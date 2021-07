Kommentar

Cruisekontroll

Av Kari Aarstad Aase Journalist, avdeling Z

Den italienske regjeringen vedtok nettopp å forby store cruiseskip å anløpe Venezia. Like etter presenterte EU sin plan for å halvere utslippene innen 2030. Det vil både myndigheter og folk flest merke godt, også i Norge.

Når noe gjør vondt eller koster mye, er det lett å ville endre planer til noe som smerter mindre. Det er ikke bare i Venezia at den svarte røyken fra cruiseskipene svir i både øyne og lunger. Geiranger har store utfordringer knyttet til luftforurensning fra cruiseskip hver sommer.

Også i andre verdensarvfjorder tilsløres utsikten til uberørt natur av eksos fra cruiseskipene. Coronaårets restriksjoner har gitt oss ny utsikt til både naturen og muligheter for endring.

Våren 2018 vedtok Stortinget at regjeringen må innføre krav om nullutslipp fra turistskip og ferger i verdensarvfjordene senest innen 2026. Det vil bety forsakelser i form av færre skip, fordi ikke alle vil oppfylle kravene. Og utgifter fordi det må bygges anlegg for landstrøm. Så da var det best å skyve på hele problemstillingen, mente Sjøfartsdirektoratet, som foreslo å utsette den ambisiøse planen. Det samme gjorde Sylvi Listhaug og to partifeller fra Frp, som fremmet et eget forslag.

Heldigvis stod Stortinget på sitt. De ba også regjeringen sikre etablering av landstrøm i Flåm fra 2022. I følge Klima- og miljødepartementet jobber regjeringen nå med hvordan disse vedtakene skal følges opp.

De har allerede hatt veldig godt tid til å tenke. Nå bør de få opp farta. Venezia rakk nesten å bli mast i stykker i masseturismens kvern, før trusler fra UNESCO fikk italienske politikere på rett kjøl.

Miljøpakken «Fit for 55» som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030, vil ramme oss alle hardt.

Den vil påvirke personlige valg og hver enkelt lommebok. Etter den katastrofale vekstpolitikken vi har sverget til i mange tiår, vil det bli dyrt å rydde opp.

EU vil kreve endringer for alt fra biler, skip, fly og til hvordan vi varmer opp våre hjem. Det vil påvirke hvordan vi lever, og om arbeidsplasser overlever.

Det er ikke vanskelig å forstå at de som lever av turisme ikke ønsker kutt i næringen. Et poeng i den nye klimaplanen er at det skal koste å forurense. Og helst skal det betales av dem som gjør det.

Mange må revurdere hyppige sydenturer og instagram-vennlige week-ender i utvalgte storbyer, dit du har fløyet til spotpris. Cruiseskipene vil hverken få fortsette å ødelegge den naturen turistene har kommet for å se, eller reise inn i trange fjorder med tusenvis av passasjerer ombord, for å makse inntjeningen.

Da Sjøfartsdirektoratet anbefalte utsettelse av stortingsvedtaket om utslippsfrie skip, lente de seg blant annet på en rapport som underdstreker at færre cruiseskip vil ramme økonomien, at man risikerer at skipene velger andre steder å gå.

De påpekte også at verdensarvfjordene risikerer å bli et utstillingsvindu for demonstrasjonsprosjekter. Som om det er noe negativt!

Det bunner kanskje i den samme tilnærmingen høyt gasjerte ledere i bilbransjen hadde til elbiler. Helt til de plutselig skjønte at fremtiden var kommet for å bli, og bråsnudde.

I EUs nye klimaplan foreslås det forbud mot salg av fossilbiler fra 2035. Det er et stykke fra å lene seg tilbake og vente på at ubehagelig endring går over, til å jakte suskessformelen fra Silicon Valley: Ødelegg og bygg opp noe nytt. Et sted midt i mellom kunne være en bra start.

I rapporten står det at det ikke kan utelukkes at nye konsepter for turisttrafikk i verdensarvfjordene kan åpne for nye næringsmuligheter, men at dette ikke vil kunne erstatte volumet av dagens cruisetrafikk. Da må man jo tenke nytt da! Det er sjelden feil.

For havnene vil færre store cruiseskip bety lavere inntekter. Men for andre næringsdrivende i de aktuelle områdene kan det jo faktisk bety økt etterspørsel etter mat, overnatting, severdigheter og aktivitetstilbud.

– Hvis Norge skal vokse som en bærekraftig destinasjon må vi vite hvilke turistgrupper vi bør satse på fremover. Målet må være å tiltrekke oss flere turister med lavt klimaavtrykk, som blir her lenge, og som bidrar til lokal verdiskaping og sysselsetting, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv for to år siden.

Da hadde de nettopp fått en rapport som viste at cruiseturister legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO2. I Flåm og andre store cruisehavner forteller fastboende om cruisturister som spaserer rett inn i stua deres, bæsjer i hagen og plukker frukt og bær fra dyrkingsområder. Det er mange gode grunner til ikke å behandle dem som en gullgruve.

Hvis vi skal fortsatte å ha cruiseturisme i Norge, må den begrenses og veksten må være bærekraftig. Akkurat som alt annet vi gjør, uansett hvor vanskelig og umulig det kan virke.

Hva skal vi ellers si til de unge som må plukke søppelet etter oss og frykter for hvor lenge det er en fremtid? At vi ikke hadde andre muligheter enn å fosse frem for å makse alle behov og tjene mest mulig?