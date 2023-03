Kommentar

Stormen fra Vest

Kjell Inge Røkke har reist allerede. Nå handler det om de som er igjen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt usikkerhet rundt næringspolitikken.

Røkke kan ryke og reise! SVs nyvalgte leder Kirsti Bergstø slynget ordene ut over landsmøtet og videre til alt folket.

APs nestleder Bjørnar Skjæran var raskt ute og avfeide det som tull. Men ettersom regjeringen baserer sitt flertall på støtte fra SV spørs det om det nok.

Industribyggerne Knut Flakk og Roger Hofseth har avholdt stiftelsesmøte for Aksjon for Norsk Eierskap på Atlanterhavsparken i Ålesund.

At aksjonen for privat eierskap oppstår på Sunnmøre er ikke overraskende. Det aller meste av velstanden kommer fra privat kreativitet og strev.

Slik har det vært lenge, og folk vet veldig godt at Staten ikke er stor vestpå. Budskapet er klart; hvis skatteøkningen for arbeidende kapital blir stående vil det ramme næringsliv og arbeidsplasser.

Knut Flakk og Roger Hofseth fotografert sammen med Sylvi Listhaug i forbindelse med Stortingets spørretime i høst.

At andre døpte aksjonen Vestlandsopprøret beror nok på at frustrasjon og uro over regjeringens politikk er lett å identifisere seg med på hele Vestlandet, og lenger.

Elendige veier, næringsfiendtlig pris på diesel og strøm og manglende representasjon er en utbredt oppfatning på kysten.

Det bør være like selvsagt at Rogaland får energiministeren som at Nord-Norge skal ha fiskeriministeren.

Den gamle hovedstaden Bergen må leve med dødsveien til Voss. Selv den nye motorveien fra Bergen til Os kan ikke skjule at Oslo-regionen har en helt annen og flottere veistandard enn den verdiskapende vestkysten.

Den ene av initiativtakerne til Aksjon for Norsk Eierskap, Knut Flakk, har restaurert den gamle Devoldfabrikken i Langevåg og vil bygge gondol til det maritime fjellplatået Sula.

Fra toppen kan du se rett vest mot Amerika der Ytre Suløen har hentet sin musikalske inspirasjon. Mot sør og vest ligger store eksportmarkeder mens Norge er et lite marked.

Mot øst ser du rett inn i de spisse Sunnmørsalpene. Bak der ligger Jotunheimen og bak der igjen ligger Staten. På Vestlandet er det veldig lite stat og utsikten vil være den samme i både Bergen og Stavanger.

SVs nyvalgte leder Kirsti Bergstø.

Knut Flakk er tredje generasjon industrialist. Den store suksessen kom i 1959 med beslag til H-vinduet. I dag er han mest kjent for investeringer i reiseliv.

Etter at den forrige regjeringen nesten klarte å ta livet av den vesle bygda Øye innerst i Nordangsfjorden med forbud mot pelsdyr, var det Flakk som restaurerte og utviklet det ikoniske Hotel Union til et av Norges aller flotteste.

I dag er investeringer for nesten en milliard satt på vent på grunn av økt skatt på formue og arbeidende kapital. Flakks budskap er konkret; vi vil være i Norge, beskatt vårt forbruk og vår private rikdom, la oss slippe å tappe bedriftene for å betale formueskatten. Kort sagt; la oss slippe å flytte til Sveits.

Hvor stort kan Aksjon for Norsk Eierskap bli? Det vil avhenge av politikken som føres. Den som skal styre Norge kan ikke i lengden ignorere Vestlandet.

I Gro Harlem Brundtlands og Jens Stoltenbergs tid var det ingen som seriøst trodde at næringslivet var i fare, selv om Høyre gjerne trakk det lengste strået hos eierne.

Det som bør bekymre dagens regjering er om vanlige mennesker oppfatter at bedriftene rammes. Det finnes ikke noe Fosnavåg, Måløy eller Austevoll uten private investorer. Det er noe alle vestlendinger vet.

På meningsmålingene ser det ikke bra ut for Vedum og Støre. Da Hadia Tajik møtte Roger Hofseth i Politisk Kvarter i forrige uke lyttet hun ikke, men pratet selv som en foss.

Hofseth omsatte for 6,3 milliarder i 2022, har 610 ansatte og startet som fisker.

På den siste meningsmålingen for fylkestingsvalget i Møre og Romsdal får Arbeiderpartiet 12,8 prosent oppslutning, og SP 11,7 prosent.

FrP derimot får 26,5 og Høyre 22,3. Noe er i ferd med å skje på vestkysten som må gi Jonas noe å gruble over. For ikke å si Vedum som faller med 6,2 prosent.

Som om ikke vanskelighetene i Trøndelag med Trond Giskes Nidaros, skilsmisse i Kristiansand, Fosen vind og sameopprør i nord var nok, begynner Vestlandet å røre på seg. Ordførere fra regjeringspartiene frykter å gå med i dragsuget under lokalvalget i september og det er mye nervøsitet rundt omkring.

Vedum og Støre bør kanskje ta seg en tur vestover?