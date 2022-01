Kommentar

Vanner ut medaljene: Altfor mange mesterskap!

Av Leif Welhaven

Her er Sander Sagosen og Norge i aksjon i EM.

Glansen ved å vinne medaljer blir ikke den samme om det går inflasjon i antall internasjonale mesterskap.

Da er vi midt i et håndballmesterskap igjen. Det er bare noen måneder siden Sander Sagosen & co forgjeves jaktet OL-medaljer i Tokyo. Noen måneder før det igjen var det verdensmesterskap i den mektige presidenten Hassan Moustafas hjemland.

Håndballjentene har vært gjennom et europamesterskap i Danmark, de samme olympiske lekene i Tokyo og et verdensmesterskap i Spania i løpet av bare ett år.

De aller mest innvidde i håndballfamilien kan selvsagt historikken til fingerspissene, men for de fleste går man nok fort i surr når hyppigheten er så høy.

Mer alvorlig er det fare for at medalje-effekten vannes ut når mulighetene blir så mange over et så kort tidsrom.

Frekvensen blir ekstra høy i de årene det er OL, men det får ikke det europeiske eller det internasjonale håndballforbundet til å lette på mesterskapstrykket av den grunn.

Trolig kan forklaringen oppsummeres med ett enkelt ord: Penger.

Hensynet til belastningene på de største stjernene havner dessverre fort i bakleksa når arrangørene av hvert enkelt evenement skal maksmikere seg og sitt.

Mellom mesterskapene er det selvsagt seriespill, men også europeiske klubbturneringer som krever sin kvinne og mann.

Resultatet blir en kampbelastning som i verste fall kan gå på helsen løs for spillerne. Det er også et spørsmål om magnetismen overfor seerne forblir den samme når frekvensen blir så tett. Det tillater jeg meg å tvile på.

Håndball er slett ikke alene om å risikere sin egen attraktivitet gjennom overhyppighet av mesterskap.

I skiskyting har kombinasjonen av mesterskap hvert eneste år og antall gullmuligheter ved hver anledning etter hvert utartet til det lettere komiske. Svømming er ytterligere et eksempel på en veldig mesterskapsivrig idrettsgren, både hva gjelder frekvens og øvelser. Michael Phelps vant for eksempel åtte gull under OL i Beijing.

Det er liksom ikke måte på hvor mange gullmuligheter de beste utøverne skal få. Blir det da like stas å juble hver gang det går veien?

Det kan sikkert argumenteres godt for den og den grenen, men spørsmålet er hva som skjer om alle bare pøser på fra alle kanter?

Hvor stopper interessen der ute? Hvem vinner og hvem taper?

Nå blir et av de store spørsmålene hvordan dragkampen i den aller største grenen ender. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) presser på for å arrangere VM annethvert år i stedet for hvert fjerde.

Planen er elendig, og har heldigvis møtt mye motstand. Samtidig må det jo understrekes at mange av de ivrigste motstanderne selv har interesser av stor økonomisk art.

Fellesnevneren rundt alt dette handler jo om penger og bunnlinjer, mer enn om at det er så innmari gøy med flest mulig mesterskap på kortest mulig tid.

Og akkurat det er litt trist.

Det blir sikkert gøy å se sluttspillet i håndball denne gangen også, men det hadde nok vært morsommere om vi hadde rukket å glede oss litt mer siden forrige gang.