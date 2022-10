MOONSTRUCK: – Hvorfor mister vi mennesker hår? Trenger vi det ikke? Og har vitenskapen virkelig ikke kommet lenger enn at vi kun kan få en pille på blåresept, og vipps, så er håret tilbake, spør kronikkforfatteren.

Førstemann til månen!

Hvorfor mister noen av oss håret? Eller rettere sagt, deler av håret. Og er det verre med noen få hull i hodet, fremfor å miste alt på en gang? Rive av plasteret med det samme, eller forsiktig røske i gaffatapen som holder alt på plass, bit for bit?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MARTIN MOE DYRDAHL, tekstforfatter

Dette er tanker som dukker opp hver gang jeg tar et bilde av bakhodet i speilet og stirrer rett inn i en måne i oppstartsfasen. Houston, we have a problem.

Hårtap er sårbart.

Jeg hadde nettopp fylt 26 år da jeg for første gang virkelig innså hva som var i ferd med å skje, og i hvilken retning topplokket dro. Kritisk var det vel ikke der og da, for først og fremst tenkte jeg at det kun dreide seg om en aldri så liten tilbaketrekning av vikene. Men etter hvert som timer ble til dager, måneder til år, så forsto jeg alvoret. Hårtapet hadde meldt sin ankomst og kommet for å bli. Skalla menn, her kommer jeg!

Det er ulike faser vi menn går igjennom ved hårtap. Første fase handler vel om fornektelse, kombinert med fortvilelse. Så kommer håpet. «Kanskje jeg bare trenger linser? Kanskje det bare var en dårlig hårdag?»

Nei da. «Only a fools hope».

Der og da hadde jeg flere valg. Tviholde på håret så lenge jeg kunne, var åpenbart. Mindre åpenbart var det om jeg skulle godta det som unektelig hadde kommet for å bli, eller hoppe på første fly til Tyrkia for en rask legevisitt. Sistnevnte droppet jeg. Men all kudos til de som tør og har penger til det.

Min taktikk var annerledes.

Steg 1: Tvihold på hårstråene, så lenge det ikke ser helt kritisk ut. Det er ikke kult med kun tre hårstrå som lugg, eller?

Steg 2: Barbere bort håret på en strategisk riktig tid. Alt handler om timing. Jeg barberte meg rett før jeg skulle til Asia på en måneds lang reise. En brunere skalle er penere enn en kritthvit skalle.

Steg 3: Ta masse bilder av meg selv med den «nye looken». Taktisk, sant. Når jeg da kom hjem igjen, hadde venner, bekjente og familie blitt vandt med den nye frisyren. Check, check, check.

Les også Hanne Skartveit: Kampen mot forfallet De færreste av oss drømmer om å bli ungdommer igjen. Samtidig kjemper mange hardt for å bevare det ytre skallet fra den…

Hårtap er (dessverre) ganske vanlig, men er vi gode nok til å prate om det? Jeg skal ikke snakke for kvinner, men jeg vil tro at majoriteten av kvinner er bedre på å snakke om sårbare temaer enn menn. Jeg vil også tro de snakker mer sammen på et dypere nivå, på en generell basis?

Men når det kommer til hårtap tror jeg faktisk dette er noe vi menn snakker mye sammen om. Forskjellen er muligens måten det blir snakket om på, med en slags ironisk distanse. Tuller vi det bort? Eller er vi sårbare nok?

«Førstemann til månen» – versus – «jeg føler jeg mister en liten del av meg selv, og det er faktisk ganske kjipt».

Er det lettere å godta hårtap dersom man, etter samfunnets sosiale rang og status, har livet på stell? Som en god jobb, kjæreste, gode venner, «kule» hobbyer og så videre?

I motsetning til det å kanskje være litt utenfor, føle seg alene, sitte hjemme i helgene og følge med på alt det «fantastiske» som skjer på Instagram. Som om det i seg selv ikke er kjipt nok fra før av, så skal man i tillegg miste håret. Det er liksom «the cherry on the top», men uten selve kirsebæret på hodet.

Bokstavelig talt.

Så hvorfor mister vi mennesker hår? Trenger vi det ikke? Og har vitenskapen virkelig ikke kommet lenger enn at vi kun kan få en pille på blåresept, og vipps, så er håret tilbake? Eller handler det om at store selskaper skal tjene uendelig med penger på en eller annen «mirakelkur».

Hårtap er teknisk sett noe alle mennesker lider av. Det sies at alle mennesker mister rundt 100 hårstrå hver eneste dag. Heldige folk, spør du meg. Hundre hårstrå er jo luksus. Ifølge forskning finnes det flere ulike årsaker til håravfall, men den vanligste er rett og slett arvelig, og den kalles androgen alopeci.

Rundt 75 prosent av menn og 20 prosent av kvinner i vår verdensdel rammes av dette. Androgen alopeci betyr at hårsekken blir mindre og svakere og klarer ikke å holde fast på hårstrået. Dersom Leonardo DiCaprio i «Titanic» hadde vært litt svakere og mistet Kate Winslet utenfor båten, hadde det vært representativt for hårtap. Det glipper, rett og slett.

Også var det disse mirakelkurene, da.

«Få mer hår igjen!»

«Slik får du mer hår!»

«Opplever du tynnere hår?»

«Hvordan stoppe hårtap»

MINDRE OG MINDRE: – Jeg ser alltid litt av meg selv i andre skalla menn, skriver kronikøren.

Hver gang jeg ser en Facebook-annonse med et håpefullt budskap om hår slengt i trynet, klarer jeg ikke å la være å klikke på dem. Jeg har ikke noe valg. Det kan jo være noe revolusjonerende?

Det er jo aldri det, men det handler om håp, ikke sant? Det lille håpet. De få, men livsviktige hårstråene. Det å være i håp-bransjen er god butikk, det skjønner jeg.

Personlig har jeg spyttet inn en god del i kassen til ulike leverandører av håp. Og jeg kommer sikkert til å bli dratt inn igjen på en dårlig dag.

I tillegg til disse mirakelkurene så finnes det andre løsninger som hårtransplantasjon, hårdeler – og den klassiske tupé.

Sistnevnte er vel kanskje ikke like utbredt i Norge lenger. Men den eksisterer. Og flott er det. Rart er det også. Underlig, gammel oppfinnelse. Men likevel et svar på et problem som gudene vet hvor lenge har eksistert. Parykk er også et alternativ.

Selv sliter jeg å skille på forskjellen av en hårdel, tupé og parykk, men det skal visstnok være en forskjell.

Selvtilliten og selvbildet får seg åpenbart en knekk for noen av oss. Jo da, visse dager kan jeg selvfølgelig tenke at «dette er meg nå». Folk er vant til det, og folk sier at jeg faktisk kler det: «det kler deg, faktisk. Hodeformen din er bra».

Problemet er jo at det ikke er deres hull i hodet. Det er mitt. Jeg vil jo tette gapet. Jeg er forfengelig, litt overfladisk, og jeg savner noen hårstrå.

Det er litt fælt å si, men når noen av mine nærmeste skinner seg for sommeren, som ellers har god hårvekst, har jeg alltid et lite håp om at det ikke vokser ut igjen. For da er vi én til i klubben. Velkommen.

Nesten hele mitt voksne liv har jeg hatt manken til en løve. Faktisk. Aldri før har tanken om en «skalla Martin» falt meg inn. Alle frisører, og spesielt mamma har fortalt meg hvor flott og tykt hår jeg har.

Før i tiden måtte jeg faktisk be frisøren om å tynne ut håret mitt. De siste årene har det aldri vært snakk om å tynne ut noe som helst. Snarere tvert imot. Frisørtimen har gått ut på å febrilsk spørre om råd for å ikke miste håret, i kombinasjon med det håpefulle spørsmålet: «det ikke er så tynt, vel»?

Det blikket jeg da har fått av samtlige frisører har vært knusende. En dødsdom for håret, men snilt for lommeboken. Nå «klipper» jeg meg selv.

Og det blir aldri helt jevnt. Alltid en liten fartsstripe i bakhodet som dukker opp på et bilde jeg blir tagget i. Suboptimalt.

Hvert eneste vindkast og regn har vært min fiende de siste årene. Nå går det som regel i caps, med unntak av situasjoner der hodeplagg ikke passer seg. Som i et bryllup for eksempel. Jeg kan jo ikke bli helt som «Frank» i TV-serien «Klovn» heller. Men det er ikke langt unna. Farlig nærme, faktisk.

Men herregud. Det finnes så mange flotte menn og kvinner som ikke har hår. Jeg synes vi skal hylle hår, jeg synes vi skal hylle blanke skaller, jeg synes vi skal hylle de som rocker en god, gammeldags måne, og jeg synes vi skal hylle den berømte tupé.

Jeg elsker det når jeg ser en kjekk, skalla skuespiller briljere i en god film. Det er jo på en måte litt meg? Jeg ser alltid litt av meg selv i andre skalla menn.

Jeg føler også det er et ubrytelig bånd mellom oss skalla menn. Akkurat som om vi gir hverandre et lite nikk når våre veier møtes. «Jeg ser deg, jeg føler deg, og jeg elsker deg. Lykke til videre i livet, det er bare å ringe».

Så la oss fryde oss over skallen vår, mine damer og herrer. La oss være oss. En er mange. Mange er en. Hårtap ække farlig. Det kan til og med være pent.

Men gir du meg valget, velger jeg håret tilbake ti av ti ganger.