Kommentar

Stor spenning før Natos toppmøte

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Skriver mest om internasjonale forhold.

Tegning: Roar Hagen

I 11. time før toppmøtet i Nato er det spenning i luften. Tiden er i ferd med å renne ut for å oppnå enighet i sentrale spørsmål.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kortversjonen Få timer før NATO-toppmøtet i Vilnius øker spenningene om Sverige blir tatt opp som medlem og hva alliansen kan tilby Ukraina.

Det er et sterkt press på alliansen for å oppnå enighet og fremstå sterk.

Hovedhindre for Sverige er motstand fra Tyrkia og Ungarn. Statsminister Ulf Kristersson vil møte generalsekretær Jens Stoltenberg og Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan før toppmøtet starter.

På grunn av krigssituasjonen i Ukraina, vil fullverdig medlemskap først kunne vurderes etter en fredsavtale. Samtidig lover NATO-landene langvarig støtte i motstanden mot russisk aggresjon.

Jens Stoltenbergs evne til å holde NATO samlet gjennom vanskelige tider er en viktig grunn til at alle ønsker at han fortsetter som generalsekretær. Vis mer

Vil de siste hindringer bli ryddet av veien på toppmøtet i Vilnius, slik at Sverige kan tas opp som et fullverdig medlem av forsvarsalliansen? Og hvor forpliktende løfter vil Nato gi til Ukraina, som også ønsker medlemskap?

Det pågår en indre strid i Nato, både når det gjelder Sverige og Ukraina. Bak kulissene er det stor aktivitet for å bygge bro over motsetninger slik at alliansen kan fremstå sterk og samlet.

Nato klarte det på toppmøte i Madrid i fjor. Spenningen denne gang er om det lar seg gjøre i Vilnius.

MØTES IGJEN: Presidentene Joe Biden og Volodymyr Zelenskyj møttes på G7-møtet i Hiroshima i mai. Det blir et gjensyn i Vilnius denne uken.

Det blir vanskeligere å opprettholde enighet når krigen i Ukraina drar ut i varighet. Det fremgår av de diplomatiske forpostfektningene foran denne ukes toppmøte.

Den eneste som tjener på splittelse i den vestlige forsvarsalliansen er Vladimir Putin. Kremls mål er å stanse utvidelsene av Nato og redusere den vestlige støtten til Ukraina.

En Nato-beslutning krever at alle medlemslandene blir enige, som et uttrykk for den kollektive viljen til 31 medlemsland.

I Sveriges tilfelle hjelper det ikke at 29 land har sagt ja når to, Tyrkia og Ungarn, stritter imot. Mandag møter Stoltenberg Tyrkias egenrådige president, Recep Tayyip Erdogan, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Vilnius. Dette er siste mulighet for å få et gjennombrudd før toppmøtet starter på tirsdag.

BLOKKERER: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har så langt blokkert for svensk medlemskap. Bildet er fra en pressekonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson i november.

Samtidig arbeider Nato på spreng for å finne formuleringer om Ukraina som alle medlemsland kan stille seg bak. Det er åpenbart ikke enkelt. Alliansen spenner over et stort spekter av meninger, fra ledere som ønsker å invitere Ukraina nå til de som nøyer seg med uforpliktende ord om fremtidig medlemskap.

Nato kommer til å erklære at Ukraina vil bli medlem av alliansen. Men en slik formulering ble vedtatt allerede på toppmøtet i Bucuresti i 2008, uten at noe skjedde.

I Vilnius kan Ukraina få løfter om en enklere vei til medlemskap enn det vanlige programmet som søkerland må gjennomføre. Men kravene som stilles til nye medlemsland om demokratisk styresett består. For å styrke samarbeidet blir det opprettet et Nato-Ukraina råd.

HARDE KAMPER: En ukrainsk enhet avfyrer en kanon ved fronten i Luhansk-regionen 7. juli.

Det er overbevisende grunner til at Nato ikke tar opp søkerland som er i krig. Hadde de gjort det ville artikkel fem i Washington-traktaten umiddelbart trådt i kraft. Traktaten sier at et væpnet angrep mot én er å oppfatte som et angrep på alle.

Hvis Ukraina ble tatt opp som medlem kunne Nato-land blitt direkte involvert i krigshandlingene. Derfor er ukrainsk medlemskap først aktuelt når krigen er over. De neste dagene kommer Nato-landene til å forsikre Ukraina om langvarig støtte i kampen mot russisk aggresjon. Men de ønsker ikke å gjøre noe som kan utløse en tredje verdenskrig. Det har vært en tydelig linje helt siden Russland angrep Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reiser også til Vilnius. Før helgen sa han at Natos ubesluttsomhet når det gjelder svensk og ukrainsk medlemskap truer alliansen styrke og den globale sikkerheten. Han vil nok ikke være tilfreds med et utvannet kompromiss.

BA HAN FORTSETTE: Jens Stoltenberg hos Joe Biden i juni. Den amerikanske presidenten vil at Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato.

Sverige står på terskelen til fullt medlemskap. Sverige har innfridd kravene som Tyrkia stilte i Madrid for ett år siden, men Erdogan er fortsatt forarget over det oppfatter som svenske tilstander. Ungarn har sagt at de ikke vil stå i veien hvis Tyrkia åpner døren for Sverige.

At Sveriges statsminister Ulf Kristersson ble hasteinnkalt til et møte med president Joe Biden i Det ovale kontor på onsdag viser at noe er på gang. Både Biden og Kristersson er utålmodige. De ønsker at Sverige skal bli medlem av Nato så snart som mulig. Da bør Sverige få grønt lys i Vilnius.

At det finnes ulike syn er naturlig i en allianse av demokratiske land. Slik har det alltid vært og likevel har Nato bestått i nesten 75 år. Det startet med tolv land, inkludert Norge, i 1949. Det er 31 medlemsland i dag.

For generalsekretær Jens Stoltenberg er samholdet i Nato et overordnet mål. Hans evne til å holde alliansen samlet gjennom store prøvelser er den viktigste grunnen til at alle applauderer en ytterligere forlengelse av hans periode.

Stoltenberg kan ikke hvile på laurbærene. De neste dagene i Vilnius blir krevende. Det neste året blir en vedvarende politisk kamp. Med krig i Europa er samholdet mellom allierte viktigere enn noensinne.