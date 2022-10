Leder

Putin er terroristen

President Putin bekreftet i en TV-tale at bombingen av Ukraina mandag morgen var hevn for det han kaller terrorangrep mot Russland, og han truet med nye angrep dersom ukrainerne fortsetter.

Uttalelsen sier mye om virkelighetsoppfatningen hos en statssjef som har gått til folkerettsstridig angrepskrig mot et fredelig naboland.

Den russiske armé har på hans ordre begått de uhyrligste overgrep mot kvinner og barn. De Kreml-kontrollerte styrkene har utvist forakt for de mest elementære regler for krigføring ved bevisst å ramme sivilsamfunnet.

Russernes fremferd i Ukraina er så hensynsløs at de som etterforsker mulige krigsforbrytelser ikke lenger trenger å ta forbeholdet «mulig».

Sønderskutte boliger, utbombede sykehus og ødelagt infrastruktur sier sitt. Døde kropper på gatene i okkuperte byer. Funn av massegraver med henrettede sivile ukrainere, mange med spor av tortur. Bestialiteten er et faktum.

Putins (70) indignerte retorikk fordi ukrainerne har svart på hans aggressive tiltale, kunne under normale omstendigheter vært avfeid som komisk. Men dette er ikke tragikomisk engang. Det er blodig alvor.

TV-talen må forstås i en større sammenheng. Den er trolig svært avslørende for stemningen i bunkersen i Kreml. Desperasjonen er på bristepunktet.

Det gjør ikke presidenten og klakørene rundt ham mindre farlig. Putins uberegnelighet har på sett og vis gjort ham forutsigbar innenfor et gitt rasjonale. En presset Putin som foretar irrasjonelle beslutninger, er noe helt annet.

At han har utnevnt sjefen for de russiske luftstridskreftene til ny øverstkommanderende for Ukraina-operasjonen, kan være et tegn på at krigen skal over i en ny fase. Den mislykkede bakkeinnsatsen kan bli kompensert med raketter og bomberegn. Det er den russiske armes spesiale: Å legge alt i grus.

Ukraina har folkeretten på sin side når landet forsvarer seg som best de kan. Er det overhodet noen som kan klandres for terrorangrep, er det Russlands president. Putin er aggressoren. Han har ansvaret for å ha satt i gang denne meningsløse krigen. Det er hans soldater som legger Ukraina i aske og dreper uskyldige mennesker.

Putins krigføring foregår nå på flere plan. Overfallet av Ukraina har hittil gått såpass dårlig for russerne, at Kreml har vært nødt til å styrke propagandakrigen og øke nivået for trusler mot vesten.

Det skaper ubehag og utrygghet i hele Europa når den russiske presidenten rasler med atomsabelen. Anslagene mot europeisk energiforsyning er ment å skape frykt. De russiske cyber-angrepene mot sivile institusjoner i vestlige land er en del av Kremls hybrid-taktikk for å skape splid mellom folk og myndigheter og mellom nasjoner.

Desto viktigere at Europa står samlet for å beskytte og støtte våre ukrainske naboer.

Vi står overfor en vinter som kan bli hard. Energikrise og økte levekårskostnader vil sette samfunn og enkeltmennesker på store prøvelser.

Vi må erkjenne at Ukrainas kamp for frihet og demokrati også kan bli krevende for oss.