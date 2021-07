Kommentar

Listhaugs store mulighet

Av Hanne Skartveit

Etter angrepet 22.juli 2011 var det samhold og blomsterhav. Ti år senere venter de vanskelige debattene på oss. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Det er lett å forstå at Sylvi Listhaug føler seg stemplet. Det som er vanskelig å akseptere, er at hun fortsetter å bruke begrepet «snikislamisering».

Listhaug har tatt avstand fra organisasjoner som SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) og andre ytterliggående, islamfiendtlige og høyreradikale organisasjoner. I vinter sto hun i spissen for å ekskludere medlemmer på ytre høyre fløy i sitt eget parti. Og Listhaug har sagt tydelig at terrorangrepet 22. juli 2011 var politisk motivert, direkte rettet mot Ap og AUF.

Derfor opplever hun det som dypt urettferdig, det hun oppfatter som venstresidens forsøk på å nærmest gjøre henne og hennes parti til medansvarlig for terrorangrepet 22.juli 2011.

Et lummert ord

Men her tar Listhaug feil. Både AUF og Ap har gang på gang understreket at det bare er Breivik som er ansvarlig for terroren. Det de ber henne om, er å sette opp noen grensesteiner i den vanskelige debatten om innvandring og integrering. Hun har en troverdighet, som venstresiden mangler, blant innvandringsmotstandere. Antagelig også blant dem som befinner seg langt ute på ytre høyre fløy.

Det er der ute, langt til høyre, at begrepet «snikislamisering» lever som en konspirasjonsteori. Ordet er lummert. Det ligger innbakt i det at muslimer i samarbeid med en politisk elite i det skjulte forsøker å endre landet vårt.

Dette er noe helt annet enn å si for eksempel at norsk innvandringspolitikk er naiv. Eller uansvarlig. Eller ikke bærekraftig. Dette er legitime politiske standpunkter som må møtes som nettopp det. Den debatten kan være tøff fra begge kanter.

Passfoto og øreflipper

Men i det øyeblikket noen sier at det finnes en plan for å snikinnføre en annen samfunnsmodell i Norge, er de over i konspirasjonenes verden. Da har de tråkket over til den mørke siden.

Eksemplene Listhaug trekker frem for å underbygge sin bruk av ordet, er i beste fall latterlige. I verste fall er de farlige. Hun snakker om særkrav fra muslimske miljøer i Norge, som krav om kjønnsdelt svømmeundervisning - noe Ap og Frp faktisk er enige om at vi ikke skal ha.

Frp-leder Sylvi Listhaug lefler med konspirasjonsteorier når hun bruker begrepet «snikislamisering». Foto: Jil Yngland

Hun snakker også om at myndighetene har tillatt passfoto uten synlige øreflipper, en detalj de færreste opplever som truende for vår samfunnsmodell. Det er sikher som har vært mest opptatt av dette. Ikke muslimer. Og hun trekker frem et ønske om at halal-burgere kan grilles for seg. Et helt uskyldig ønske, på linje med vegetarianere som ønsker kjøttfri mat, eller de mange som ønsker seg glutenfri servering.

Likhet for loven

Religionskritikk er en naturlig del av vår historie, og av vårt samfunn. All religion er makt. Det gjelder også islam. Derfor har de politikerne som har forsøkt å beskytte religion mot kritikk, eller blande religion inn i politikken, møtt massiv motbør.

Som da den Ap-ledede regjeringen til Jens Stoltenberg i 2009 foreslo å innlemme vern av religion og religiøse følelser inn i rasismeparagrafen. Eller da Erna Solberg som kommunalminister, i 2003, foreslo å innføre sharia-råd i familiesaker.

Alle slike forsøk har blitt avvist, gjerne etter opphetede og gode debatter. I all offentlighet. Motstanden har vært bred. Det ligger dypt forankret i det norske samfunnet at det skal være likhet for loven. At ytringsfriheten er grunnlaget for vår frihet. At det må være rom for religionsutøvelse. Og at ytringsfriheten og religionsfriheten er gjensidig avhengig av hverandre.

Giftig klima i viktig debatt

Samtidig har mange kviet seg for å diskutere problematiske sider av islam, i frykt for å bli sett på som fordomsfulle. Men å kritisere islam er ikke det samme som å kritisere muslimer. Mennesker trenger beskyttelse. En Gud klarer å ta vare på seg selv.

Listhaugs lefling med islamofobe konspirasjonsteorier skaper et giftig klima i en viktig debatt. Hun reagerer på utfordringen fra Ap og AUF med trass og sinne. For dette kan være hennes store mulighet til å få en saklig og god diskusjon om temaene hun er opptatt av. Men da må hun slutte å bruke farlige ord. Samtidig må motstanderne hennes gi henne en sjanse. Lytte. Vise at de forholder seg mer til hva som sies, enn hvem som sier det.

Det er ikke tvil om at mange av Frps motstandere vrangleser alt som kommer derfra. Jeg tror både Frp-politikere og deres velgere ofte føler at de blir misforstått og sett ned på. At noen av deres motstandere ser seg selv som moralsk overlegne, som bedre enn dem.

Utenforskap akkurat da?

Jeg tenkte på det da jeg gikk ut fra Oslo spektrum etter minnekonserten om kvelden 22.juli, i forrige uke. Sylvi Listhaug gikk rett foran meg. Fra scenen hadde det blitt fremført en sang med et lydklipp fra en av hennes uttalelser. Det var ikke vennlig ment. Salen jublet.

Kanskje kjente Listhaug på et utenforskap akkurat da. Kanskje gjaldt det også noen av velgerne hennes. I så fall har vi alle et problem. For utenforskap er en viktig forklaring på at enkelte mennesker blir radikalisert.

Politikk handler ikke om å bli enige om alt, men om å løse uenighet og konflikter gjennom demokratiske kanaler. Foto: Odin Jæger

Styrken i det norske samfunnet er at vi har tillit til hverandre. Og tillit til at vi håndterer uenighet og motsetninger innenfor demokratiets rammer.

Jeg mener det var riktig av statsminister Erna Solberg å ta Frp inn i regjering. Frp har tatt opp i seg den skepsisen mange nordmenn har hatt mot den store forandringen Norge har gått gjennom de siste tiårene. Frp har vært deres alternativ for å gi uttrykk for sitt syn. Vi i Norge har ikke fått ytterliggående innvandringsfiendtlige partier som i Sverige eller Tyskland. Frp har antagelig spilt en viktig rolle i denne sammenheng.

Listhaugs mulighet

De aller fleste Frp’ere er skikkelige folk, som oppriktig mener at partiets politikk vil gi oss et bedre samfunn. Mange av kjernevelgerne vil ha en strengere innvandringspolitikk, uten at det gjør dem til rasister, eller til spesielt fremmedfiendtlige.

Samtidig er det ikke tvil om at de som befinner seg i ytterkanten på høyre fløy, ofte ser Frp som sitt eneste alternativ. Dersom de stemmer i valg, vel og merke. Dersom de fortsatt mener at demokratiet er den rette veien for å påvirke utviklingen i landet de bor i.

Kanskje har Sylvi Listhaug nå en mulighet til å skrive seg inn i historien som den som modererte det ytre høyre i Norge. Men det spørs om hun har formatet.