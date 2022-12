Kommentar

Styringspartiet som forsvant

Krisen i Arbeiderpartiet handler om mer enn dårlige meningsmålinger. Ap er i ferd med å miste troverdighet som styringsparti.

Norge har tradisjonelt hatt to store, ansvarlige partier. Høyre og Arbeiderpartiet. De to har utgjort tyngdepunktet på hver sin side i politikken, og har lent seg på småpartier som ligger nær dem.

Småpartiene har fått gjennomslag for noen saker som har vært viktige for dem. Mens Høyre og Ap har vært garantisten for de lange linjene. Enten det gjelder utenrikspolitikk, økonomisk politikk, eller en langsiktig og ansvarlig olje- og energipolitikk.

Under Jonas Gahr Støre har Ap gått til venstre, mens partiets velgere har vandret i hopetall til Høyre. Ap har, i hvert fall i språkbruk, forlatt det ansvarlige sentrum. Høyre har tatt den plassen. Og Støre har gjort det lett for dem. Han har gitt dem det rommet, for å tilfredsstille AUF, og venstresiden i sitt eget parti.

Reformert. Ikke reversert

Det er ikke tvil om at AUF har fått større innflytelse etter at Støre tok over som partileder. Allerede på landsmøtet der han ble valgt, i 2015, skapte han jubel hos AUFerne. Han lovet fra talerstolen at Ap ville presse på for at Norge skulle ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. Det overrasket mange, også innad i partiet. Ap har ikke pleid å foreta seg partipolitiske markeringer i flyktningpolitikken.

Aps nye linje ble for alvor tydelig etter valgnederlaget i 2017. Støre varslet da at Ap ville være tilbakeholdne med å inngå forlik på tvers av skillelinjene i tiden fremover. To år senere trakk Ap støtten til politireformen, som partiet hadde stemt for fire år tidligere.

Statsminister Jonas Gahr Støre leder et parti i dyp krise.

Og før forrige stortingsvalg, i 2021, lovet Støre og hans folk at de ville reversere domstolsreformen dersom de vant valget. De lovet også at de såkalt tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene kunne splittes opp, dersom de folkevalgte der ønsket det.

Alt dette er i strid med hva Ap tradisjonelt har stått for. Partiet har sett fremover, ikke bakover. Dersom de har ment at tidligere vedtatte reformer ikke fungerer, så har de reformert reformene. Ikke reversert dem. Før nå.

«Dem». Og «oss»

Også når det gjelder forholdet mellom offentlig og privat velferd har Ap blitt mer dogmatiske. I Oslo har det Ap-ledede byrådet rekommunalisert private sykehjem og barnehager. Der Ap tidligere har hatt en balansert tilnærming, og vært mest opptatt av å få mest mulig ut av skattepengene, har partiet fått en mye hardere språkbruk mot private løsninger.

Det er trolig mange av dem som tidligere har sett Ap som styringsparti som nå går til Høyre. Velgere, gjerne fra middelklassen, som har sett seg selv som “vanlige folk”. Kanskje bosatt i en av de store byene, med høye boliglån og litt over middels inntekt.

Dersom de har over 750.000 i årslønn, er de i Aps språkdrakt ikke lenger definert som “vanlige folk”. Tvert om, de er blant dem som skal betale mer skatt. Og arbeidsgiverne deres skal betale mer i arbeidsgiveravgift.

Jeg tror mange aksepterer litt høyere skatt, og at det er bred oppslutning i Norge om at de som har god økonomi, skal bidra. Men det er noe med språkbruken. Noe med å dele opp så til de grader mellom “dem” og “oss”, mellom vanlige folk og de andre.

Rett med lakseskatt

Også det anstrengte forholdet til næringslivet handler antagelig mer om språkbruk enn om realiteter. Norske næringslivsledere har gjennom hele etterkrigstiden hatt et godt forhold til Ap. De har stolt på at partiet er opptatt av verdiskaping, og at Aps ledere ser verdien av norsk eierskap og norske arbeidsplasser. “Skape og dele”. Det har vært et av Aps viktigste slagord.

Jonas Gahr Støre på Aps landsmøte i 2019 - med særdeles gamle bilder av to av forgjengerne i partilederrollen, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland.

Men nå hagler kritikken fra næringslivet - fra mange hold. Alt fra rike nordmenn som flytter ut av Norge, til industribedrifter langs kysten som klager på forverrede rammevilkår. At laksenæringen ble sur da den ble ilagt lakseskatt, er helt forutsigbart, og bør ikke skremme regjeringen. Det samme med ny og skjerpet kraftskatt. Det er bare rett og rimelig at disse næringene må betale mer i skatt nå.

Men at regjeringen gikk med på SVs krav om å skyve tildelingen av nye oljeblokker ut hele denne stortingsperioden, er overraskende. Det rokker ved forutsigbarheten og stabiliten, både for oljenæringen, og for de mange bedriftene som lever av denne næringen.

Noen av Norges rikeste flytter ut av Norge nå. Det er lett å forstå irritasjonen over at folk som har tjent seg rike i et velorganisert velferdssamfunn som det norske, drar fordi de ikke vil bidra mer til fellesskapet. Men likefullt - det er et problem at de drar. Ingen regjering kan avfeie dem, uten å høre hva de har å si.

Har ikke fryktet Ap

Dersom det handler om skattetrykket alene, ja, så får de bare dra. De rikeste må betale mest. Men dersom det også handler om at de føler usikkerhet over hva som kommer videre, eller om at Norge oppleves som et utrygt land å investere i, så må regjeringen lytte. For vi trenger privat kapital i Norge. Vi trenger folk som vil satse, som vil bygge landet videre.

Norske rikfolk har aldri vært spesielt glade i Ap. Mange av dem har gitt solide valgkampbidrag til Høyre. Men de rike har ikke fryktet Ap. De har visst, eller erfart, at det er mulig å bli svært rik i Norge. Og de har visst at Ap foretrekker brede forlik i viktige spørsmål - også i spørsmål som angår dem.

Et Ap i dyp krise er dårlig nytt, når partiet samtidig skal styre landet. Støre og hans mannskap er i ferd med å legge en tung høst bak seg. Ikke noe tyder på at vinteren blir lettere. Hverken for dem. Eller for alle oss andre.

