Et kirkerom for alle

Shazia Majid

Like sikkert som julen kommer debatten om skole og julegudstjeneste. Holder det ikke lenger at deltagelse er frivillig? Bør gudstjenesten forbys?

Avisene er fulle av kronikker og meninger fra varme tilhengere og innbitte motstandere av julegudstjeneste i skolens regi.

Noen mener at den norske skolen bør skamme seg som har blitt kvitt alle juletradisjoner i toleransens navn.

I et land som har vært kristent siden 1000-tallet – og hvor Grunnlovens paragraf 2 fortsatt sier følgende: «Verdigrunnlaget skal fremdeles være den kristne og humanistiske arven vår».

Men det er andre som mener skolen bør skamme seg for helt andre grunner – nemlig fordi de fortsatt trer juletradisjoner og julegudstjeneste nedover hodet på skoleelever.

Skoleelever som i stadig større grad kommer fra familier som ikke har den kristne arven. Som ikke tror på Jesus, eller på en Gud. Eller som tror på en annen Gud, eller mange andre guder. Eller som tror på samme Gud, men ikke på Jesus som Guds sønn.

Årets hardeste, eller mykeste julebudskap – alt ettersom hvem du spør, kommer fra Ane Breivik. Lederen i Unge Venstre. Hun vil rett og slett forby hele skolegudstjenesten.

For Unge Venstre er det ikke nok at det er helt frivillig å delta i skolegudstjeneste. Et av problemene er at alternative arrangementer for kirke-nektere er så kjipe og annenrangs, mener de.

I 2016 viste det seg at en av fem skoler ikke engang hadde et alternativt opplegg.

Ikke i mitt navn

En ting er sikkert, skolen har blitt et yndet arena for kamp for eller mot den kristne arven. Men det er ikke det eneste stedet hvor slaget kjempes.

I tillegg til diskusjonen om julegudstjenesten for skoler, er det årlig ymse saker om kristne uttrykk som blir fjernet, eller ønskes fjernet – alt i inkluderingens navn.

Når vi tenker inkludering og toleranse, er det lett å se for seg de mørkhudede flerkulturelle. At det er disse vi skal inkludere, tåle og tilrettelegge for.

Men det er som regel ikke «utlendingene» som har et uttalt problem med det kristne Norge, det er humanetikerne.

Årets villeste sak må være Human-Etisk Forbund som ber kirken fjerne korset på toppen av Løten kapell. Fordi det er «påtrengende og truende for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn».

Og jeg kan ikke la være å tenke at det vises mye intoleranse – i toleransens navn.

Hva blir det neste? Skal vi fjerne korset i flagget?

Ikke i mitt navn.

Jeg som ikke er kristen tåler korset. Jeg tåler kirken og julegudstjenesten og julen. Ikke bare tåler jeg det – jeg hegner om det.

I respekt og omtanke for mine naboer, mine kolleger og venner og alle de som har vokst opp med den kristne arven i utallige generasjoner. En arv som gjennomsyrer alt fra den norske grunnloven til kunst og litteratur og kultur. Og hvorpå det norske samfunnet er bygget og beholdt.

De færreste i dette landet er bokstavtro kristne, bare halvparten tror på Gud.

Men det er fortsatt slik at 3,5 millioner nordmenn er medlemmer av Den norske kirke. Det utgjør 65 prosent av befolkningen.

Færre enn før gifter seg og døper barna sine i kirken, mens halvparten av 15-åringene konfirmeres i kirken.

Men det er fortsatt kirken de fleste vender til når noen dør. 84 prosent har kirkelige gravferder.

Verdier å enes om

Den kristne kulturarven og kirken er fortsatt viktig. Som et rammeverk og en grunnmur hvor stadig nye, moderne og mer humanistiske rom blir bygget.

Rom som omfavner de som ikke tidligere ble omfavnet. Slik som likekjønnede par som nå kan gifte seg i kirken. Eller kvinner som nå kan være prester.

Jeg hegner om dette. Fordi den kristne kulturarven, slik den praktiseres i Norge i dag, består av universelle verdier som ikke bare er like i de fleste religioner, men også i samsvar med menneskerettigheter:

Det handler om nestekjærlighet, om å utføre veldedighet, dele sine goder, vise nåde, vise aksept, ikke lyve, og ikke bedra. Om fellesskap og trygghet – omtanke og omsorg. Om Frihet, likhet og brorskap.

Den kristne arven er silt gjennom historiens løp. Det som gjenstår er mer eller mindre rensket for de menneskefiendtlige sidene av religionsutøvelsen.

I Guds rom

Jeg tror på Gud – og jeg har respekt for Guds hus. Uansett om det har et kors på toppen eller en halvmåne, en Davidstjerne eller en Gansha.

Dagen etter terrorangrepet 22. juli fant jeg fred i Oslo Domkirke. Det var inn dit jeg gikk og tente et lys. Det var i den dunkle belysningen jeg så ansikter ulik mitt, men med tårer som lignet mine.

Også i Notre-Dame i Paris i 2010 tente jeg et lys for min kreftsyke tante. Jeg lukket øynene og ba til Gud om at han måtte la henne leve. Og også der fant jeg freden – og jeg fant stillheten og helligheten og høytideligheten.

Jeg fikk trøst i Oslo Domkirke og jeg fikk trøst i Notre-Dame. Den som lignet litt på trøsten på bønneteppet.

De som tror på Gud, tror at Gud er allestedsværende. Men det er noe med selve rommet. Selve bygget som rommer mennesker.

Et sted hvor du kan dele følelsene og fortvilelsen – gleden og håpet. Et sted du kan finne din menneskelighet i andres. Det handler om gjenkjennelighet, om delte øyeblikk og det båndet som oppstår.

Og i bunn handler det om dannelse.

Toleranse

Det er derfor julegudstjenesten er viktig.

Det er derfor korset på Løten kapell er viktig. Det er derfor juletradisjoner er viktig, selv om de færreste av dem er kristne.

Og – det er derfor NRKs program «Festen etter fasten» er viktig. En flere timer lang direktesending i forbindelse med de norske muslimenes Eid-høytid.

Å kjenne sin neste, gjør det lettere å elske sin neste.

Derfor skal vi ikke hviske ut den tusenårige kristne arven. For hvisker vi ut den, står også de andre gudshus og gudsuttrykk for fall.

Det er rom for alle, både de troende og de ikke-troende. De kristne og de ikke-kristne.

Toleranse fungerer nemlig best når den går begge veier.