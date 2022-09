Leder

Vi nærmer oss rentetoppen

Vi må forberede oss på at boliglånsrenten neste år kommer opp i 4 til 4,5 prosent. Men mye tyder på at vi snart når rentetoppen.

Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng og forventer å øke den ytterligere i november. De stadige renteøkningene er dårlig nytt for husholdninger som allerede sliter med å betale for den galopperende priser på strøm og mat. Mange har tatt opp store lån for å kjøpe hus eller leiligheter i en tid da renten var svært lav.

Det er nødvendig å øke styringsrenten nå, nettopp for å få kontroll over inflasjonen. Det er avgjørende viktig å hindre at prisene fortsetter å stige, slik at høy inflasjon blir et langvarig fenomen. Det vil husholdninger med stram økonomi tape aller mest på.

Hensikten med å øke renten er å få oss til å bruke mindre. Mye tyder på at dette allerede er i ferd med å skje. Norges Bank skriver i Pengepolitiske rapport at konsumet av varer og tjenester avtok mer enn ventet i sommer. Økonomien er i ferd med å kjøle seg ned etter en periode med rask vekst. Norges Bank tror den økonomiske aktiviteten blir lavere i 2023 enn i år, før pilene deretter igjen vil stige. Krigen i Ukraina og ustabile forhold i verdensøkonomien gjør riktignok slike prognoser enda mer er usikre enn vanlig.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache ga en god forklaring på den siste renteøkningen. Hun sa at renteøkningen kunne blitt enda større hvis man kun var opptatt av å bekjempe inflasjonen, men at Norges Bank også legger vekt på situasjonen i arbeidsmarkedet. I dag er arbeidsledigheten på det laveste nivå siden 2008. Når renten går opp og økonomien kjøles ned, er det grunn til å regne med at ledigheten går noe opp.

En hovedoppgave for Norges Bank er å holde inflasjonen lav. Men sentralbanksjefen poengterte også behovet for stabil og høy sysselsetting. Wolden Bache er opptatt av fleksibel inflasjonsstyring. Hvis det viser seg at prisstigningen avtar raskere enn forventet er det ikke nødvendig med nye rentehopp. Men hvis inflasjonen biter seg fast på et høyt nivå, må også renten videre opp.

Dette er en krevende balansegang for Norges Bank. Renteøkning er vanligvis en effektiv medisin mot inflasjon, selv om det kan ta tid før den virker. Men hvis dosen er for høy kan kuren bli verre enn sykdommen.

Norge går trolig inn i en periode med lavere økonomisk aktivitet. Da er det viktig at Norges Bank bidrar til at dette ikke blir en dyp og langvarig lavkonjunktur. Vi må unngå at arbeidsledigheten igjen stiger raskt og at både husholdninger og bedrifter får store betalingsproblemer.