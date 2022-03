Kommentar

Dette er det gode mot det onde

Av Astrid Meland

URIMELIGE KRAV: Russlands president Vladimir Putin vil ta over deler av Ukraina, krever «nøytralitet» og ønsker å fjerne landets lovlig valgte president Volodymyr Zelenskyj.

Det kan bli tøft for ukrainerne å holde Kyiv. Men Putin tapte krigen alt da han gikk inn i Ukraina.

Det er en god grunn til at nordmenn er mer opptatt av krigen i Ukraina enn andre kriger. I verste fall kan vi selv dras inn. Det skjer ikke med Jemen eller Etiopia.

Putin truer også oss.

Russlands invasjon har vært virkningsfull spylervæske på det europeiske verdensbildet. Nå ser vi klart. Vi må bare innrømme at USAs etterretning var korrekt.

Det var ikke NATO som var problemet. Det er Putins Russland som har gått til en meningsløs krig, begrunnet med en falsk løgnhistorie om å denazifisere Ukraina.

Dette er det gode mot det onde.

ANGREP UTENFOR KYIV: En kvinne gråter ved ødelagte boligblokker i en forstad til Kyiv mandag. To mennesker ble drept ifølge myndighetene i byen.

Brutaliteten i byer som Mariupol er som en reprise av ondskapen i Grozny. I dette helvetet på jord er det minusgrader. Folk drikker ifølge Leger uten grenser smeltet snø eller vann fra radiatorene sine. Organisasjonen kaller det en lisvfarlig situasjon og en humanitær katastrofe.

Og nå angriper Putins soldater i hele landet. Mange venter på angrepet på hovedstaden. Etter nesten tre uker holder Kyiv fortsatt stand. Spådommene om at byen ville falle på få dager, var feil.

Flere analytikere mener at Ukraina til tross for overmakten kanskje kan holde Kyiv. Mens andre mener det er utelukket. Russerne har de siste dagene angrepet 10 - 12 kilometer utenfor sentrum.

I TYSKLAND: Liliia fra Ternopil i Ukraina med sin åtte måneder gamle sønn Paul i armene mens de venter på registreringskontoret for flyktninger i Hamburg, mandag.

Den russiske taktikken ser ut til å være å omringe byene, kappe forsyningslinjene, frata sivilbefolkningen det de trenger for å leve, skyte inn på dem og tyne dem så mye at det kan tenkes at de overgir seg.

Eller at den ukrainske presidenten på grunn av de sivile lidelsene tvinges til å gå med på de forrykte kravene til Russland. Som altså går ut på at Putin skal ta biter av landet og bestemme landets vei videre.

INSPISERER ØDELEGGELSENE: Kyivs ordfører Vitali Klitschko ser på skadene. Russerne har angrepet i flere ulike nabolag utenfor hovedstaden de siste dagene. Selve hovedstaden Kyiv er fortsatt ikke omringet av russiske styrker.

Det er helmørkt. For selv om Ukraina har vært plaget av korrupsjon og fattigdom, er det også et land som er på vei opp. Ukraina har hatt en fri presse. Valgene har vært demokratiske.

Det har de ikke i Russland. Å bli styrt på russiske premisser vil være et stort tilbakeskritt. Folk mister friheten sin.

Mister friheten sin gjør også folk i Russland om dagen. Hva de mener om krigen er vanskelig å få greie på. Det eneste frie meningsmålingsinstituttet får visstnok ikke kjøre galluper på dette lenger. Folk tør heller ikke svare ærlig, ifølge russiske opposisjonelle.

Mens landet for tre uker siden hadde en delsvis fri presse, er den nå demontert. Om noen sier noe ufordelaktig om krigen, risikerer de opp til 15 års fengsel.

EVAKUERINGEN FRA FØDESTUEN: En mann med en baby i Mariupol onsdag 9. mars. Nyhetsbyrået Aps journalister dokumenterte angrepet på sykehuset og så blødende, skadde barn og gravide med egne øyne. I russisk propaganda ble det påstått at sykehuset var tømt.

Men enkelte gjør det likevel. I sosiale medier spres videoer ettersigende av russere som er imot krigen.

Og i helgen demonstrerte russere gjen mot krigen. Al Jazeera rapportere at en kvinne med en blank plakat ble anholdt.

Russisk propaganda derimot virker helt frakoblet virkeligheten. Et russisk perspektiv fra fronten beskriver at problemet i Mariupol er at nazistene tar sivile gisler.

Russlandkjenner Anna Libak i Weekendavisen forteller at russisk medier beskriver ukrainske flyktninger som storforlangende og motbydelige, med krav om femstjerners hotell og at folk som hjelper dem snakker ukrainsk.

Ingen av oss har sett slike rapporter i vestlige medier. Altså nok en løgn fra landet der utenriksministeren mest minner om den tragikomiske Ali, med påstander om at de ikke har angrepet Ukraina.

BILDER FRA DEN UKRAINSKE HÆREN: Slik så det ut etter at en russisk rakett traff et boligområde i Mariupol 10. mars.

Her hjemme har Putin fungert som et lim på oss. Da EU møttes i Versailles før helgen, endte det mot normalt ikke i krangel om at italienske Gucci måtte unntas sanksjonene, eller at fransk champagne måtte tilgodeses.

Tvert om, de er enige.

EU har laget en liste over strategisk viktige varer som de vil begynne å produsere selv, som medisiner og datachips. Dette beskrives som et paradigmeskifte.

ANTI-KRIGSDEMONSTRASJONER I MOSKVA: Russisk opprørspoliti foretok også denne helgen tallrike arrestasjoner, her fra det sentrale Moskva søndag.

I Norden diskuterer Sverige og Finland NATO-medlemskap.

Og SV her hjemme vil ikke ut av NATO likevel. I Danmark vurderer Enhetslisten å slutte å kjempe imot EU-medlemskap. Danskene ser ut til å gå inn for å knytte seg nærmere EU. Det avgjøres i en folkeavstemning 1. juni.

Ikke engang Putins gamle, høyrepopulistiske venner i Europa som tabbet seg ut ved å tolke Putin inn i sin kulturkrig, vil ha noe med ham å gjøre.

FAST PÅ FERIE: Russiske turister på stranden i Phuket i Thailand, bildet er tatt 8. mars. Tusenvis av russere kommer seg ikke hjem fordi flyene står på bakken. De får heller ikke betalt, fordi deres russiske betalingskort ikke virker lenger.

«Rather an cold ass than yes to Putins gas» lød det fra demonstranter i Berlin søndag. Tyskland har et flunkende nytt gassrør fra Russland til 70 milliarder stående ubrukt.

Demonstrantenes budskap var at de heller vil fryse enn å bruke det de kaller russisk blodgass.

Så er spørsmålet hvor lenge det europeiske samholdet varer. Med økende strømpriser, skyhøye oljepriser og stigende matpriser, kan det oppstå misnøye om vi får 10 millioner flyktninger.

STENGT: Arkivbilde fra den første Mc Donalds-restauranten som åpnet i Moskva like etter murens fall, 30. januar 1990. Nå stenger kjeden sine 850 restauranter i landet.

På regjeringens budsjettkonferanse som foregår denne uken, kan det ikke være noen tvil om at vi må bruke mye penger på å hjelpe ukrainere og nabolandene.

De trenger penger, våpen og vår forutsigbare og langvarige støtte.

For nå gjelder det for ukrainerne å holde ut på slagmarken. Desto sterkere de er, jo svakere blir diktatorens sak.

Vinne kan Putin uansett ikke.

Han tapte denne krigen den dagen han invaderte Ukraina.