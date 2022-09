Kommentar

Dronningen – elsket og hatet

Shazia Majid

DET BRITISKE IMPERIET: På høyden av britenes kolonisering regjerte britene over hvem femte innbygger på kloden. Det er East India Company som utvidet imperiet og gikk inn i India i 1858. Landet ble kolonisert og utnyttet i nærmere 100 år frem til 1947.

Dronning Elizabeth måtte dø for at verden skulle forstå at hun ikke bare var elsket.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Håper du brenner i helvete». «Morn da, Elizabeth» og «70 år med undertrykkelse».

Slik ble Dronning Elizabeth II minnet av enkelte her i Norge.

Langt verre meldinger og karakteristikker har haglet ellers i verden. Nesten så den ene har villet overgå den andre i harselas av den enormt folkekjære britiske dronningen.

Det må ha vært den overveldende sorgen og hyllesten Dronningen har mottatt av eget folk og i vestlige land som har provosert.

For hatet som ble uttrykt mot henne i sosiale medier var omtrent like intenst som varmen i de mange direktesendinger på TV-kanalene rundt om.

Og i motsetning til kjærligheten, som kom fra både helt vanlige og verdensledere i vestlige land, kom hatet og harselasen stort sett fra folk i og fra tidligere britiske kolonier.

Selv om hun og hennes familie er som maskoter å regne.

De britiske kongeliges reelle makt har forvitret siden 1649. De siste århundrene har monarkiet heller vært et beskytterskap for den britiske nasjon. Beholdt for å kaste glans – elsket for å være det ene samlende symbolet. Fremfor å ha en tøddel å si i landets daglige gjøren og laden.

Det institusjonaliserte slaveriet og den groteske koloniseringen av land i Afrika, Asia og de karibiske øyene var allerede historie da dronning Elizabeth besteg tronen.

Dronningen fotografert under et besøk i Edinburgh i slutten av juni.

Helligdommen

Likevel ble den 96 år gamle bestemorskikkelsen som briter i unisont har elsket og anerkjent som et familiemedlem, selve skyteskiven for folks vrede da hun døde.

Bortsett fra paven er dronning Elizabeth omtrent det nærmeste du kommer en hellighet i et ellers stadig mer sekulært og mindre gudfryktig Europa og vesten. Det er blitt befestet ved hennes bortgang.

Og det er denne helligheten som er blitt spottet. Reaksjonene har vært deretter.

Rødt-politiker med pakistanske herkomst, Sofia Rana, har fått kjenne på det. Hun uttalte at Dronningen regjerte gjennom 70 år med undertrykkelse. Hun har senere delt noen av de grove tilbakemeldingene hun har fått.

Også NRK-profilen Abu Baker Hussain fikk massiv rasistisk hets etter at han på Twitter skrev: «Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. morn da, Elizabeth.»

Modell og tidligere Vogue Scandinavia-redaktør fikk også voldsomme reaksjoner da hun på Instagram skrev følgende: «Den originale kolonisten er død. Håper du brenner i helvete for det du og forfedrene dine gjorde».

Dette var utvilsomt drøy kost. Men det er også hetsen kritikerne har møtt. Hets, trusler og rasisme er forkastelig og uakseptabelt, og ingen dronnings bortgang kan forsvare det.

FOLKEKJÆR: En skolejente skriver i kondolanseprotokollen etter en muslimsk minnegudstjeneste for dronning Elizabeth II ved Central Mosque i London 15. september.

Ufin

Samtidig må en spørre seg hva som er hensikten med kritikken?

Vil man bli lyttet til, og tatt på alvor, for det underliggende budskapet? Eller vil man la budskapet drukne i hvordan den blir servert?

Noen av uttalelsene som florerer er direkte ufine. De blir fremsatt på et tidspunkt en bør holde seg for god for. Ikke fordi det er påkrevet, men fordi det er anstendig.

Mange som fremsetter de verste formuleringene gjør det fra sine hjem i de samme landene som en gang koloniserte deres forfedre.

Det bor over 2,5 millioner briter med indisk og pakistansk herkomst i Storbritannia. Land som forøvrig flagget på halv stang da Dronningen døde. Flere indiske statsborgere enn engelskmenn har eiendommer i London.

Noen sår gror aldri, men noen har grodd. Og det må vi erkjenne. Det har gått tid siden britene sto med støvelen på nakken til indere. De tidligere koloniserte og kolonistene har arbeidet for forsoning og samarbeid siden.

Selv om diamanten Koh-i-Noor – bokstavelig talt juvelen i imperiets krone – forblir i britisk eie.

SAMVELDET: Like lenge som hun regjernte, pleiet Dronning Elizabeth kontakten med myndighetene i samveldet. Her representert ved statsministre fra land som Rhodesia til Pakistan i 1962.

Allerede i 1961 ble Elizabeth II mottatt som en dronning i India og Pakistan. «Long live the Queen» sto det på plakater. Pakistanske menn og kvinner bukket og neiet for Dronningen, som ble tatt imot av daværende president Ayub Khan.

Under sitt flere dager lange besøk reiste hun Pakistan fra nord til sør. Presidenten viste frem fremskrittene, kunsten og kulturen, og hun ble vartet opp etter alle kunstens regler.

Fem år senere ble den pakistanske presidenten, hans kone og følge, mottatt med like stor pomp og prakt i London. Vartet opp med den samme respekt hun fikk i Pakistan.

De snakket om sin utstrakte utveksling av kunnskap og vitenskapelige fremskritt. I 1966 bodde det 200 000 pakistanere i Storbritannia. Nå er de mange flere – og mange av de er i sorg over hennes bortgang – som enhver annen brite.

Britisk-pakistanske parlamentarikere minnes hennes med like stor respekt, kjærlighet og savn.

Når hatet flommer over, glemmer vi at Dronningen også var dronning for de av britene hvis forfedre hennes forfedre koloniserte.

Dronning Elizabeth gikk bort torsdag 8. september, 96 år gammel.

Briter av alle slag

Siden onsdag har britene hatt mulighet til å defilere forbi monarkens båre i Westminster Hall i London for å vise henne den siste ære og respekt.

Det var påfallende og svært rørende å se at det var like mange hvite som mørkhudede som hadde møtt opp.

Noen nikket, noen neiet, mange gråt. Noen var barhodet, andre bar turban og hijab og kipa. Noen løftet hendene opp til brystet, la håndflatene mot hverandre og bøyde hodet i respekt.

Andre la hånden på hjertet i det de gikk forbi. De var av alle etnisiteter og alle landbakgrunn.

Det sier noe, ikke bare om den plassen Dronningen hadde opparbeidet seg hos eget folk, men også om menneskers evne til forsoning.

Men en ekte forsoning kan først skje når det fremsettes uforbeholden unnskyldning for de overgrep det britiske imperiet har begått.

ERKJENTE MASSAKRE: I 1983 var dronning Elizabeth på enda et statsbesøk til India. Her tok hun opp massakren i Amritsar i 1919.

Sa ikke unnskyld

Det er få tilfeller hvor Dronningen har gjort det eksplisitt. Men det finnes flust av tilfeller hvor hun aktivt har bidratt til forsoningsarbeidet.

I 1919 ble det begått et grotesk massakre i jallianwala bagh i Amritsar i India. Britene drepte flere hundre demonstranter ved å fange dem inne i en park og skyte på de forsvarsløse menneskene.

I 1983 besøkte Dronningen stedet, deltok i en minutts stillhet for de drepte og sa senere på en bankett: «Det er ingen hemmelighet at det har vært vanskelige perioder i vår fortid. Jallianwala Bagh er et opprørende eksempel».

Det beste argumentet for kritikken mot Dronningen er at arver du monarkiet og privilegiene, arver du også synden. Om en ønsker seg frabedt kritikk, får man gi fra seg tronen.

Det er viktig å innse at det finnes land og folk som fortsatt lever under etterdønningene av koloniseringen.

Kunne Dronning Elizabeth gjort mer for disse da hun levde, det kunne hun kanskje. Fortjener hun kritikken, det gjør hun kanskje.

Kunne kritikken ventet til hun var gravlagt, det kunne den utvilsomt. Ikke fordi det er påkrevet - men fordi det er anstendig.