TUNG TID: – Jeg har vært på arbeidsledig i et par måneder, og har derfor måtte oppsøke hjelp på sosialen. Det har ikke vært enkelt, skriver Kim Even Straumsnes.

Det kommer til å sitte i meg livet ut

Jeg regner med å være tilbake i arbeid på nyåret. Det vil være redningen for meg, men jeg kommer aldri til å glemme denne fæle tiden før jul hvor jeg var sosialklient, og politikerne sviktet de aller fattigste.

KIM EVEN STRAUMSNES, sosialhjelpsmottager

Norge befinner seg for tiden midt i en fattigdomskrise, og matprisene har i det siste året løpt løpsk. Prisene på mat har gått opp med 12 prosent, og den generelle prisøkningen er på 7 prosent. Ap har knapt nok hatt dårligere meningsmålinger enn de har nå. En oppslutning på 15 prosent nasjonalt er katastrofe for Ap.

Derfor skulle man tro at Ap inn mot et valgår ønsket å markere seg som et varmt og barmhjertig parti som ønsker å utjevne forskjeller i samfunnet. Problemet er jo bare at Ap f.eks. i Bergen nettopp har inngått budsjettsamarbeid med Høyre hvor ett av resultatene ble at sosialhjelpen ikke ble indeksregulert til tross for dyrtid og rekordhøy prisstigning.

Jeg er en av dem som dessverre har havnet på sosialen. Jeg har vært på arbeidsledig i et par måneder, og har derfor måtte oppsøke hjelp på sosialen.

Det har ikke vært enkelt. 12 prosent økning i matprisene merkes på bunnlinjen. Jeg har knapt nok penger til noe annet noe enn mat og internett. Klær kan jeg se langt etter.

Jeg frykter at 2023 skal by på den tilsvarende prisstigning som vi har hatt i 2022. Da er jeg redd for at sosialhjelpen ikke lenger vil strekke til.

Hva skal jeg gjøre da? Må jeg stille meg i kø til frivillige organisasjoner for å tigge mat? Kapasiteten til Fattighuset i Oslo, og Frelsesarmeen ellers i landet er for lengst sprengt, og det er ikke sikkert de rekker å hjelpe alle.

Så hva skal jeg da gjøre hvis de frivillige organisasjonene kommer til kort og ikke kan hjelpe? Må jeg sette med ned på gaten og tigge?

Heldigvis har vi noen lysglimt midt i elendigheten. SV fikk nettopp igjennom en avtale med regjeringen som gjør at sosialklienter får 1000 kroner ekstra til jul. Dette er kjærkomne kroner som jeg setter stor pris på, men man burde også prisjustert ytelsene slik at de følger den generelle prisstigningen.

Når det gjelder meg selv, så regner jeg med å være tilbake i arbeid på nyåret. Det vil være redningen for meg, men jeg kommer aldri til å glemme denne fæle tiden før jul hvor jeg var sosialklient, og politikerne sviktet de aller fattigste. Det kommer til å sitte i meg livet ut.

Velferdsstaten er viktig å kjempe for slik at all vet at det ligger et sikkerhetsnett i bunn som fanger deg opp hvis du skulle trenge det. Men akkurat i det siste er jeg i stor tvil til om sikkerhetsnettet er raust nok til å møte dyrtid med 12 prosent økning i matpriser.

Og det er trist. Dette må vi som nasjon rette opp i.