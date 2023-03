Kommentar

Stadig i sumpen

Støres kaving på målingene fortsetter, og Ap møter motgang på stadig nye fronter. Nå har også en liten nykommer med tyngdepunkt på Vestlandet meldt seg på i kampen om velgerne.

Stakkars statsministeren. Krisene står i kø, og velgerne vandrer hvileløst omkring. Entusiasmen for regjeringsprosjektet er på nivå med en jevn mandagskveld på lineær-TV, og forslagene for å løse Aps mange problemer florerer.

«Alle skal med», het det en gang. Nå heter det «alle har en mening».

Om Ap.

I sosiale medier dukker den ene besserwisseren etter den andre opp med ikke alltid fullt så velmenende råd om hva som skal til for å få den sosialdemokratiske sporvognen tilbake på skinnene – og internt krangles dem om hvem i partiledelsen som bør ofres til gallupgudene.

På VGs og Respons’ partibarometer for mars, får Ap en oppslutning på avmektige og historisk elendige 18,1 prosent, og det er ingen spesielle lyspunkter for partifolket å feste blikket på.

Skjønt: Det stillesittende Høyres dundrende fremganger ser ut til å avta noe i styrke, samtidig som Sylvi Listhaugs Frp gjør det nesten oppsiktsvekkende svakt.

Det betyr at om det var stortingsvalg i morgen, så ville de borgerliges sier bli noe mindre enn den var ved siste gallupkorsvei.

Om det er en trøst for Ap, så er den av den beskjedne sorten. Å kave rundt under 20-prosentstreken er naturligvis uholdbart, og det er derfor så mange partivenner – og uvenner – nå lanserer den ene ambisiøse snuoperasjonsplanen etter den andre.

For noen handler det om strømmen, for andre handler det om en for lite vennlig næringslivspolitikk. For noen handler det om at partiet har beveget seg for mye til høyre, for andre er det venstredreiningen som er problemet. Noen vil bryte alliansen med Senterpartiet – andre vil utvide alliansen med SV.

Og så forholdet til EU, da. Mens noen beskylder Ap for å dilte etter EU som en kuet bissevov, er andre av den mening at Ap dilter etter EU-motstanderne i Senterpartiet, SV og Rødt.

Imens settes det ned utvalg i et tempo som nær tar pusten fra parti- og godtfolk, og alle spør vi oss om hva det er Støre egentlig vil med regjeringsprosjektet sitt.

Slik går nå dagene når man er i posisjon, og en fattig trøst kan det muligens ligge i at Aps venner og inntil nylig forbilder i det danske sosialdemokratiet også baler med sviktende velgerstøtte.

Misnøyen med de som til enhver tid styrer virker å være noenlunde konstant – og det er vel nesten slik det skal være i et liberalt demokrati.

Og mens alle snakker om lekkasjene til Høyre, og at partiene til venstre for Ap står stødig på et relativt høyt nivå, lurer en ny fare for Støre. For i den lure sekken kalt «Andre» skjer det ting som får selv sindige valgforskere til å klø seg litt ekstra over issen.

Industri- og næringspartiet (INP), med tyngdepunkt på Vestlandet, er nemlig ute på en interessant reise i norsk politikk. Sakte, men sikkert, vokser oppslutningen om det iallfall i navnet koksgrå (for ikke å si oljesvarte) partiet, og nå snuser de for første gang på stortingsmandater.

Med nettsider som ser ut som om de ble lagd på internettets fosterstadium og med en leder som har blitt beskyldt for å være autoritær og det som verre er, har det lille partiet oppdaget et trangt, men åpent rom et sted mellom Ap, Sp, Høyre og Frp.

Spesielt henter de velgere fra Sp og Frp.

På sosiale medier har det vært en økende nysgjerrighet for INP, også blant folk som vanligvis styrer klar av protestpartier som gjerne imploderer omtrent samtidig som de bryter gjennom den politiske lydmuren.

På et middagsbesøk i helgen, luftet en av deltagerne at INP kanskje kan bli et alternativ å regne med i norsk politikk fremover; underforstått – noe å vurdere å stemme på. Denne målingen gir ham et åpenbart poeng.

Det er vanskelig å etablere seg som et nytt parti i Norge, til forskjell fra i Danmark, der de popper opp som leirkallen ved påsketider. Men med så stor velgerutroskap som vi ser i våre dager, er det slettes ikke utelukket at INP kan gjøre det som en gang mikrofenomener som Frp, MDG og Rødt klarte, og etablere seg blant de små – og mellomstore i floraen.

For Ap er dette nok en utfordring de nok skulle vært foruten. For som Aftenposten nylig viste, har partiet tapt eierskapet i nær sagt alle saker. Mens velgerne etter valget i 2021 mente at Støres parti hadde den beste politikken på syv av tolv politikkområder, er partiet nå slått av andre på dem alle.

Krisen er med andre ord dyp som helvetesgapet mellom Nordborgen og Sørborgen i Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter.

Og snart er det valg, men før det igjen, er det landsmøte. Per nå ser det ut til at Tonje Brenna er selvskreven som ny nestleder og at resten av ledelsen vil overleve tross alle problemene.

Men med enda flere målinger som dette, vil debatten om personellforandringer tilta i styrke, og de mange meningene og løsningsforslagene fra leg og lærd kan fort begynne å leve sitt eget liv, utenfor «nomenklaturens» kontroll. Da kan spesielt partisekretær Kjersti Stenseng bli alvorlig utfordret fra hittil navnløse konkurrenter, og palassrevolusjonen være i gang.

Det skal Ap ha: Partiet kjeder oss aldri. Selv ikke i tider der Høyre vokser på å være så kjedelige som mulig.