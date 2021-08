Det paradoksale er at de som oftest har kommet med stygge beskyldinger, kort tid etter har endret standpunkt og nærmet seg FrPs politikk, skriver Sylvi Listhaug. Foto: Terje Bringedal

Fra høylytt hat til stilltiende enighet

I begynnelsen forsøkte de å ignorere oss. Når det ikke virket, prøvde de å latterliggjøre oss. Men når heller ikke det hadde effekt, angrep de oss. I dag er de stort sett enige med oss, men de sier det ikke høyt.

SYLVI LISTHAUG, partileder, Fremskrittspartiet

FrP er partiet som det er legitimt å hate i norsk offentlighet. Helt siden Carl I. Hagen på 70-tallet advarte mot «svenske tilstander» har partiet og mange av våre politikere blitt beskylt for fremmedfrykt, rasisme, islamofobi og generelt hat.

Dette er selvsagt meninger og ytringer som skal være lov i et demokrati. Men det paradoksale er at de som oftest har kommet med stygge beskyldinger, kort tid etter har endret standpunkt og nærmet seg FrPs politikk, både ideologisk og praktisk.

FrP var det aller første partiet som mente det var lurt å sette krav til innvandrere på 80- og 90-tallet. Vi sa de burde lære seg norsk og ikke få særytelser kun fordi de var innvandrere. De skulle behandles på lik linje med alle andre, mente vi. Det skapte oppstandelse og anklagene om rasisme satt løst.

Da FrP gjorde et uventet godt valg i 1995 ble det oppvask blant de andre partiene. De kranglet om hvem som hadde «skylden» for at FrP gjorde det så bra. I valgkampen hadde vi en tydelig og faktabasert tilnærming til innvandringsdebatten, som den gang kun var styrt av følelser.

Vi kunne slå i bordet med en selvforfattet rapport som anslo at innvandringen kostet Norge 26 milliarder kroner. SVs Kristin Halvorsen sammenlignet FrPs innvandringsskepsis med jødehatet i Tyskland før krigen. «Den gang søkte Hitler en syndebukk for alt som gikk galt i samfunnet. Han fant jødene. Hagen har funnet innvandrerne», sa SV-dronningen i Studio 21 på Marienlyst.

FrP kjempet videre for å få et «innvandrerregnskap» objektivt fremlagt av myndighetene. At samfunnet skulle få en oversikt hva innvandring og integrering faktisk kostet skattebetalerne, var uhørt.

Rune Gerhardsen (Ap) som var Oslos byrådsleder i 1996 uttalte; «Med et forslag om å ikke bare beregne menneskers verdi, men attpåtil la kriteriet for å gjøre det være at menneskene ikke er fra Norge, går man over grensen.» På denne tiden forhandlet FrP og Høyre om en politisk plattform for å ta makten fra Arbeiderpartiet.

Det mange ikke husker er at Høyre også var sterke motstandere av å regne på samfunnskostnadene av innvandring, med Michael Tetzschner blant de sterkeste kritikerne. Men de snudde for å få makt, og for første gang ble innvandringskostnader regnet på.

Spol frem til 2013 hvor FrP forut for valget la frem «FrPs Bærekraftrapport». Det var et revolusjonerende notat hvor FrP foreslo en plan for å omlegge dagens asylinstitutt og si opp Flyktningkonvensjonen.

Bærekraftutvalget var ledet av Per-Willy Amundsen og vi la aldri skjul på at Human Rights Service (HRS) var sentrale bidragsytere i politikkutviklingen. Et samlet politisk Norge reagerte med «sjokk og vantro». Jonas Gahr Støre kalte forslagene «forkastelige». Martin Kolberg kunne ikke forså at «FrP våger seg på en slik politisk linje». Erna Solberg mente forslagene var «helt urimelige» og «lite gjennomtenkte».

I dag er det opplagt at innvandring og integrering må regnes på. Hverken Michael Tetzschner eller Hadia Tajik mener det er rasisme, men tvert om bruker de tallkunnskapen til å utvikle egen politikk. Alle partier er i dag enige at det er viktig å stille krav til norskkunnskaper.

Audun Lysbakken mener neppe at FrP opptrer som Hitler i Nazi-Tyskland. Arbeiderpartiet som mente at å si opp asylinstituttet var «forkastelig», har i ettertid delvis omfavnet løsningen. Jonas Gahr Støre har selv uttrykket de samme tankene, blant ved annet å opprette asylsenter i utlandet.

FrPs viktigste politiske seier kom da vi i 2016 sammen med Høyre i regjering fikk gjennomslag for historiens største innstramninger på innvandrings- og integreringspolitikken. Forslagene som de andre svartmalte, ble det flertall for i Stortinget, med støtte av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre.

Flertallet ønsket bl.a. at Norge skulle ta et internasjonalt initiativ for å endre de internasjonale reglene på asylområdet. Dette er altså politikk som var utarbeidet av FrP og HRS. Dette kan sies å være en sentral del av FrPs «tankegods», som noen krever vi må ta et oppgjør med, men som majoriteten av det politiske Norge faktuelt stiller seg bak.

Til tross for at historien gang på gang bekrefter at FrP hadde rett, evner ikke våre politiske motstandere å lære ydmykhet. De mest outrerte beskyldingene fortsetter å hagle mot oss enten det er Abid Raja som mener vi driver «brun propaganda», deler av Ap som mener vi har et spesielt ansvar for 22. juli, eller kommentariatet som mener undertegnede er et ondt og spekulativt menneske.

Det er en smart taktikk om man ønsker fokus vekk fra reelt politisk innhold. For det er mange «gode» partier på Stortinget som ikke ønsker at velgerne skal minnes på at fundamentet til dagens innvandrings- og integreringspolitikk som de selv står bak, er tuftet på det sentrale tankegodset i Fremskrittspartiet.