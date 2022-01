Kommentar

Vedum må våge

Av Hanne Skartveit

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan ikke la seg presse i spørsmålet om hvem som skal bli ny sentralbanksjef. Da setter han kortsiktige politiske hensyn foran norske interesser.

Opposisjonen har gjennom de siste ukene tegnet et bilde av et lummert, hemmelig nettverk med middelaldrende menn som sitter og fordeler kremjobber seg imellom. Det bygger på to private middager hjemme hos Knut Brundtland, sønn av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Statsminister Jonas Gahr Støre og oljefondsjef Nicolai Tangen var gjester i den ene middagen, i januar i fjor. Tangen og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var gjester i den andre, i mai samme år. Jobben som sentralbanksjef og Stoltenbergs kandidatur var nevnt under begge middagene. Vi vet ikke hvor inngående det var diskutert.

Helt etter boka

Nå rasler opposisjonen med sablene. Det mumles om kontrollsak i Stortinget. At Støre og Vedum skal plages i månedsvis med spørsmål om hvem som sa hva når. Hvem som har spist middag med hvem. Hvem som har gått tur sammen, og hva de har snakket om.

Men hva handler dette om? Egentlig? De som har spist middag sammen, ansetter ingen sentralbanksjef. Det gjør ikke Knut Brundtland. Ikke Nicolai Tangen. Ikke Stoltenberg selv. Nei, ikke en gang statsminister Jonas Gahr Støre. Han har meldt seg inhabil. Med god grunn.

Tvert om ser prosessen med å finne ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen ut til å gå helt etter boka. Det er to svært kvalifiserte søkere; Jens Stoltenberg, og dagens visesentralbanksjef, Ida Wolden Bache. Begge har søkt innen fristen, og begge har stått på den offentlige søkerlisten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum må gjøre det han mener er rett, ikke det som er smart på kort sikt.

Et rekrutteringsfirma jobber med å kartlegge kandidatene. Embetsverket i finansdepartementet håndterer prosessen frem til Vedum får den på sitt bord. Deretter legger Vedum frem sin innstilling for Kongen i statsråd, der selve utnevnelsen av ny sjef for Norges Bank skjer.

En svært god kandidat

Stoltenbergs venn, Støre, deltar ikke på noe tidspunkt. Mer ryddig kan det knapt være. Med mindre man har en grunnleggende mistillit til måten slike prosesser er lagt opp på. Og med mindre man mener at en tidligere statsminister ikke kan søke på en slik jobb. I all åpenhet.

Dette siste er det tydeligvis mange som mener. Jeg er uenig med dem. Tvert om mener jeg at Stoltenberg vil være en svært god kandidat til jobben som sentralbanksjef. Særlig fordi sentralbanksjefen også er styreleder for Oljefondet.

Vi lever i en urolig tid. Krig truer i Europa. Demokratier vakler. Inflasjonsspøkelset lurer i horisonten. Vi vet ikke hva som skjer etter neste presidentvalg i USA. Kina er en usikkerhetsfaktor, som kan endre maktbalansen i verden.

Jens Stoltenberg har gjennom de siste snart åtte årene håndtert internasjonale kriser, og har en dyp forståelse for både økonomi og sikkerhetspolitikk.

Alt dette vil ha stor betydning for de internasjonale finansmarkedene. Og dermed for Oljefondet. Vår felles formue. Det norske folks sparepenger. Og arven vi skal gi videre til våre barn og barnebarn.

En av ytterst få

Ser vi ikke bevegelsene i verden, også de nesten uforutsigbare, så kan mye være tapt på kort tid i en krisesituasjon. Den som har overoppsynet med Oljefondet, må forstå hvilke trusler fondet står overfor. Og ikke minst - hvordan den internasjonal orden vi har tatt for gitt gjennom de siste tiårene, står i fare.

Gjennom sine snart åtte år som NATOs generalsekretær må Stoltenberg sies å være en av verdenslederne med dypest innsikt i disse problemstillingene. Han er en av ytterst få, kanskje den eneste i Norge, som besitter en tilsvarende erfaring. Både når det gjelder å forstå trusselbildet, å håndtere internasjonale kriser - og samtidig forstå økonomi.

Mange mener at en utnevnelse av Stoltenberg er umulig på grunn av hans forhold til Ap, og fordi han har så tette bånd til statsminister Støre. Men med unntak av sentralbanksjefens årstalen er det svært få, om noen, formelle møtepunkter mellom en sentralbanksjef og en statsminister.

Erna Solberg burde vite bedre

Kritikerne frykter at Stoltenbergs lojalitet vil ligge hos Ap, ikke i Norges Bank. Dette er uttrykk for en mistillit til Stoltenbergs integritet som jeg mener det overhode ikke er grunnlag for. Det er underlig å høre den mistenkeliggjørende undertonen i uttalelsene fra andre politikere.

Som fra Høyre-leder Erna Solberg. Norske politikere kan brake sammen i saklig uenighet. Men norsk politikk har likevel vært preget av respekt, og gjensidig tillit. Det er sjelden politiske motstandere trekker hverandres motiver i tvil, slik vi nå ser Solberg og andre politikere gjøre overfor Stoltenberg.

Erna Solberg snakker om “en liten elite som sitter og prater”. Hun burde vite bedre, både om hvem som faktisk bestemmer hvem som skal bli ny sentralbanksjef, og om sin egen plass i den norske eliten. Mitt inntrykk er at hennes og mange andres motstand mot Stoltenberg som ny sentralbanksjef vel så mye skyldes et ønske om å ramme Ap og Støre. Men denne jobben er for viktig til å brukes i et partipolitisk spill, med kortsiktig tap og gevinst for de ulike partiene.

Oppkonstruert argument

Det er også vanskelig å se hvordan Stoltenberg vil kunne misbruke Norges Bank for å tjene sitt gamle parti. Noen hevder at han som sentralbanksjef kan sette renten rett før et valg slik at det tjener en Ap-ledet regjering.

Statsminister Jonas Gahr Støre er inhabil i ansettelsen av ny sentralbanksjef, mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum har ansvaret for ansettelsesprosessen. Her er de to ved fremleggelsen av strøm-pakke tidligere denne måneden.

Dette er et oppkonstruert argument. Det er fem medlemmer i komiteen som fastsetter renten; sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene, og to andre medlemmer. Dessuten - dersom det på noe tidspunkt skulle oppstå en mistanke om at Stoltenberg har opptrådt på en måte som tjener Støre og partiet fremfor landet, så vil det være en skandale som vil slå hardt tilbake på både Stoltenberg og Ap. Det skjer ikke.

Må våge

Mye av den debatten vi ser nå, bygger på tidligere tiders erfaringer fra Ap-staten. Fra den tiden Ap var et statsbærende parti, som brukte makten til å plassere sine folk i ledende stillinger. Det er lenge siden nå. Heldigvis.

En utnevnelse av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef vil ikke være et eksempel på en partiutnevnelser i dølgsmål. Tvert om. Dersom det skjer, vil det være etter en ryddig prosess, og en god og åpen debatt.

Vedum må våge å gjøre det han mener er rett. Han må velge den han mener er best for landet. Uten å tenke på hva som lønner seg politisk. På kort sikt.