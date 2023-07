Kommentar

Groteske leiepriser

STIGER MEST: Det er i Oslo utleieprisene er høyest. Men prisene øker rundt om i hele Norge. Bildet er fra Sørenga i Oslo, blant de dyreste stedene å kjøpe bolig i Norge.

Før studiestart er det ofte dyrt og vanskelig for studenter å skaffe seg bolig. Men i år treffes de unge med minst penger av en perfekt storm.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kortversjonen Studenter sliter med høye leiepriser før studiestart. Priser for en toroms leilighet i Oslo kan nå opp til 30 000 kroner per måned, spår Utleiemegleren.

Leieprisene har steget over hele landet, mest i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Dette skyldes blant annet brems i nybygging, tilflytting av flyktninger, og mindre skattemessige fordeler ved investering i sekundærbolig.

Mens noen eksperter hadde forventet fallende priser på boligkjøp, har dette ikke materialisert seg. Leie blir dermed eneste alternativ for unge. I storbyene er ikke engang studielånet tilstrekkelig til å dekke boligutgiftene.

SV foreslår pristak på kvadratmeterpris for utleie i storbyene, men det kan bare forsterke problemet. Vis mer

En treroms leilighet på Majorstuen i Oslo er nettopp blitt leid ut for 27 000 kroner per måned ifølge Dagens Næringsliv. De har snakket med Utleiemegleren som spår priser på 30 000 kroner for en toroms i hovedstaden.

Det er ekstremt mye penger.

Også andre steder i Norge går leieprisene i taket. Ifølge SSBs leiemarkedsundersøkelse som kom for et halvt år siden, har leieprisene gått opp over hele landet, og mest i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Og i år har de prisene fortsatt oppover.

Vi har fått en brems i nybygging på grunn av alle renteøkningene og prisstigning på drivstoff, strøm og arbeidskraft.

Samtidig har vi fått en kraftig tilflytting av ukrainske flyktninger som også skal ha bolig.

Skattemessig er det blitt mindre lukrativt å investere i sekundærbolig enn før, og de som leier ut setter opp prisene. Fellesutgiftene går også opp på grunn av inflasjonen.

BILLIGERE I STUDENTBOLIGER: Men det er ikke nok av dem til alle. Bildet er fra studentsiloen på Grünerløkka i Oslo.

Ekspertene har lenge ment av vi får fallende priser på kjøp av bolig, slik at unge lettere kan komme seg inn på boligmarkedet.

Men heller ikke det har slått til så langt i år. Først nå i juni så vi en liten nedgang i boligprisene. Fortsatt er det vanskelig for førstegangsetablerere å kjøpe.

Alternativet blir å leie. Og i storbyene er ikke studielånet nok til å dekke boligutgiftene en gang.

Samtidig har vi studentboligene, som er et regulert marked. Men det er tydeligvis ikke nok boliger.

Det kan vi gjøre noe med. Men de står ikke ferdig til høsten.

Nå lønner det seg å leie ut leiligheten sin, eller kanskje rydde ut kjellerstuen eller hybelen som barna har flyttet ut av, og få den leid ut.

Man kan tjene gode penger samtidig som man gjør unge håpefulle studenter som skal etablere seg i en ny by en tjeneste.

Utsiktene til å få godt betalt burde få flere inn på slike tanker. I tillegg må nok flere unge belage seg på mindre sentrale boliger litt utenfor bykjernen.

Ellers bør vi sky de enkle forslagene. SV vil regulere utleieprisene, og foreslår i E24 å sette pristak på kvadratmeterpris for områder i storbyene.

Dette kan de si med letthet, de vet det ikke kommer til å bli vedtatt.

Årsaken er at dette er vel utprøvd. Og at det ikke er vellykket.

For et tak på prisene vil bare føre til at færre leier ut bolig og at det blir mindre lukrativt å investere i nye boliger.

Tiltaket som skal hjelpe på prisene, vil altså bare forsterke problemene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post