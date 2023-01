Kommentar

Dette løftet blir vanskelig å holde

STARTER FRISKT: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og resten av regjeringen har lagt nye strategier på starten av året. Nå lover de både lavere strømpriser og stans i renteoppgangen.

Regjeringen lover å få ned strømprisene. Samtidig advares det mot svært høye priser.

Regjeringen har nyttårsforsetter, de og. Og så traurig som det gikk i fjor, var det ikke annet å forvente enn at de sto først i køen på Sats 1. januar med proteinpulveret.

I et forsøk på å få opp BMIen, lover Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre i et intervju med VG at de skal få ned strømprisene i år.

Men hvordan skal de klare det?

NORD-NORGE EKSPORTERE: Nordnorsk og trøndersk kraft havner ad omveier på britiske og tyske hender i fjor. Av en totaleksport på vel 12 TWh sto Nord-Norge alene for 10 TWh, mens Trøndelag eksporterte rundt 1 TWH

I et krast brev fra Statnett til Olje- og energidepartementet omtalt i bransjeavisen Montel, advares det om «svært høye» strømpriser.

Etaten skriver at om det ikke gjøres noe nå, får vi kraftunderskudd i 2027.

– I deler av landet vil dette føre til perioder med svært høye priser, skriver konserndirektør Gunnar Løvås.

Og det holder ikke med havvind, står det.

Det må skaffes til veie mer kraft fort. Ellers vil det bli så dyrt at «pågående elektrifisering og industriutvikling gradvis bremses opp.»

Støre og co. får håpe på regn. Det reddet oss at det regnet bøtter og spann nord for Dovre i fjor.

Nesten all kraften Norge eksporterte til utlandet i fjor, kom nemlig fra Nord-Norge. De har ikke kabler til kontinentet. Men strømmen når tyskere og briter via Sverige og en historisk høy flyt sørover i Norge.

Storparten av kraften ble eksportert i de to nye utenlandskablene fra Sør-Norge.

Derfra ble imidlertid nettoeksporten nær null i statistikken, utlignet av den høye importen fra nord.

OVERLØP: Når det er mye regn og tilsig, kan norske kraftmagasin skvalpe over og det ellers dyrebare vannet kastes på havet. Det skjedde i sommer i Midt- og Nord-Norge, samtidig som det var tørt i sør.

Det å ha en kraftig kabel til England og Tyskland, det er ofte som å ha flere store Hydro-smelteverk i andre enden av kabelen.

Meningen var jo at disse kablene skulle fylles med masse ny vindkraft. Men den utbyggingen gikk for Norges del i stå etter mye protest.

Kapasiteten i kablene er fortsatt like stor. Og i 2022 solgte Norge (hovedsakelig Nord-Norge) ut hele den kraftmengden Equinor sier de trenger for å kjøre plattformene sine på fornybar kraft.

Det passet bra nordpå i sommer, der det rant over i magasinene. Akkurat da skulle vi hatt flere kabler fra nord til sør. For i sør var strømprisene svært høye. Absurd nok samtidig med at vannet ble kastet på havet i Nord- og Midt-Norge.

Men fremover er dette overskuddet altså i ferd med å bli spist opp av et økende behov.

STOPP: Med økende protester satte den forrige regjeringen vindkraft på pause. Nå satser regjeringen på havvind. Her LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Equinor Hywind Tampen.

Mange roper høyt i frustrasjon om et håpløst system. Det er forståelig. Men det virker ikke som de har så mange konkrete alternativer.

Få tar egentlig til orde for å kutte kablene. Det er fint å selge overskuddet, og vi trenger import ved kraftmangel i Norge.

Støre og Vedum er også lite konkret, og sier ikke noe om hvordan de skal få ned strømprisene i år.

Og for å si det enkelt: De to kommer neppe til å få ned kraftprisene i 2023.

De kan øke strømstøtten. Men samtidig sier de at de skal holde igjen på pengebruken.

Om de vil legge om til et planøkonomisk kraftsystem med makspris, vil det nok være komplisert, det vil kunne føre til rettssaker og ta lengre tid enn at de rekker løftet sitt i år.

Det de muligens kan håpe på, er at de får hjelp av EU, som jobber med en omlegging av prissettingen på kraft.

Ellers er det på kort sikt bare markedet som kan hjelpe dem.

Og kraftprisene er ikke rekordhøye akkurat nå, godt hjulpet av unormalt høye temperaturer på kontinentet.

Skal prisene bli mer vanlige igjen, bør den globale oppvarmingen vare hele vinteren og stanse opp på sommeren. Vi trenger lavtrykk og orden på gassmangelen i Europa før vinteren.

Her hjemme bør vi ha nordnorsk regn over alt.

I motsatt fall er det nok fare for at Støre og Vedum må forvandles til Alexx Alexxander for å holde det de lover.