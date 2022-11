Kommentar

Rapport fra Slumstasjonen

Shazia Majid

FOR LITE MAT: Slumstasjonen melder om så stor pågang at enkelte matvarer må forbeholdes barnefamilier.

SLUMSTASJONEN, OSLO (VG) De har aldri før stått i matkø, de som nå må hente matposer hos Frelsesarmeen. Noen av dem har gått rett forbi døren flere ganger, før de har turt å gå inn.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er to minusgrader, og november er seg selv lik. Men det er ikke Frelsesarmeens Slumstasjon i Oslo.

Noe har endret seg. Køene vokser og vokser. Det kommer mange flere. Og de er atypiske.

De nye er ikke hjemløse, rusavhengige og uføretrygdede. De har faste inntekter, men de har ikke penger til mat når regningene er betalt.

Mange av dem er alenemødre.

Det forteller de frivillige, mens de fyller matposer, koker kaffe, legger frem brosjyrer og gjør seg klar til alle de som skal komme og hente matposer denne fredagen.

Jeg titter inn i kjølerommet. Her står maten de har hentet fra Matsentralen.

Organisasjonen som samler inn og omfordeler overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som deler det ut til de fattigste.

Jeg ser hauger av blåmuggost, camembert, bønnespirer og sukkererter. Utenfor kjølerommet står esker på esker med gelé med pasjonsfruktsmak. Her finnes også pizzamel og en type cornflakes få barn egentlig liker. Siden den har havnet her.

På en reol står et rødt skilt, «Store familier minimum 2 barn». På en annen står «Store familier minimum 3 barn» Her ligger en eske med tran.

«Vi går tom for mat fra Matsentralen, selv om vi henter maksimalt hver dag», forteller Irene Mathisen, leder ved Slumstasjonen.

Det er mye mat her, men det er ikke basisvarer. Det er ikke gulost, salami og egg. Slike ting som skal på matpakken til barna. De mangler proteiner på Slumstasjonen.

TRENGER MAT: Ideelle organisasjoner opplever en enorm pågang av mennesker som ikke har penger til mat. Derfor må maten de får inn rasjoneres, slik at nugattien bare deles ut til barnefamilier.

De har aldri kjøpt så mye egen mat som de så deler ut – med pengene fra Frelsesarmeens samlegryte.

Den syriske uføretrygdede alenemoren til fire barn har vært her før.

Tidligere var det toppen en gang i måneden, nå er hun her hver uke. Det hadde ikke gått uten, forteller hun meg, når jeg lover at jeg ikke skal skrive navnet hennes i avisen.

Et annet par vil heller ikke at jeg skal skrive navnet i avisen. Begge er syke, kvinnen går med rullator. Hun gråter når hun forteller hvordan hun fant ut at hun var blakk. Hun som alltid har hatt dårlig råd, men aldri så dårlig som nå.

«Jeg kjøpte to lunsjkaker til 15 kroner på tilbud på butikken. Så dro jeg kortet, og så funket det ikke», forteller hun. De har nettopp skrevet seg på listen for julehjelp.

Det betyr at de skal få en matkasse med julemat som hentes 21. desember. Blå lapp for fisk, rød lapp for kjøtt. Matkassen er fra Godt levert, er stor og veier over 8 kilo, står det på lappene.

Det er en tett og jevn strøm av mennesker som kommer inn døren.

Mange av dem er ikke det man forbinder med vanskeligstilte. De er pent kledd, går usikre skritt med blikket ned i gulvet.

Noen av dem har gått forbi Slumstasjonen flere ganger, før de har turt å gå inn døren og be om hjelp, blir jeg fortalt.

Langs en av veggene står tre hvite stoler. Her sitter de som er her for første gang. De skal registrere seg. Og det er kø av dem. Pågangen er noe de som jobber her ikke har sett før.

På stolrekken sitter to yngre kvinner, de er venninner. Jeg kunne i det daglige ha møtt dem i et hvilket som helst kontorbygg. Upåklagelig i tøyet, åpenbart velutdannet.

Når jeg møter dem, er det i et av de vanskeligste øyeblikkene i deres liv.

Det skulle de aldri ha trodd.

«Jeg har 400 kroner på kontoen i dag. Og det er 12 dager til lønn», sier en av dem mens hun unnskylder seg, fordi hun gråter. Hun har nettopp registrert seg ferdig, blitt tatt med inn til matutdelingen og fått fire poser fulle med mat.

Vi har satt oss ned i en sofa i hjørnet og Kristina fra Frelsesarmeen har hentet kaffe og trøstet kvinnen.

Det trenger hun. Hun har tre barn, er selv heltidsansatt i en kontorjobb, og har for første gang stått i en matkø.

«Vi har alt. Vi har klart oss. Vi har aldri tenkt at vi måtte be om hjelp», forteller hun.

«Men så har alt blitt så dyrt så fort».

Selv når både hun og mannen jobber. Har det blitt umulig å lage 15 matpakker i uken til barna etter at faste kostnader er betalt. Husleien har gått kraftig opp, strømmen har blitt dyr, maten har blitt dyr og de har ikke sparepenger.

Mannen mistet jobben under pandemien.

Venninnen kommer til, hun er alenemor for to. De to venninnene har klart seg gjennom de siste månedene ved å vippse hverandre en hundrelapp her og en hundrelapp der. Har en gått tom for vaskemiddel, har den andre kommet med sin halve flaske. De tipser hverandre om klær og sko de finner på Finn.no.

Men hvorfor må de hit, de som har et sted å bo, og som har jobb og fast lønn?

Fordi det finnes lite hjelp til de som har jobb. Men som her og nå har 400 kroner på kontoen og det er en halv måned igjen til lønn.

Det blir stadig flere av dem. Som ikke får endene til å møtes lenger, viser tall fra SIFO.

Mange av dem trenger mat til barna. Denne fredagen er de fleste av disse kvinner. De er alenemødre. De har prøvd alt annet, før de endelig turte å gå inn døren til Slumstasjonen.

Her og hos andre slike ideelle organisasjoner får de ikke bare utdelt mat, de kan også få klær og julegaver og julemat og veiledning.

I tillegg deles det ut klemmer denne fredagen.

«Tusen, tusen takk for hjelpen», sier den pent kledde kvinnen. Men nå må hun hjem, for snart kommer en som skal kjøpe hennes sofa. Den har hun lagt ut for salg på Finn.no.