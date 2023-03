REPLIKK: – VG skrev på lederplass at de er usikre på hvor bra konkurranseutsettingen er for de togreisende, at det ikke er reell konkurranse, men å gi nye selskap monopol. Det er ikke tilfellet, skriver Rikke Lind i SJ.

VG sporer av om togkonkurranse

VG hevder på lederplass at konkurranseutsetting av jernbanen ikke gir reell konkurranse, men nye selskap monopol. Her er grunnene til at dette er feil.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

RIKKE LIND, administrerende direktør SJ Norge AS

I vinter gjenåpnet Kvitfjell togstasjon etter å ha vært stengt i lang tid. Stasjonen ligger få minutters gange fra skiheisen, og tilbyr skifterom og skap. Det gjør det mulig for flere å nyte en dagstur i skibakken, ikke bare dem med hytte, bil og romslig budsjett. «Skitoget» har allerede vist seg å være en stor suksess med tusenvis av solgte togbilletter denne sesongen.

Lokale aktører i Ringebu har i årevis forsøkt å gjenåpne Kvitfjell stasjon etter nedstengingen i 2002. Det var først da vi i SJ Norge kom på banen at noe skjedde. Vi tok dem på alvor, så potensialet og våget å satse. Nå velger rekordmange å ta toget til skibakken, noe som er bra for både miljø og reiselivsnæringen.

Dette er et av flere eksempler på at konkurransen i norsk jernbane fungerer. Den driver oss fremover, sørger for nytenkning og kundefokus. Det er noe den norske jernbanen og de reisende sårt trenger.

Tidligere denne uken skrev VG på lederplass at de er usikre på hvor bra konkurranseutsettingen er for de togreisende. At det ikke er reell konkurranse, men å gi nye selskap monopol. Det er ikke tilfellet.

I 2019 ble SJ Norge tildelt trafikkpakke to, Nord, med oppstart i juni 2020. Vi vant denne trafikkpakken for åtte år, med opsjon på ytterligere to års forlengelse. Etter denne perioden må vi konkurrere på nytt, og vi vil ikke vinne igjen med mindre vi leverer på pris og kvalitet, samt sørger for fornøyde togkunder.

Etter trafikkpakkene er tildelt, fortsetter den sunne konkurranse mellom togselskapene, som hele tiden måles opp mot hverandre. Jernbanedirektoratet gjennomfører blant annet kvartalsvise undersøkelser blant togpassasjerene hos SJ Norge, Vy og Go-Ahead, for å måle kundetilfredshet.

Resultatene fra årets første undersøkelse ble presentert nylig, og tilbakemeldingene fra 6000 togpassasjerer viser at de er mest fornøyde med reiseopplevelsen på våre strekninger. I undersøkelsen scorer SJ Norge totalt 83 poeng av 100 mulige, og vi var det eneste togselskapet som hadde en bedring i kundetilfredsheten siden forrige undersøkelse. Snittet for Vy og Go-Ahead var 76 poeng.

Jeg er overbevist om at konkurranse har bidratt til våre resultater i undersøkelsen. Vi har jobbet målrettet med å forbedre reisekvaliteten, og tar stadig nye grep for å få flere til å velge å reise klimasmart med toget på våre strekninger.

Dette er også er viktig for å få ned klimagassutslippene i en fly-glad nasjon som Norge.

Ett av de nye grepene vi skal ta til høsten er å doble kapasiteten på de meste eksklusive togbillettene våre, med den høyeste graden av komfort. I samarbeid med Norske Tog setter vi inn fire nye slike vogner med hvilestoler på Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Hvilestolene i denne billettklassen er fantastiske, men ikke unike. Derfor gjør vi i tillegg det vi kan om bord for å løfte kvaliteten på reisen og skille oss ut. Investerer i kaffemaskiner av høy kvalitet, varer fra kafeen kan bestilles ved setet, for å nevne noe.

Det er flere utfordringer i Jernbane-Norge for tiden, og konkurranse løser selvsagte ikke alt. Men det gir incentiver til å påvirke der vi som togselskap kan gjøre en forskjell.

I Sverige økte andelen togreisende etter at det ble åpnet for konkurranse om jernbanedrift. Det samme kan skje i Norge. Resultatene og tilbakemeldingene er iallfall tydelige: Konkurransen gir bedre tilbud og høyere kvalitet for togkundene.

Bare hør med dem som tok toget til Kvitfjell i vinter.