se og høre låtene annerledes enn folket. Det kan noen ganger være selve poenget.

Å vinne ESC handler om å treffe godt nok hos juryene faglig sett, og også om å treffe folket følelsesmessig godt nok til å vinne sammenlagt.

Å vinne bare i en av klassene. Enten den håndverksmessige, eller den smaksbaserte er rett og slett ikke nok. Du må treffe planken hos begge.

Duncan Laurence som vant i 2019 for Nederland vant ikke verken hos juryen eller folket, men traff godt nok til å vinne sammenlagt. Låten «Arcade» ble en mega-hit.

Juryer ble gjeninnført i 2009 av gode grunner.

Ingen av disse grunnene er borte.

Jeg vil for all del ikke tilbake til tiden rundt 90–2000 tallet hvor nabostemming gjorde at nesten bare østeuropeiske land kunne vinne.

Konkurransen holdt på å bli kvalt av dårlige låter, mange med protest eller tullepreg.

Uten juryer hadde ikke ESC eksistert i dag.

Juryordningen er ikke perfekt.

Men å ta drastiske valg nå, basert på forståelig sinne og frustrasjon over at årets fenomen, og folkefavoritt «Cha-cha-cha» ikke vant er ikke smart.

EBU er ikke dumme. De har ører og øyne, og er ikke redd for endringer og justeringer.

Det vil nok komme også rundt juryordningen.

NORSK STJERNE: Alessandra kom på 5. plass i årets konkurranse.

Men å fjerne juryene helt, mener jeg leder oss rett tilbake til de mørke 90 og 20 årene.

Den finske kommentaren oppfordret finnene til å stemme taktisk, og la vær å stemme på Sverige. Ulekkert, smålig og ikke i ESCs ånd

Uten juryer blir det mer fritt fram for nettopp slike ulekre spill og juks

Likevel: Jeg digger diskusjonene.

Jeg digger at stortingsrepresentanter, presse og publikum «raser» om resultatet.

Det viser at Eurovision ikke er noe mange er likegyldige til. Det er en god ting.

Voi Voi!

