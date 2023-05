Kommentar

Virale videoer kan gi lavere straff

FILMET OG PUBLISERTE: Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som Kamelen, er anmeldt etter at han filmet en av de tiltalte i overgrepssaken i Bergen.

Forsvarer John Christian Elden mener gapestokken taler for lavere straffer i overgrepssaken i Bergen.

– De tiltalte (...) har likt å drive med trekant og firkant, eller doublings og triplings, sa aktor Benedicte Hordnes da hun innledet sin prosedyre i Hordaland tingrett fredag.

Tre menn i 20-årene står tiltalt for gruppevoldtekt. De nekter straffskyld. Aktor la ned påstand om fem års fengsel.

Hun sa hun ikke mente å moralisere, før hun fortsatte:

– De kjører på jenter. Ofte berusede jenter. De er med betydelig yngre jenter. Inviterer dem til fest. Vi har hørt at de har sex i bilen. De velger å være med jenter 5–6 år yngre enn seg selv.

KREVER FEM ÅRS FENGSEL: Statsadvokat Benedicte Hordnes la ned påstand om fem års fengsel for de tre gruppevoldtektstiltalte mennene. Siste rettsdag er andre pinsedag.

Forsvareren Maria Hessen Jacobsen som forsvarer 24-åringen, slo tilbake.

Hun anklaget aktor for å fremstille kvinner som rene byttedyr for rovdyr. Forsvareren minnet om at vi har sett mer nyanserte fremstillinger enn det også i denne saken.

– Kvinnesynet er noe avleggs, sa Jacobsen.

Hun krever full frikjenning av sin klient. Forsvareren klaget på at de fem tiltalte i de tre ulike sakene fremstilles som like.

– Når hun slenger ut at alle har fine biler på sosiale medier bare nevner jeg at min klient kjører en 14 år gammel stasjonsvogn til 50 000, sa forsvareren.

LER OG FLIRER: Artisten Marcus Kabelo Møll Mosele ler og flirer mens han går etter den voldtektstiltalte mannen. Videoen gikk viralt.

Også forsvareren til den yngste tiltalte (23), John Christian Elden, ba om frifinnelse for sin klient, subsidiært straff for grov uaktsomhet. Det vil bety rundt ett års fengsel.

Og det som bør trekke ned straffen, mener Elden særlig er det som har skjedd i sosiale medier.

Det begynte med identifisering i Document.no, og har siden resultert i viral uthenging av de tiltalte.

KREVER FRIFINNING: Forsvarer Maria Hessen Jacobsen krever frifinnelse for sin klient.

Eldens klient fortalte torsdag om tusenvis av trusselanrop og meldinger, også dødstrusler.

– For dem som mener de skal være så ekstra flinke med å være gapestokk, det er ikke så fornuftig, sa Elden.

Han argumenterte med at det vil være et godt allmennpreventivt signal å senke straffen.

Og det var kreativt. De som vil plage tiltalte, skal altså få merke at plaging kan hjelpe dem de er sinte på.

Og saken har utvilsomt vært spesiell. En av de tiltalte for sovevoldtekt og omgang med mindreårig, ble trakassert og filmet av artisten Kamelen på Deli de Luca for et par uker siden.

Videoen ble spredd og hendelsen er anmeldt.

Det er også filmet ulovlig i retten. Og denne uken ble det hengt opp plakater i Bergen sentrum med oppfordring om å ta igjen mot de tiltalte.

– Belastningen er åpenbar, sa Elden.

– Jeg ga meg på elleve millioner visninger der navn var nevnt, sa Maria Hessen Jacobsen. Hun kalte det ekstraordinært og la til at også mediene og Sophie Elise har omtalt saken.

FORSVARER DEN YNGSTE TILTALTE: John Christian Elden mener uthengingen i sosiale medier taler for lavere straff.

Dermed kom fornærmede litt i bakgrunnen. Men det er altså en gruppevoldtekt tiltalen dreier seg om.

Elden sa han ikke var så opptatt av de motstridende forklaringene og ønsket ikke å konsentrerer seg om «unøyaktigheter og komma mot komma.»

Den jobben har derimot aktor gjort. I sin prosedyre brukte hun mye tid på å gå igjennom de tre tiltaltes forklaringer.

Hun fikk godt frem hvordan de tre har endret forklaringer en rekke ganger.

Aktor mener de har samkjørt seg.

Og det er merkelig hvor mye de tre har begynt å huske og hvor likt de husker. En stadig forbedret hukommelse ser ut til å ha fått bukser på og flyttet kjønnsorganer lenger vekk.

– Det er helt tydelig hvor de vil med sin historie. Den faller helt på sin egen urimelighet, sa aktor.

Å begynne å huske så annerledes etter lang tid, det styrker ikke troverdigheten. Tvert om kan man ende med å pulverisere hele sin egen forklaring.