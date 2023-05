MISFORNØYD: Omar Svendsen-Yagci mener dagens eksamensform er urettferdig og at elevene bør få velge hvilken form de ønsker å ha eksamen i selv.

Eksamensformen burde være valgfri

Det er håpløst å tro at alle elever viser sin kompetanse best på helt like måter. Dagens eksamensform er for rigid og urettferdig.

OMAR SVENDSEN-YAGCI, sentralstyremedlem i Unge Venstre

Nå er eksamensperioden i gang.

2004-kullet, som jeg selv er en del av, skal etter tre år med avlyste eksamener ha sin første eksamen. Det er mye vi ikke vet når vi skal kjenne eksamen på kroppen for første gang.

Mandag førte en teknisk feil til problemer for mange videregåendeelever flere steder i landet. Det er veldig skuffende at eksamen fikk så store digitale utfordringer, og fremover må Udir ha bedre beredskap for at slike ting kan skje.

Det er flere ting ved dagens eksamensform som er problematisk.

Dagens eksamensmodell er rigid, firkantet og dårlig egnet til å vurdere kompetansen til hver enkelt elev.

Debatten om eksamen baserer seg ofte på to firkantede løsninger.

Unge Høyre på den ene siden som tviholder på dagens rigide eksamensmodell og Sosialistisk Ungdom på den andre som vil erstatte eksamen firkantede mappevurdering. Begge løsningene er dårlig egnet til å gi elevene mest frihet og for å vise hva de kan etter 13-års skolegang.

Den mest rettferdige løsningen er valgfri eksamensform.

Noen vil ha tradisjonell skoleeksamen, noen vil ha hjemmeeksamen eller muntlig presentasjon, og andre vil ha mappevurdering.

Eksamen skal være en mulighet for deg til å vise hva du kan. Derfor vil vi at du selv skal velge hvilken måte du vil gjøre det på.

Dagens eksamensordning bygger på at det er tilfeldigheter og én type vurderingsform som skal få definere hvilke muligheter elevene får i livet videre.

Vi vet at dagens eksamenssystem virker usosialt og urettferdig på elevene. Det er en naturlig konsekvens av en rigid eksamensform.

Eksamen er altfor dårlig til å gi elevene de beste forutsetningene for å vise hva de faktisk kan.

Løsningene er hverken å flytte eksamen enda lenger bort fra russetiden som Unge Høyre vil eller fjerne hele eksamen som Sosialistisk Ungdom vil.

Eksamen må bli friere, med valgfri eksamensform og mer forutsigbarhet for elevene.