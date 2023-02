Leder

Året da alt ble endret

HISTORISK SELFIE: Volodymyr Zelenskyj og to av hans rådgivere tok video av seg selv dagen etter invasjonen, 25. februar 2022. Russiske spesialsoldaters forsøk på å ta ham i bunkeren i Kyiv hadde mislykkes.

Det er et år siden Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina. Det har endret Europa for alltid.

Mange nektet å tro det var alvor, da russerne mobiliserte opp mot Ukrainas grenser i fjor vinter. Etterretningsinformasjon om en kommende invasjon ble avfeid som amerikansk propaganda.

Dessverre stemte det. Tidlig på morgenen den 24. februar prøvde russerne å ta Kyiv. I Ukrainas hovedstad våknet de opp til drønn bare i pysjamasen.

Siden har Europa vært et annet. Lidelsene og ødeleggelsene i Ukraina er enorme og pågående. Overgrepene som er avdekket er ufattelige.

KOM PÅ BESØK: USAs president Joe Biden sammen med det ukrainske presidentparet i Kyiv denne uken. USA har kunngjort at de skal gi ytterligere 10 milliarder dollar i økonomisk støtte til Ukraina.

Millioner har måttet flykte fra sitt hjemland. Krigen har kommet nær, også for oss. Sverige og Finland har snudd helt om på sin sikkerhetspolitikk, og er på vei inn i NATO.

I Norge og landene rundt oss må mer av ressursene gå til forsvar. At vi må bygge opp våpenindustrien igjen, er grunnleggende en dårlig nyhet.

Men det er også nødvendig. Det har vært avgjørende at Norge og resten av Europa har endret sin politikk og gitt rekordstor våpenhjelp til Ukraina.

LÆREREN OLENA: Bildet av den da 52-år gamle læreren Olena Kurylo gikk verden rundt. Hun ble såret 24. februar i fjor da et missil eksploderte utenfor leiligheten hennes nær Kharkiv. Hun bor nå i Polen.

De økonomiske sanksjonene mot Russland har også vært historiske. I årene etter at Russland tok kontroll over Øst-Ukraina i 2014 ble det sagt at Vesten ville oppheve sanksjonene mot Russland.

Det skjedde ikke. Tvert imot ble de gradvis mer omfattende. Etter 24. februar ble reaksjonen unison.

Ganske samstemt ble også reaksjonen da Russland strupet gasseksporten. EU satte klare mål, landene klarte å snu seg om, spare på forbruket og finne andre leverandører. Tyskland har raskt begynt å bygge flere nye gassterminaler.

Kritikken mot et kontinent som hadde gjort seg alt for avhengig av russisk energi var berettiget. For Europa mistet enormt mye energi. Men dette kunne gått mye verre.

KØ UT AV KYIV: 24. februar i fjor oppsto det kø da folk prøvde å forlate Kyiv og dra vestover i landet.

Norges bidrag er ikke uvesentlig. Ukrainapakken på 75 milliarder går både til våpen og bistand.

Vi har også satt inn alt på å levere mer gass til Europa, som er helt avhengig av den nå.

Europa har på sin side startet kullkraftverk igjen og forlenget kjernekraften. En rekordstor utbygging av fornybar energi er på trappene.

KYIV FOR ET ÅR SIDEN: Ukrainske soldater inspiserte restene av en nedskutt fly i Kyiv 25. februar i fjor. Den russiske planen om å ta hovedstaden misyktes. Russerne trakk seg ut og har siden konsentrert seg om å ta land lenger øst og sør i landet.

Noen mener Europa burde ha gjort enda mer. Ikke uten grunn.

Samtidig må vi innse at det er en avansert øvelse når så mange land med ulike interesser og egne problemer skal prøve å finne sammen.

Likevel har man klart det.

Det som har preget dette året i Europa er raske, fundamentale endringer i politikk kombinert med stort samhold.

Putin satset på å splitte oss denne vinteren.

Det han har oppnådd er å forene og styrke Ukraina som nasjon.

Og styrke vestlig samhold. For det han har gjort oss mer bevisst på, er at demokrati ikke er en selvfølge. Det er noe vi må kjempe for også her i Europa.