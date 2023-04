TRENGTE MOBILEN: – Søken etter sunnere mobilvaner kan aldri gå på bekostning av de som synes skolen er et helvete fra før av, skriver Margit Martinsen (21).

Mobilen reddet skolehverdagen min

Når vi diskuterer mobilforbud på skoler må vi ikke glemme hvem et eventuelt mobilforbud vil ramme hardest. For mange er mobilen deres eneste skjold mot synlig sårbarhet i friminuttene.

MARGIT MARTINSEN (21), Grønn Ungdom

MARGIT MARTINSEN (21), Grønn Ungdom

Jeg er en av dem som ville blitt truffet hardt av et mobilforbud. Ikke fordi jeg er mer avhengig av mobilen enn alle andre på min alder, men fordi jeg i store perioder hadde mine eneste venner og kamerater på mobilen.

Jeg opplevde mobbing og utfrysning på videregående. Det varte helt til jeg flyttet og byttet skole før siste året begynte.

Vennene mine i en annen by, som jeg holdt tett kontakt med via mobilen, var det som gjorde at jeg holdt ut i skolehverdagen.

Jeg er sjeleglad for at et mobilforbud ikke tok fra meg muligheten til å snakke med vennene mine i en skikkelig vanskelig periode.

Vi kan like det eller ei, men mobilen har blitt et verktøy du kan feste blikket på når ingen andre vil møte det.

Jeg vokste opp et lite sted i Hedmark. På både barneskolen og ungdomsskolen var vi veldig få elever.

Selv om jeg selv stort sett hadde det greit der, var det merkbart lavt under taket for de få elevene som hadde andre interesser, annen klesstil eller annen identitet enn de andre på skolen.

For disse elevene var nok mobilen en stor trygghet i hverdagen.

Jeg tror likevel ikke skolene jeg og vennene mine har gått på er noe ekstremt eksempel. Jeg tror tvert i mot at dette er ganske vanlig.

Og jeg er helt sikker på at jeg ikke er alene i å ha brukt mobilen som eneste skjold mot synlig sårbarhet i friminuttene.

Mobilforbud og mobilhotell kan gjerne være et verktøy lærerne har i de tilfellene hvor mobilen skaper problemer i undervisningen og friminuttene.

Men nasjonale politikere har ingen mulighet til å ta nok hensyn til de mest utsatte elevene i utformingen av et sånt forbud. Det er kun læreren som ser hvordan et forbud vil slå ut i praksis for hver enkelt klasse.

At dagens mobilbruk skaper avhengighet, dårligere psykisk helse og urealistiske forventninger til kropp og livsstil er selvfølgelig sant, men vi kan ikke kaste oss på den første og beste løsningen for å håndtere disse problemene.

Jeg tar gjerne diskusjonen om regulering av sosiale medier, merking av manipulert innhold, aldersgrenser og verifisering.

Men søken etter sunnere mobilvaner kan aldri gå på bekostning av de som synes skolen er et helvete fra før av.