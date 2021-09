Leder

Sanners slette skjønn

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H)

Høyres nestleder Jan Tore Sanner (H) har utvist dårlig skjønn, i verste fall brutt loven, i sine siste uker som finansminister.

Forrige uke avslørte VG at Sanner, i egenskap av statsråd, ba embetsverket i Finansdepartementet om å holde igjen dokumenter som kunne ramme ham selv og partiet dersom de ble kjent i valgkampinnspurten.

Dokumentene omhandlet et nytt utvalg som under ledelse av Nupi-direktør Ulf Sverdrup skal vurdere hvordan internasjonal politikk, næringsliv og finans kan påvirke styringen av Oljefondet.

Både utvalgets mandat og dets leder vakte såpass oppsikt at flere medier begynte å stille departementet spørsmål om hvorfor en nær venn av Oljefondets sjef Nicolai Tangen var utpekt til å lede en utredning om Oljefondets fremtid.

Både Dagens Næringsliv og VG sendte formelle innsynsbegjæringer, hjemlet i Offentlighetsloven, og departementet gjorde klar for å sende ut sakens dokumenter. Men så skal altså finansministeren selv ha grepet inn, ifølge VGs opplysninger, og bedt embetsverket holde tilbake dokumentene – av hensyn til valgkampinnspurten.

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Det var beskjeden som statsråden ga eget embetsverk tirsdag 7. september, seks dager før valget.

Ifølge førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, er det i strid med offentlighetsloven å holde tilbake dokumenter på denne måten. Nordrum, som tidligere arbeidet flere år i Justisdepartementets lovavdeling, understreker overfor VG at det ikke er «noen åpning i offentlighetsloven for å ta slike strategiske hensyn».

Han får støtte fra professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett (UiO) som sier det enda tydeligere: «Sanner har brutt loven ved å gi denne instruksen».

Det er flere delikate sider ved det nye Oljefond-utvalget, utover lederens habilitet.

For det første stilles det begrunnet spørsmål om nødvendigheten av igjen å vurdere noe som tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem utredet grundig for bare fire år siden, i forbindelse med arbeidet med ny sentralbanklov. Er det noen som er misfornøyd med politikernes beslutning den gang om ikke å skille ut Oljefondet som eget selskap, men la det forbli i Norges Bank?

I de forsøksvis tilbakeholdte dokumentene kommer det frem at Ulf Sverdrup – som ble oppnevnt som utvalgsleder 3. september – allerede 10. juni ble invitert til selv å formulere mandatet for utredningen. Hvor uavhengig er det?

Jan Tore Sanner har gjennom hele sin karriere fremstått som en av de mer korrekte, ja, inntil det kjedsommelige mest skikkelige, på den rikspolitiske arena. Det er nesten utrolig at han, av alle, skulle snuble i lover og regler på denne måten. Dessverre tyder VGs avsløringer på at forsøket på å manipulere den politiske debatten var forsettlig, og at Sanner visste hva han gjorde.

Det skader ikke bare hans eget omdømme, men politikkens omdømme, når våre lovmakere tar så lett på regelverket de pålegger alle andre å respektere.