En seier for Nato - et tap for Putin

Av Per Olav Ødegård

HISTORISK: Generalsekretær Jens Stoltenberg, president Recep Tayyip Erdogan, president Sauli Niinistõ og statsminister Magdalena Andersson ser at dere utenriksministre undertegner avtalen.

MADRID (VG) Finland og Sverige slipper å sitte på Natos venteværelse. Et langvarig diplomatisk drama fikk en lykkelig slutt.

At Tyrkia opphever blokaden av finsk og svensk medlemskap er en stor diplomatisk seier for generalsekretær Jens Stoltenberg og hans stab i Nato. De har lagt ned et stort arbeid for å åpne en dør som lenge virket fastlåst. Riktignok var det meldt om fremgang i forhandlingene, men at det hele skulle løse seg i 11. time før Natos toppmøte var likevel overraskende.

Det viktigste er at svensk og finsk Nato-medlemskap vil gi våre naboer sikkerhetsgarantier i en farlig tid i Europa. Det tjener Norges interesser. Dette vil styrke forsvaret av Norden og Østersjøområdet. Hele alliansen står bedre rustet når Sverige og Finland blir med.

Tilsvarende er det et stort politisk nederlag for Vladimir Putin at Sverige og Finland går inn i Nato. Et av de viktigste kravene Putin stilte i vinter, før han tok den katastrofale beslutningen om å gå til krig mot Ukraina, var at Nato ikke skulle ta opp nye medlemmer. Det andre var at Nato skulle trekke tilbake styrker fra medlemsland i øst.

Nå får Nato to nye medlemmer. Og Nato styrker vesentlig sitt forsvar i øst.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan visste at han ikke for alltid kunne holde døren låst for Sverige og Finland. 29 andre Nato-land ønsket dem velkommen. Men han hadde interesse av å forlenge søkerlandenes ventetid.

Gjennombruddet kom i det møtet Stoltenberg hadde innkalt til tirsdag ettermiddag. Til stede var Sveriges statsminister Magdalena Andersson, Finlands president Sauli Niinistõ, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og deres nærmeste medarbeidere. Etter flere tosidige samtaler og en lang rekke forhandlinger på lavere nivå var toppmøtet i Madrid en sjelden anledning for lederne til å møtes ansikt til ansikt.

HEKTISKE DAGER: Generalsekretær Jens Stoltenberg under pressekonferansen tirsdag kveld.

Erdogan ønsker ikke bare innrømmelser fra Sverige og Finland. Han ønsker også å få noe fra USA. Erdogan vil snarest mulig kjøpe den siste utgaven av amerikanske F-16 kampfly.

Tyrkia er blitt kastet ut av F-35 programmet fordi Erdogan gikk til anskaffelse av et russisk luftvernsystem, S-400. Det er bare en av flere tidligere konflikter som Erdogan har utløst i Nato. Både USA og allierte protesterte på det sterkeste mot Tyrkia planer om å kjøpe avanserte russiske våpen. Uten å nå frem.

Samtidig fremmer Erdogan sin egen posisjon foran valget i Tyrkia neste år. Det er et utbredt skepsis i Tyrkia mot USA og europeiske allierte. Det er populært på hjemmebane å stå opp i Nato for å tale Tyrkias sak. Det er et svar på vestlig kritikk av menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia. Og det kan avlede oppmerksomheten fra en økonomisk krise som har svekket Erdogans oppslutning på hjemmebane.

Det var ikke mulig for Nato å overhøre Tyrkias innledende protester mot svensk og finsk medlemskap. Nye medlemmer må godkjennes av samtlige Nato-land. Erdogan bruker svensk og finsk medlemskap for å få full oppmerksomhet om tyrkiske krav og forventninger til Nato. Det har hele tiden handlet om mer enn den kravlisten Erdogan har sendt til Sverige og Finland.

Erdogan var i en god forhandlingsposisjon. Russlands krig i Ukraina gjør at Tyrkias strategiske beliggenhet ved Svartehavet blir enda viktigere for Nato. Den tyrkiske presidenten så en anledning til å ta opp uløste problemer med stormaktene i Nato, særlig USA.

Tirsdag morgen hadde president Joe Biden en telefonsamtale med Erdogan. Det må tolkes som et forsøk fra amerikansk side på å rydde opp i uenighet i forkant av toppmøtet. De to presidentene skal også senere ha et bilateralt møte i Madrid.

FIRE PARTER: Med Jens Stoltenberg som mekler ble det et tyrkisk, svensk, finsk toppmøte i Madrid.

Tyrkia sier at de har fått det de søkte fra Finland og Sverige. Erdogan kan dermed fremstille dette som en personlig seier for ham.

Det ubehagelige spørsmålet er om Sverige og Finland har lovet Tyrkia for mye for å oppnå enighet. Mulige utleveringer av personer som Tyrkia kaller terrorister er ett omstridt punkt. Det er en vid definisjon av hvem som kalles terrorister i Erdogans Tyrkia. Det omfatter mange av de som står i opposisjon til presidenten. Det gjenstår å se hvordan dette vil bli fulgt opp i praksis.

Det var aldri noen grunn til å stille spørsmål ved om Finland og Sverige oppfylte kriteriene for å bli Nato-medlemskap. Det var heller ingen anledning til å trekke i tvil deres holdning i kampen mot terrorisme. 1. juli innfører Sverige en ny og innskjerpet antiterrorlovgivning. Statsminister Andersson så seg nødt til å presisere at “Sverige ikke skal være en trygg havn for terrorister”. Sverige har åpnet for å revurdere det nåværende forbudet mot våpensalg til Tyrkia.

Problemet i forhandlingene var at ingen riktig visste hva som måtte til for å få Erdogan åpner døren for Sverige og Finland. Generalsekretær Jens Stoltenberg understreket gang på gang sagt at Tyrkia har legitime sikkerhetsbehov. Han er en erfaren forhandler. Han lette etter kompromissløsninger. Han klarte å holde alliansen sammen under de turbulente årene med Donald Trump som president. Nå ble det en løsning like før et historisk Nato-toppmøte starter.

Sverige og Finland er ennå ikke tatt opp som medlemmer. Men nå er det mulig å gå videre med prosessen. Onsdag vil Nato gi en invitasjon til medlemskap. Nasjonalforsamlingene i alle 30 medlemsland skal deretter godkjenne søknadene fra Sverige og Finland.

Derfor er det nødvendig å ta et forbehold. Det var ikke ventet at Tyrkia skulle stå i veien for Sverige og Finland. Likevel grep Erdogan anledningen til å fremme sine krav. Dette er derfor ikke over før parlamentet i Ankara stemmer.