KLESKRISE: Den harde sannheten er at det eneste som virkelig er bærekraftig, er produktet som ikke produseres, skriver Johanne Holmøy i dette innlegget.

«25 under 25»: − Vi må snakke om klesforbruket vårt!

Er du klar over at den nye t-skjorten du kjøpte krevde to tonn med vann å produsere?

JOHANNE HOLMØY (20), student

Studenter får ofte ros for å være miljøbevisste, kanskje spesielt for å kjøpe brukt og å selge istedenfor å kaste. Men hva godt gjør det når nordmenn i gjennomsnitt har 359 plagg i klesskapet?

Det tilsvarer rundt 80 kilo klær hver, og hvert femte plagg vi eier blir aldri eller sjeldent brukt. Vi lever midt i et forbrukersamfunn hvor bruk-og-kast-mentaliteten har et skummelt, sterkt fotfeste.

Prisene på klær er nærmest halvert siden 1995, og vi handler mer enn noen gang før. Dette utgjør en stor trussel mot klima og miljø, men det er ikke bare forbrukerne som kan klandres.

Hver og en av oss kaster hele 23 kilo klær i året, og klær og sko står for åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Masseproduksjon i lavkostland har gjort klær stadig billigere, noe som har resultert i økende bruk- og kast-mentalitet hos forbrukerne.

I tillegg til de åpenbare, etiske utfordringene står tekstilindustrien for en helt enorm miljøbelastning. Ifølge tall fra FN-alliansen for bærekraftig mote står den for større utslipp enn internasjonal flytrafikk og sjøfart til sammen. Kun oljeindustrien forurenser mer.

En analyse av miljøkonsekvensene fra Quantis viser at klesindustrien står for 8 % av verdens klimagassutslipp, mesteparten kommer fra produksjonen.

Kleskjedene må produsere færre klær og sørge for at klærne som produseres er av god kvalitet og bærekraftig materiale, noe som gir lang og miljøvennlig levetid. Da kan det produseres mindre, og vi sparer det enormt store forbruket av vann, energi, kjemikalier og sprøytemiddel som går med til produksjonen.

Visste du at det går med syv tusen liter vann for å produsere ett par jeans, og to tusen liter vann for å produsere en t-skjorte?

Det tilsvarer ca. 45 fulle badekar for at du skal se bra ut på første skoledag. Moteindustrien alene produserer 20 % av verdens avfallsvann, og forbruker 93 milliarder kubikkmeter vann årlig. Eller med andre ord; 375 tusen olympiske basseng i året!

Hvorfor er ikke dette mer allmenn kjent? Hvorfor prater ikke politikerne og mediene like mye om dette som de gjør om klimaspørsmålene rundt utvinningen av oljen?

FNs bærekraftmål nummer 12 – ansvarlig forbruk og produksjon - handler om å gjøre produksjon og forbruk av klær mer bærekraftig. Her har vi alle en jobb å gjøre, både forbrukere, produsenter og politikere.

Dagens modell for bruk- og kast i klesindustrien går langt ut over planetens tålegrenser, og klesforbruket vårt har for lengst passert de menneskelige behovene.

Likevel kan vi ikke forvente at forbrukerne skal kunne løse denne enorme utfordringen alene. Aktørene må skape en tryggere og mer bærekraftig fremtid for moteindustrien, og i tillegg trenger vi en god, og riktig, politikk for å kunne bremse denne utviklingen.

Politikerne må bidra og hjelpe moteindustrien å tilpasse seg slik at de i fremtiden kan fokusere på å lage klær som blir både elsket og varer, istedenfor klær av dårlig kvalitet som går lett i stykker.

I tillegg trenger vi som forbrukere å bli mer opplyst om hvor omfattende klimaavtrykket til klesindustrien er. Først når alle blir gjort oppmerksom nok på problemet kan vi ta grep og redusere den enorme miljøpåvirkningen og de skummelt store mengdene med avfall, energi og vann som kommer fra produksjonen.

Men det spørs om det er godt nok. Flere kan lære av unge og kjøpe brukt, gi gamle klær til Fretex eller andre veldedige organisasjoner, og resirkulere riktig.

Men så lenge tekstilindustrien produserer like mye og på samme måte som de gjør i dag, i tillegg til at politikerne ikke tar grep, vil vi ikke kunne utgjøre den store forskjellen som er nødvendig.

For den harde sannheten er at det eneste som virkelig er bærekraftig, er produktet som ikke produseres.

