Fornuftige grep

Regjeringen unngikk å bli instruert av Stortinget, men strømprisene er fortsatt regjeringens største problem.

Det er ikke bare ett, men to store kraftproblemer for regjeringen nå: Rekordpriser som ventes å bli enda høyere til vinteren. Og rekordlav fylling i magasinene i sør som i verste fall kan føre til rasjonering på vårparten.

Gasskrigen og Russlands påfølgende invasjon av Ukraina er den viktigste forklaringen på de astronomiske prisene.

Men i fjor åpnet også Norge to nye, kraftige strømkabler til Tyskland og Storbritannia som gjorde Sør-Norge enda mer påvirket av krigsprisene på kontinentet.

Timingen for kablene kunne ikke vært dårligere.

Men dette er rammene regjeringen har å forholde seg til.

Kablene ble avtalt i Jens Stoltenbergs regjering i 2012 og gitt konsesjon av Solberg-regjeringen et par år etter. Både Sp og Frp jobbet for dem.

Frp kalte likevel Jonas Gahr Støre «handlingslammet» etter krisemøtet om strøm mandag.

Han fikk stoppet Stortingets hasteinnkalling av seg selv i ferien ved å utvide strømstøtten til folk flest.

Det blir nok ikke ro med det.

Men i virkeligheten har heller ikke opposisjonen noen kvikkfiks som kan gjøre strømmen billig igjen.

Det ser ut til at Støre-regjeringen tar fornuftige grep. For husholdningene utvides strømstøtten slik at kundene får dekket 90 prosent av regningen over et snitt på 70 øre/kWt fra september.

Utformingen på støtten kan diskuteres, men det er rimelig at staten tar mye av regningen. Det offentlige eier stort sett kraftverkene som tjener fett på de høye kraftprisene.

Regjeringen har også sagt at de vurderer begrensninger i eksporten når magasinfyllingen er lav. Det gjenstår å se hva de mener med dette.

Støre og co. har heller ikke landet en støtte til bedriftene. Også dette er en skikkelig nøtt.

Vi har fått erfare hvordan lav rente og overdreven coronastøtte biter oss i halen med høy inflasjon og fare for resesjon.

Også i Norge truer prisvekst og rentehevinger. Tiltak som er godt ment, kan gjøre vondt verre.

Støtteordningene for strøm bør utformes slik at de oppfordrer til fortsatt energisparing. Spesielt når det er så lite vann i magasinene som nå.

Makspris for eksempel, som både KrF, Frp og Rødt vil ha, kan gi høyere forbruk enn ellers og utsette sparetiltak som isolering og vindusbytte eller nyinvestering i ting som jordvarme og solceller.

Statsministeren sa til NRK mandag at han føler seg tryggere på at det ikke blir behov for rasjonering. Det er de ekstreme prisene som bekymrer mest.

Samtidig fører prisrekordene til at Norge håver inn på å selge gass og strøm til Europa.

De pengene kan vi bruke til å dempe de verste utslagene her hjemme. Men de må brukes klokt.

Vi har forståelse for at regjeringen trenger litt tid å utforme tiltak som virker.