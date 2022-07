SKYTINGEN I OSLO: – Terroristen påstås å være motivert av islamistisk ideologi. Dette er beleilig for de hvite, majoritetsnorske samfunnsdebattantene som den siste tiden har ytret sine transfobiske og homofobe holdninger i mediene, hevder kronikkforfatterne.

På tide med et oppgjør

Forrige uke danset vi. I helgen gråt vi. Denne uken har vi reist oss atter en gang - og nå kjemper vi. Pride har aldri vært fest for festens skyld, men blodig alvor og en kamp for retten til å eksistere. Det er på tide å ta et oppgjør med holdningene hos det norske folk.

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret

SILJE MATHISEN, rådgiver ved Likestillingssenteret

Etter helgens hendelser ser vi tydeligere enn noen gang hvor lang vei vi har å gå før vi får et likestilt og inkluderende samfunn.

Angrepet i Oslo bør ikke komme som en overraskelse på noen. At noe kom til å skje har ligget i kortene lenge. Selv om juni de siste årene har vært en tradisjonell «pride-kritisk»-måned, har årets debatt likevel vært spissere enn på lenge.

Særlig har transpersoner og kjønnskreative menneskers rett til eksistens vært en het potet.

Det som er overraskende er at hatet ikke ser ut til å ta noen pause, men ser ut til å være forsterket blant enkelte. Er det noen som har tatt konsekvensen av terrorhandlingen, så er det den skeive bevegelsen. Ikke bare under selve hendelsen, men også før og ikke minst etter.

Minoritetsstresset er konstant. Og vi snakker ikke bare om at paraden ble avlyst.

Fortsatt leser vi innlegg på innlegg og kommentar på kommentar om hvordan den skeive bevegelsen må ta skylden på sin egen kappe, at vi har fremprovosert reaksjoner fra motstanderne.

Vi leser at vi ikke skal vise oss frem og at det skulle være ulovlig å være homofil. At skytingen mot London pub er tilfeldig. At vi utnytter situasjonen ved å spille offer.

Og vi leser og hører skremmende historier om folk som utsettes for både psykisk og fysisk vold, akkompagnert med «jævla homo», «jeg hater alle homofile», «sånne som deg skulle ikke vært lov», også videre. Dette skjer nå, i dagene etter et angrep som burde rystet hele nasjonen.

Til tross for at dette skjer, er det noen som lar seg provosere over at vi sier ifra.

Terroristen påstås å være motivert av islamistisk ideologi. Dette er beleilig for de hvite, majoritetsnorske samfunnsdebattantene som den siste tiden har ytret sine transfobiske og homofobe holdninger i mediene. De som har redusert levde liv til ideologi, sammenlignet transpersoner, og i særlig grad ikke-binære, med dyr, og bidratt til en dehumanisering av skeive mennesker.

Nå slipper disse å se seg selv i speilet og konfronteres med det hatet de bidrar til å bygge opp under, det potensialet for vold som vi alltid er årvåkne på at finnes, og som vokser med hver politiker som ytrer at det «bare finnes to kjønn», med hver samfunnsdebattant, prest og lærer som argumenterer med at «barn må få være barn» og slippe å lære om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Som glemmer, eller kanskje ikke ønsker, at de kjønnskreative og skeive barna også finnes, at de også har behov for å være barn, behov for å se seg selv gjenspeilet i pensum og ikke minst – kjenne tilhørighet.

Men vi kan ikke la dem slippe unna konfrontasjonen med konsekvensene av egne utspill.

Når du får beskjed om at ordene dine skader andre, er det på tide å lytte til de av oss de rammer, ikke insistere på retten til å fortsette å spre hat, eller male seg selv som offer.

I etterkant av masseskytingen er det også enkelte som har hevdet at det var et angrep på Norge som nasjon. Det vi dog har sett er at verden går videre som vanlig for alle unntatt den skeive befolkningen og deres allierte, som nå er redde.

Det understreker at terrorhandlingen var et angrep på en minoritet. Dersom vi ikke anerkjenner angrepet på minoriteten, kan vi heller ikke ta et oppgjør med det grumset som i stadig økende grad får spalteplass i mediene og som bidrar til at homofobe og transfobe holdninger får legitimitet.

Grums og holdninger som igjen leder til vold.

Skeives levekår har alltid vært dårligere enn levekårene til heterofile. Og transpersoner og bifile oppgir enda lavere livskvalitet enn andre.

22. juni lanserte Bufdir en ny rapport som viser at nordmenn blir mer og mer positive til skeive. Samtidig viser rapporten at flere fortsatt har negative holdninger, særlig til personer med ulike kjønnsuttrykk og -identiteter, spesifikt ikke-binære.

Dette viser at vi fortsatt har en lang vei å gå, og ikke minst – at vi er i behov av mer kunnskap om kjønn- og seksualitetsmangfold. Ikke mindre.

Støtter du den skeive kampen, støtter du også transpersoner. Dersom du ikke støtter transpersoners kamp for menneskerettigheter og likeverd, støtter du heller ikke den skeive kampen fullt ut.

Transpersoner har alltid eksistert, og vil alltid gjøre det. Mens de av oss som er trans utsettes for mest hat og vold, er det også transfolk som har stått I front for den skeive kampen.

Bufdirs undersøkelse viser også at hatkriminalitet mot skeive har hatt en jevn økning de siste årene. Etter 2022 er vi redd vi ser en solid økning.

Å elske er en menneskerett sier vi. Facebook og media er fulle av fine ord og varme tanker om retten til å elske den en vil.

Men den skeive kampen handler ikke utelukkende om kjærlighet. Den handler også om å få være den en er. Det handler om at de av oss som bryter med kjønnsnormen skal få lov til å være seg selv, men også at kjærlighet finnes i mange former og fasonger. Noen elsker mange, andre elsker ingen.

Når vi nå tar avstand fra helgens handlinger, må markeringen selvsagt inkludere retten til å bestemme over egen kjønnsidentitet og kropp.

Vi trenger at politikere og fagfolk kommer på banen. Det holder ikke med nasjonale tall for levekår, samtlige fylker må følge opp og kartlegge skeives levekår. Kartleggingene må følges opp med omfattende og helt nødvendige handlingsplaner for å bedre skeives levekår og vår rett til å leve trygge og åpne liv.

I tillegg trengs det en solid kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Det gjelder særlig for ansatte som yter tjenester til barn og unge og deres foresatte, men også alle som er avhengig av tjenester i hverdagen. Det trengs for å skape en trygg arena for alle kjønn, i alle aldre.

Vi oppfordrer også regjeringen, som i disse dager arbeider med en ny handlingsplan for LHBT+ om å lytte til innspillene de har fått.

Vi skal heller ikke glemme at de av oss som går i front, som nå tør å snakke ut i media, tør å si høyt ifra om den urett som er vist, snakker for mange. Rundt om i landet er det flere av oss som ikke tør å si ifra, som er redde og som tenker det er bedre å ta sitt eget liv enn å være seg selv, fullt ut.

De skeive vennene, både de i og utenfor «skapet», dine ser hva du skriver på nett og de hører hva du sier.

Vi oppfordrer til å gjøre verden tryggere, også for de som ikke ligner deg selv.