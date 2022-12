UT MOT PRODUSENTENE: – Er det ikke mulig å lage bedre alternativer for ungdommer å delta i, noe som har en positiv innvirkning på samfunnet vi lever i, spør Malin Ali. Bildet er fra premierefesten for «Ex on the Beach» i 2019.

«Ex on the Beach»: − Jeg synes det er så trist!

Jeg måtte sjekke ut om den nyeste sesongen «Ex on the Beach» var like drøyt som i 2018, da jeg rettet kritikk mot programmet her i VG. Konklusjonen: Det er ingen tvil om at debatten fortsatt er aktuell.

MALIN ALI, samfunnsdebattant

Jeg setter et spørsmålstegn til de som står bak dette konseptet, og de som velger å kringkaste det. Føler dere ikke på et samfunnsansvar?

Det er tydelig at økonomisk gevinst går foran den negative påvirkningen programmet kan ha på unge. Det er skremmende at holdningene vi ser hos flere av deltagerne kan være med på å skape et press og en forventning til utseende, kropp, sex og alkohol.

«Ex on the Beach» viser også en motbydelig måte å behandle hverandre på. Dette ser mange ungdommer på som underholdende – og det synes jeg er svært skremmende. Jeg blir uvel i flere av episodene når jeg hører hvordan de prater til – og om hverandre.

Ja, så kan vi velge å skru av eller skifte kanal, men unge seere er nysgjerrige, de kan være lett påvirkelige og nødvendigvis ikke modne eller reflekterte nok til å motstå en slik form for underholdning.

Jeg synes det er en utfordrende tanke at vi som foreldre skal bygge opp selvtilliten til våre unge, lære dem om gode holdinger og verdier, når den store snakkisen på skolen er om eksempelvis slike TV-program.

Det er ikke til å komme unna at det vil påvirke hvordan unge tenker om både sex og kropp.

Det er et problem at det sitter voksne mennesker som lager regi for programmene – og tjener gode penger på det. Det er ikke deltagerne som setter rammer og kjøreregler, de blir i mine øyne bare utnyttet til å lage TV-innhold som selger.

Det filmes med mye fokus på utseende og kropp. Pupper og rumper, og muskler hos guttene. Med andre ord – et overdrevent kroppsfokus. Det er tydelig at programmet har til hensikt å tjene penger på at de unge viser mye hud, sex, drama og intriger.

Jeg bekymrer meg for at unge mennesker er ukritisk til hva de begir seg ut på ved å eksponeres på en seksualisert måte. I ung alder er man kanskje ikke like flink til å reflekterte kritisk, vurdere seg selv fra «utsiden», se konsekvenser av handling på lang sikt.

Jeg tenker at det er en mulighet for at flere ser tilbake når de blir eldre og ser at signalene og verdiene som sendes ut av å delta i et sånt type program ikke er det beste for samfunnet vi lever i?

Jeg vil ikke legge alt ansvaret på de unge som deltar. Jeg ønsker at de som produserer og sender «Ex on the Beach» er sitt ansvar bevisst.

Er det ikke mulig å lage bedre alternativer for ungdommer å delta i, noe som har en positiv innvirkning på samfunnet vi lever i? Hvorfor må det pushes mer på at å vise kropp og seksualisert innhold skal være veien å gå for å oppnå oppmerksomhet i sosiale medier som mange unge nå til dags søker etter.

Jeg synes det er så trist.

Ta bedre vare på de unge – og tilby dem bedre alternativer!