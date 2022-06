STÅ OPP MOT HAT: – Jeg vil aldri tillate homofobi igjen, skriver Fredrik Østbye. Her er fra samlingen etter mordene i Oslo sentrum i går.

Jeg er feig!

Jeg møtte en homofob, ansikt til ansikt. Og jeg frøs.

FREDRIK ØSTBYE, DJ og musiker

Jeg jobber blant annet som DJ og musiker. For noen uker siden hadde jeg spillejobb for et firma på et hotell på Gardermoen. Etter spillejobben stoppet jeg på en bensinstasjon i nærheten.

Det er sent på natten og brisne festfolk blander seg med edru sjåfører som meg. Jeg er sliten etter spillejobben, står i min egen verden.

En ung mann, tydelig beruset kommer bort til meg og begynner spontant å prate selv om jeg ikke aner hvem han er. Han er energisk og snakkesalig. Jeg jatter litt med og vil egentlig ikke snakke med han.

Men i min jobb som DJ og entertainer har jeg lang trening i å være diplomatisk med fulle/høye folk.

Midt i samtalen blir han irritert. Han ser bak meg og sier «Fy faen, nå er Pride kommet til Jessheim» Han fortsetter å si at Pride har gått for langt og han irriterer seg over at feiringen har kommet dit.

Jeg husker jeg tenkte at han sikkert så et Pride-flagg bak meg. Jeg husker at jeg kom på at Jessheim Pride var den uken.

Jeg har alltid trodd at jeg er en sånn type som vil være tydelig hvis jeg skulle møte en homofob. At jeg med fast stemme skal si: NEI!

Men jeg var ikke mentalt forberedt. Jeg svelger ordene, jeg er helt sjokka og får ikke frem et ord. Før jeg rekker å si noe er det hans tur i køen.

Mens han bestiller og småkrangler med de i kassen ser jeg en gutt med regnbue svettebånd, fargerike klær og aloha-blomsterbånd rundt halsen og livet.

Homofoben hadde sett rett i øya på en skeiv gutt, pratet masse dritt og jeg gjorde absolutt ingenting.

Det spinner i hodet mitt, jeg tar et skritt til siden. Han forsvinner. Den skeive gutten går foran meg i køen. Jeg har så lyst å si noe til han, men jeg er så flau og føler meg så dum som ikke sa noe.

Det hele tok bare noen få minutter, men jeg har tenkt på det i dagevis. Det plager meg.

Noen dager etterpå ringer jeg Karsten Marcussen, bedre kjent som Big Daddy Karsten, som jeg tidligere har vært manager for. Jeg ringer akkurat han, ikke bare fordi han er skeiv, men fordi han er den tøffeste jeg kjenner.

Karsten hever stemmen og tramper i bakken når han ser urett, ikke bare når det kommer til skeive rettigheter. Jeg er så skuffet over meg selv. Karsten og jeg snakker om situasjonen, han gir meg gode råd. Og vi snakker om at Lillestrøm burde hatt sin egen Pride.

Jeg lurer på hvordan den skeive gutten i køen følte seg. Han ble spottet rett opp i trynet. Ingen gjorde noen ting. Han sto like stolt i køen, var helt rolig, kjøpte det han skulle og gikk ut. Jeg har spilt filmen tusen ganger i hue og det plager meg at jeg ikke spontant reagerte.

Jeg trodde jeg var tøff. Men jeg var veik som faen.

Jeg deler dette siden det kan være en vekker for flere streite som meg. Som jatter med og er konfliktsky. Som hører og ser ting, men lar det passere. Jeg er full av anger.

Og skulle så gjerne få sagt unnskyld til mitt medmenneske som bare skulle kjøpe seg en muffins og drikke. Men som ble trakassert for sin legning. Uten at jeg grep inn. Fy faen jeg skammer meg.

Hendelsen skjedde lørdag 11. juni på Gardermoen. Og hvis du som leser dette er den gutten med pride-svettebånd, ta gjerne kontakt med meg.

Hvis du er den andre, faen ta deg.

Det skal aldri skje igjen. Jeg vil aldri tillate homofobi igjen!