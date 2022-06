FÅR SVAR: – Sanna Sarromaas (bildet) forakt for kultur i skolen og dens medarbeidere, får stå får hennes egen regning, skriver pensjonert adjunkt Wenche M. Wisløff.

Hørt det før, Sarromaa!

Siden «finne, feminist, forfatter og lektor» Sanna Sarromaa har klare meninger om «tulleukene» i skolen før sommerferien, tillater jeg meg som norsk pensjonert adjunkt også å ha meninger om dette.

WENCHE MALVINA WISLØFF, norsk, skribent og pensjonert adjunkt

For vi har hørt det før, klagingen fra resultathungrige fagfolk, som kun ser eleven som en brikke i lønnsom kunnskap og konkurransebasert skole. De som er livredde for at poden ikke skal nå høyeste nivå før stemmeskiftet, som er engstelige for at input av tulleting som kultur, film og brettspill vil legge fremtidskarrieren i grus, eller som Sarromaa sier; begå SFO-aktige opplegg.

Hva som ville skje av traumatiske ting om han/hun også skulle få et perlebrett mellom hendene, tør jeg ikke tenke på.

Jeg kan ikke uttale meg om lovløsheten på videregående, men vet av erfaring at de to siste ukene i barneskolen langt fra er noen sommerleir, med tanke på ting som skal avsluttes, ryddes og ordnes.

Å bruke en uke på å vaske pulten har jeg aldri vært borti, men det kan jo tenkes at det føles så tregt for en finne som ledd i annet traurig innhold i norsk skole?

Hun sier videre at siste uken gir man opp. Da blir det en uke med sosialt opplegg. Skrekk og gru, kan det tenkes noe verre? At barn og unge muligens opplever dette som positivt, fremmer sosiale ferdigheter og opplever natur på ulike måter, bekymrer utlendinger som Sarromaa.

Læringstrykket forsvinner ned den Blå Nilen-fossen i Etiopia, og en kan komme til å se barn som trives.

Også lærerne, da. Den såkalte lærernormen, bedre med to dårlige lærere enn en, tenkte Kristelig Folkeparti. Det er nok mer den finske lektors tanker det. Hun sier videre at reformen absolutt ikke ga noen effekt på læringsresultatet.

Hvor ble de ekstra lærerne av forresten? Min erfaring var heller motsatt, klasser ble slått sammen og årsverk fjernet. Det er provoserende å lese at hun, (som visse på høyresiden), alltid må påpeke at lærerne er så dårlige. Nei, de er ikke dårlige!

Det er rammene rundt læreren som er dårlig, noe de fleste politikere ikke skjønner. Jeg stiller meg også tvilende til uttalelsen om at femte år på lærerhøgskolen ikke hadde noe innhold, igjen spørsmål om kvalitet kontra kvantitet.

Lærer man noe i juni? Ifølge Sarromaa gjør man ikke det. Vel er det ikke det samme læringstrykket som ellers i året, en nedskalering er både nødvendig og naturlig. Ordet læringstrykk er forresten et fælt ord, som om lærdom skal trykkes ned i halsen på folk som medisterdeig i pølseskinn.

Lærere og elever er faktisk mennesker, og mennesker har faktisk en hjerne som kan utfordres på andre måter enn å bli foret med faktabasert kunnskap. De er kreative, fantasifulle og åpne for sanseinntrykk langt fra matematiske formler og kvantefysikk.

Det er her den norske suppen koker over, og inn kommer den onde heksen kalt Den Kulturelle Skolesekken. Elevene som slasker rundt, kan ifølge Sarromaa bli utsatt for denne giften de to siste ukene i stedet for å komme å forstyrre timeplanen ellers i året.

Dette er visst å bli utsatt for noe skikkelig rart som knapt kan knyttes til lærerplanen. For dette er jo bare et sirkus som holder liv i kulturarbeidere som ellers ikke hadde hatt jobb. Denne forakten for kultur i skolen og dens medarbeidere, får stå som Sarromaas egen regning.

Snart er det sommerferie. Brett opp ermene og pugg, eller finn fram brettspillet, men husk, ikke noe perling!