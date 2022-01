PÅMINNELSE: – Jeg ser bildet hver eneste dag, og hver dag i mange år nå har den minnet meg på hvem jeg kommer fra. Jeg blir ikke glad av å se stjernen henge der. Men jeg minner meg selv på hvor vi aldri skal igjen: Til et sted hvor minoriteter blir skilt ut og myrdet, skriver Monica Csango på den internasjonale Holocaustdagen.

Min gule stjerne

Vaksiner er ikke Holocaust. Pandemihåndtering er ikke Holocaust. Munnbind er ikke Holocaust.

MONICA CSANGO, journalist, filmskaper, og forfatter

Der jeg bor henger det et bilde på veggen. Det er en gul stjerne som er klippet ut i filt. Den er limt på et stykke papp. Stjernen har jeg hengt på en sort bakgrunn, rammen likeså. Stjernen er slitt. Noen i min familie har båret denne stjernen.

Jeg ser bildet hver eneste dag, og hver dag i mange år nå har den minnet meg på hvem jeg kommer fra. Jeg blir ikke glad av å se stjernen henge der. Men jeg minner meg selv på hvor vi aldri skal igjen: Til et sted hvor minoriteter blir skilt ut og myrdet. Slik det skjedde med seks millioner jøder under krigen. Slik det skjedde med homofile menn, slik det skjedde med romfolk og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Aldri igjen.

At jeg lever er bare flaks. Flaks jeg kan takke en tapper farmor for. Hun skulle nemlig til Auschwitz, og ble sendt på dødsmarsjen sammen med sin søster Iby. Også min mormor unngikk med et nødskrik å havne i kuvognene til konsentrasjonsleiren.

Få hendelser i moderne europeisk historie er bedre dokumentert enn Holocaust. Jeg skal fortelle litt om hvordan dette foregikk der jeg har mine røtter – i Ungarn:

I 1938 innførte Ungarns statsminister, Kálmán Darányi, de antijødiske lovene, som hadde sine røtter i tiden etter Ungarns nederlag i første verdenskrig. Som et av de første landene i Europa, innførte Ungarn lover som bidro til en sterk begrensning av jøders videreutdanning ved universiteter. Jødenes gullalder, som varte fra den såkalte Ausgleich med Østerrike i 1867 til og med første verdenskrig, tok en brå slutt.

Da forlot titusener av kunstnere, intellektuelle og andre Ungarn, en stor andel var jøder. Fotografene André Kertész og Brassaï, filmregissøren Alexander Korda, og ikke minst vitenskaperen Leo Szilard, som bidro til utvikling av atombomben, var blant disse. Mange jøder som ikke kunne studere ved ungarske læresteder, var nødt til å søke opptak på universiteter i Italia, Østerrike eller Tyskland. Det var så mange ungarske fysikere som forlot landet at ungarsk ble det vanligste språket på internasjonale konferanser for fysikere.

Mot slutten av 1930-tallet ble det innført «rase»-baserte bestemmelser, inspirert av raselovene fra Nürnberg, og antisemittismen ble tatt inn i lovverket.

Arbeidet med sortering av de ungarske jødene begynte. Alle som hadde to, tre eller fire jødiske besteforeldre ble regnet som helt jødiske. Antallet jøder i bedrifter, antallet jøder som kunne være aktive som skuespillere eller regissører, skulle reduseres så godt det lot seg gjøre. Jøder kunne ikke lenger jobbe på myndighetsnivå, og avisredaktører kunne ikke være jødiske. Alle jøder mistet stemmeretten. Private bedrifter hadde ikke lov til å ha mer enn tolv prosent jødiske arbeidstagere. Med dette mistet 250 000 av landets jøder inntektene sine. I 1941 ble lovene strammet inn, og det ble forbudt for jøder og ikke-jøder å gifte seg og å ha intim omgang.

Tyskerne kom svært sent til Ungarn, 19. mars 1944. Frem til dette var Ungarn på aksemaktenes side. Alle antijødiske tiltak var iverksatt av ungarerne selv. Med loven i hånd skulle jøder trakasseres. Da tyskerne ankom Ungarn, var mesteparten av jødene i det nazi-dominerte Europa drept. Men ikke i Ungarn, som fremdeles hadde en jødisk befolkning som talte rundt 800 000 personer. Dette inkluderer de 100 000 som hadde konvertert til kristendommen med et håp om at det skulle hjelpe dem.

På denne tiden – fire og et halvt år inn i krigen – trodde de ungarske jødene at de skulle overleve. Adolf Hitler hadde lenge irritert seg over hvor godt den ungarsk-jødiske befolkningen sto seg. I mars 1944 sendte han derfor Adolf Eichmann sammen med en 200–300 manns Sondereinsatzkommando, som hadde som mål å utrydde hver eneste jøde som befant seg på ungarsk jord. Den tyske okkupasjonen av Ungarn foregikk uten særlig motstand. Det var også etter mars 1944 at ungarske jøder ble tvunget til å bære en gul stjerne.

De høyreekstreme og mange flere ungarere hadde ønsket den den tyske okkupasjonen velkommen etter at riksforstander Horthy hadde forsøkt å trekke landet ut av krigen i 1943. Den nyetablerte regjeringen til Döme Sztójay skulle vise seg å være enda ivrigere enn Eichmanns i å ta tak i det såkalte jødeproblemet i Ungarn.

Den endelige løsningen for de ungarske jødene var todelt. Den første fasen kom med en strøm av antijødiske lover, reiseforbud og tyverier av jødisk eiendom. I den andre fasen – som strakte seg fra 15. mai til 9. juli 1944 – ble 440 000 ungarske jøder deportert, mer enn 420 000 til Auschwitz-Birkenau, hvor de fleste ble myrdet ved ankomst.

Senere ble arbeidsføre jøder mellom 16 og 60 år mobilisert til å grave grøfter og festningsverk. Den 8. november startet dødsmarsjene mot Østerrike og den tyske grensen. Jøder som fikk beskyttelsespass av nøytrale stater (Sveits, Sverige, Spania, Portugal), kunne flytte til spesielt fordelte beskyttede hus. Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg arbeidet med å få jøder i skjul og beskyttelse i slike hus. Dette forhindret ikke fascistene i å trenge seg inn i disse husene og arrestere jøder for så å ta dem ned til Donau og skyte dem rett i elven.

Mot slutten av krigen hadde Ungarn mistet 550 000 av sin jødiske befolkning, noe som utgjorde 70 prosent av den befolkningen som var der før krigen. Ser man bort fra Budapest, var Ungarn nå blitt «Judenrein». Målet var nådd.

Og for dem som ikke har forstått det så langt: Ingenting av dette ligner på vaksiner eller pandemihåndtering.

I nyere tid blir den gule stjernen stadig misbrukt. I hele verden. Av folk som er opprørt over vaksinen og pandemien. Å feilaktig og repeterende sammenligne pandemihåndtering med det antisemittiske, rasistiske, homofobe og misogyne nazistiske regimet og deres massedrap, er ikke bare moralsk forkastelig. Det er også et forsøk på å ufarliggjøre og forminske det som var den europeiske sivilisasjons absolutte nullpunkt: masseutryddelsen av jøder og andre minoriteter.

Karen Pollock som er sjef for UK Holocaust Educational Trust sier: «The ignorance of the history these people are invoking is deeply painful, at worst it is provocatively and purposefully antisemitic.»

I dag, torsdag 27. januar markeres den internasjonale Holocaustdagen, og jeg har ikke alle svar på hvordan man skal møte de som vil trekke veksler på vår historie. Men: Vaksiner er ikke Holocaust. Pandemihåndtering er ikke Holocaust. Munnbind er ikke Holocaust.

Men historien min er Holocaust, og den er ikke til utlån til folk som vil trivialisere og ufarliggjøre den.