Kommentar

En ode til læreren

Av Shazia Majid

LÆRERHELTENE: VG-kommentator Shazia Majid møtte sin barneskolelærer Else Marie Hoff Bakk tilfeldig etter 40 år. Bildet er fra møtet på Nordtvet bibliotek 3. juni i år.

Sist uke skjedde noe helt magisk. For det er det lærere gjør. De skaper magi – de skaper gagns mennesker.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det var fredag, jeg skulle holde foredrag om boken min, «Ut av skyggene», på Nordtvet bibliotek i Oslo. Jeg var i ferd med å sette på meg mikrofon, når en kvinne kommer inn døren.

Hun setter øynene i meg. «Husker du meg»? sier hun. Det er noe kjent ved henne. Jeg ser på henne, jeg husker øynene, men ikke navnet. Else Marie, sier hun. «Hoff Bakk» spør jeg? Ja, sier hun.

Og jeg bryter ut i gråt. En ustoppelig strøm. Det er snart 40 år siden sist jeg så henne.

Barneskolelæreren min fra Rommen skole i Groruddalen.

Jeg klarer ikke å prate, jeg er så overveldet. Jeg har skrevet om henne i boken. Hun forteller hun har lest boken, så sier hun noe mer. Jeg hører knapt, hvisker, «kan jeg gi deg en klem»? Og hun nikker, og så klemmer vi.

Og Madeleine Ryan som har invitert meg til biblioteket, bevitner det hele, og hun sliter med å holde igjen egne tårer. Jeg ber henne ta bilder av oss. Og jeg kan ikke fatte at et av menneskene som var med på å forme meg står foran meg slik. Så plutselig.

Og når foredraget er over, tar Else Marie ordet og sier med sviktende stemme, «jeg skulle ønske jeg visste den gang, det jeg vet nå. Da hadde jeg vært bedre rustet». Og igjen måtte jeg kjempe mot tårene.

Og så sa vi ha det. Klemte hverandre. Men den ene klemmen var ikke nok. Så jeg spurte om jeg kunne få en til. Og det fikk jeg.

Jeg fikk ikke sagt det jeg egentlig ville si.

At hun så meg. Ikke bare denne dagen. Else Marie så meg da jeg var ni år. Og da hun igjen festet blikket i meg denne fredagen, skylte takknemligheten over meg. Takk for at du så meg! Takk for at du ser meg!

Lærere.

Vet de egentlig hvor viktige de er? Hvordan de kan endre liv? Bane ut stier ingen har gått før? Særlig for barn av innvandrere?

Lærere er i mange tilfeller de første voksne som åpner Norge og det norske for flerkulturelle barn. Else Marie gjorde det for meg. Hun og min ungdomsskolelærer Bjørn Engebretsen.

Lærere er store mennesker som former de små. Etter foreldrene er det knapt noen voksne som er mer formende enn lærere. De møter oss der vi er, og med det vi har.

Jeg var beskjeden og innesluttet da jeg var ni år. Det var fordi norsken min var dårlig. Og fordi jeg kom fra et fattig hjem med innvandrerforeldre fra Pakistan. Det gjorde meg usikker.

Jeg veide 28 kilo, men gjorde meg enda mindre. Jeg tenkte mye. På hvor annerledes jeg var. Kanskje luktet jeg rart, fordi mamma lagde mat med hvitløk? Det var greien den gang. Mørkhudede var «pakkis» og de luktet hvitløk.

I dag er det nesten ingen som bruker «pakkis» – og alle lukter hvitløk.

Jeg var den eneste «utlendingen» i klassen til Else Marie. Selv om jeg var født og oppvokst i Norge. Norsken min var rusten fordi jeg hadde vært tre år i Pakistan. Jeg følte at læreren min ikke brydde seg om hverken det ene eller det andre.

Jeg var bare Shazia for henne. Og hun så potensialet i meg.

Jeg vet selvsagt ikke hva Else Marie tenkte om meg den gangen. Hun har formet utallige elever, og jeg er en av mange. Men det jeg forsto da, og det jeg forstår bedre nå, er at hun ikke heftet seg ved merkelappene. Ved begrensningene.

At jeg var et barn av «ressurssvake foreldre». Det er det man kaller slike som meg i dag. Hun så ressursene.

Hun satte seg på huk, møtte meg der jeg var, og løftet meg opp.

Jeg var flittig, lærevillig, rolig og pliktoppfyllende. I en bråkete klasse, slik alle klasser er bråkete. Vi var unger fra arbeiderklassen i Groruddalen.

En gang sa hun til klassen: Vær mer som Shazia.

Du kan tro jeg husker det. Som om det ble sagt i går.

Jeg vokste liksom ti centimeter den dagen. Det var det fineste noen noen gang hadde sagt om meg.

Tenk å være den ene som er annerledes, og så få høre slikt.

Slikt glemmer man ikke.

Det er slik Else Marie har formet meg. Vi som er barn av innvandrere, trenger en egen type selvtillit for å bevege oss sømløst i det norske samfunnet. Den selvtilliten fikk jeg av henne.

Og av hennes lekenhet i klasserommet. Som den gang hun hadde vært i Australia i sommerferien, kommet hjem, og kjørt lysbildefremvisninger og læringsopplegg om landet hun hadde besøkt.

Hun lærte oss en aboriginer-sang. En folkesang. Jeg kan den fortsatt. Jeg har faktisk sunget den med jevne mellomrom de siste snart 40 årene. Mine barn kan synge den.

Men mest av alt har Else Marie, Bjørn Engebretsen og alle de voksne på Rommen skole lært meg å kjenne og elske Norge.

Mye gjennom pensum og følelsen av mestring – men det viktigste gjennom skogsturene, skidagene, skolekjøkkenet, skolehagen, museums- og teaterbesøkene.

For hadde ikke skolen gitt meg dette, hadde jeg ikke fått det andre steder.

Jeg hadde aldri plantet poteter og høstet dem. Slik vi gjorde i skolehagen. Aldri gått turer i skogen og funnet glede i det. Aldri sett Munch på museum og teater om Hedda Gabler.

Alt dette som mange i dag mener er uviktig. Men som jeg mener er det viktigste. For først kommer følelsen av tilhørighet – så kommer alt det andre.

Så når jeg sist fredag sto ansikt til ansikt med Else Marie – og rollene var byttet – og hun hadde kommet for å høre på meg. Lære av meg.

Da brast en demning. Hun hadde vist meg en sti – og jeg hadde gått den til enden.