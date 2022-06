Kommentar

Kaoset kan komme til Gardermoen

Av Shazia Majid

LANGE KØER: Schiphol flyplass i Amsterdam i Nederland er en av Europas største knutepunkter. Her har også problemene vært størst. Dette bildet er 3. juni. Det ser likedan ut to uker etterpå.

Det flyter godt på Gardermoen akkurat nå. Men ikke la deg lure. Forbered deg på flykaoset i Europa. Og at det kan komme til Norge.

Det hadde ikke jeg gjort da jeg reiste til London i forrige uke. Jeg fikk meg en overraskelse.

Men først, hva er det som skjer?

Hvorfor har det oppstått nærmest lovløse tilstander på flere storflyplasser i Europa?

Gråtende passasjerer, folk som nekter å gå av kansellerte fly. Bevæpnet politi som må kalles inn for å få kontroll på massene. Og ikke minste kilometerlange køer, som strekker seg ut til parkeringsplassene og tar timevis – i stekende sol og uten toaletter i nærheten.

Det er mye elendighet og fortvilelse som nå dokumenteres i sosiale medier under emneknagger som #schipholchaos.

Det er ikke folk det er noe galt med. Det er flyplass-orden som har kollapset.

KAOTISK VED INNSJEKK: Mangel på bakkemannskap har ført til at flyene ikke kommer seg i lufta. Dette bildet er fra flyplassen i Zürich 15. juni.

Pandemiens etterdønninger

Det er ettervirkningene av pandemien. «Alle» vil ut og fly i sommerferien. Det kan jo ikke være en overraskelse. Snarere er det gledelig for fly- og reiselivsbransjen som har blødd milliarder de to siste årene.

Flyselskapene vil mer enn gjerne frakte horder til Syden. Det er ikke i første omgang dem det står på. Det handler om behandlingen av de på gulvet.

Behandlingen av flyplassansatte med de tyngste, usynlige og takkeløse jobbene. Det er sikkerhetsvakter, renholdere, bagasjepersonell og passkontrollører. Uten dem er det ikke mulig å holde orden.

Og som likevel var blant de første som mistet jobben da covid rammet. Det er disse som i mange tilfeller hadde den dårligste lønnen og det dårligste stillingsvernet.

Og vi vet det, fordi mange ikke vil tilbake igjen. Og ikke er det enkelt å skaffe nye. For få er fristet av arbeidsplassen og dets vilkår.

Her hjemme hadde vi permitteringsordninger og statlig kontantstøtte, slik at færrest mulig skulle miste jobbene for godt. Ute i Europa var det mer nådeløst.

Nå hjemsøkes flyplassene av sin egen udugelighet. Schiphol flyplass i Amsterdam mangler 10 000 ansatte.

DESPERATE PASSASJERER: Reisende på Schiphol flyplass har møtt opp timer i forveien for å være sikre på å komme med på flyet. Men får ikke komme inn i avgangshallen hvis det er mer enn fire timer til avgang.

Velkommen om bord

Og dette ser altså ut til å ha kommet som julaften på kjerringen. Kritikken i Europa er enorm, det foregår oppvask, men det er ikke mulig med skippertak når enkelte av jobbene krever grundig opplæring.

Det streikes og krangles midt i høysesongen. Flyplassene forsøker med bonuser og små lønnsøkninger, mens kaoset vokser.

Eller som kapteinen på mitt fly hjem fra Heathrow sa på fredag: «Velkommen om bord, to timer forsinket. Og mer kan det bli. For vi har en udugelig gjeng administratorer som ikke har klart å skaffe nok folk til å frakte bagasjen deres til flyet».

Slik endte min ferie. Men den begynte bra, fordi den begynte på Gardermoen.

Og derfor skal du ikke la deg lure.

Gardermoen er i skrivende stund som oase å regne i en kaotisk fly-verden. Vi er bortskjemt med digital innsjekk, utskriving av bagasjetags på Flytoget og bagdrop. Det er køer i sikkerhetssjekken, men du rekker ikke å bli frustrert.

BAGASJE-TEPPE: Heathrow terminal svømte over av bagasje man ikke fikk lastet over på fly på grunn av mangel på arbeidere. Bildet er tatt 19. juni.

Vær forberedt til hjemturen

Særlig rolig er det tidlig om morgenen, det var da jeg fløy til London.

Fremme på Heathrow var vi så tidlig ute at vi gled rett gjennom passkontrollen. Bagasjen var på bagasjebåndet før vi hadde rukket frem til ankomsten. Derfor var jeg ikke forberedt på hjemturen.

Og det er her faren lurer. For selv om det er rolig her hjemme, er det altså kaotisk på de store europeiske flyplassene.

En etter forholdene moderat kø gjennom sikkerhetssjekken ble avløst av et venteområde som lignet mer på togstasjonen i Lahore enn noe annet. Gradestokken tippet 32 grader og folk svettet og peste der de satt eller sto som sild i tønne.

Selv det å skaffe seg en flaske vann, eller få seg en matbit på en av de mange serveringsstedene på flyplassen ble en prøvelse. Særlig for barnefamilier. Det var lange køer inn til spisestedene. Det har jeg aldri sett før.

Eneste stedet det var nok gulvplass var i Chanel, og Gucci og andre luksusbutikker.

Vårt kveldsfly lettet fra terminal 2 til slutt, men landet på Gardermoen så sent at det siste flytoget og bussene hadde gått. Derfor ble det kamp om drosjene som var.

Noen valgte sikkert å legge seg nedpå i ankomsthallen til døgnets første kollektivtrafikk begynte å kjøre igjen i firetiden om morgenen.

Dropp innsjekket bagasje

Men jeg skal ikke klage for mye – vi fikk med bagasjen vår fra London.

Det er et lite under. Fordi samme dag som jeg delte min lille historie om flykaoset i sosiale medier, gikk det meg hus forbi at andre delte verre historier fra Heathrow.

Bilder av et bagasjeteppe av hundrevis av kofferter som ikke kom med flyene de skulle.

Kaoset kan komme til Gardermoen.

Norwegian har varslet kanselleringer etter at flyteknikere er tatt ut i streik. Men lovet at det ikke skal ramme feriereisende. Det kan komme en streik blant 900 SAS-piloter senere denne måneden.

Da er det gjort, da kan vi etter alle solemerker si farvel til den lille oasen flyplassen har vært så langt.

Har du likevel ikke mistet reiselysten har jeg noen råd: Fyll vannflasken, dropp innsjekket bagasje og ha med fulladede powerbank til mobilen.

For, det er stor fare for turbulens på sommerens flyginger. Det er bare å feste setebeltet.