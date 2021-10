TOM SAL: Mange rettslokaler står tomme. Domstolsreformen gjør det enklere å koordinere bruk av ledig kapasitet.

La domstolsreformen i fred

Senterpartiet og Ap gikk til valg på å reversere domstolsreformen, som ble innført i mai. Det bør regjeringen droppe.

Reformen innebar at antallet tingretter ble redusert fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter gikk ned fra 34 til 19. Men tingrettens funksjon opphørte ikke der den ble nedlagt. Domstolen ble videreført som såkalt «rettssted», en underavdeling av de nye tingrettene. Her kan det fortsatt føres rettssaker.

Noen sentralisering har altså ikke funnet sted. Et knippe sorenskrivere har mistet sine gamle embetstitler, men fagmiljøene er blitt større. Noe som blant annet har gitt barn og sårbare grupper bedre rettssikkerhet.

Begrunnelsen for reformen var ineffektivitet, lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse ved de mindre tingrettene. Disse var dessuten ekstra sårbare for stillingsledighet, sykdom og annet fravær. Mindre miljøer kan også være en utfordring hva bindinger til aktører i en rettssak angår.

Både Riksrevisjonens undersøkelser og en rapport fra Domstolkommisjonen var i så måte sammenfallende. Også Dommerforeningen, Domstoladministrasjonen og Høyesterett har bifalt reformbehovet.

I regjeringsplattformen fra Hurdalskameratene heter det imidlertid at strukturen for domstolene før reformen i mai skal gjeninnføres. Dette for å «vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.»

Venstres Erling Moe, som selv har bakgrunn fra Domstoladministrasjonen i Trondheim, skriver i et VG-innlegg at dette er «en oppskrift på beslutningskaos».

Videre kaller han det «ren symbolpolitikk» og «en fornærmelse mot domstolene» at regjeringens eneste visjoner for rettsvesenet er å ta tilbake de gamle tingrettsnavene og gjeninnsette de tidligere sorenskriverne. Det siste er trolig ikke lov engang, ifølge Moe.

Legg så til at Dommerforeningen ikke ønsker å reversere reformen. Heller ikke blant sorenskriverne som var kritiske til å endre domstolstrukturen er det lenger entydig reverseringsvilje.

I et brev til Sp og Ap, gjengitt i Aftenposten, ber alle landets 23 sorenskrivere om at domstolsreformen ikke forkastes. Også førstelagmennene, som leder lagmannsrettene, har protestert.

Det unisone dommerkoret mener at den nye strukturen har bidratt til å styrke de små stedene. Å gjenopprette 37 mindre tingretter vil derfor gå utover folks rettstilbud, fremholder dommerstanden.

I tillegg blir det kostnadskrevende. Til Klassekampen opplyser direktøren for Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, at å snu reformen vil koste 75 millioner kroner, gi økte årlige utgifter på 37 millioner og ta åtte måneder med omfattende merarbeid for domstolene.

Den overordnede ideen var en kvalitetsreform. De rødgrønne – og i særdeleshet Sp – har gjort det til en kvantitetsreform.

Det er en eiendommelig tanke å gjøre rettssikkerhet til et spørsmål om sysselsetting i distriktene.