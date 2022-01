Kommentar

Taliban vekker vonde minner

Av Per Olav Ødegård

Bildene er nesten uvirkelige. Taliban kommer til Norge, som seierherrer etter 20 års krig.

Det er like uvirkelig som da vi så at Taliban på sensommeren tok kontroll over den ene afghanske provinshovedstad etter den andre, ofte uten å løsne skudd. Så falt også Kabul i de militante islamistenes hender.

At Taliban kommer til Norge vekker vonde minner. Om terror, veibomber, krig og tap. Jeg tenker på de som mistet en av sine. Jeg tenker på alle som reiste til Afghanistan for å bidra til sikkerhet, utvikling og kunnskap.

Jeg husker møter med afghanere som trodde på en bedre fremtid for sitt land. Jeg ser for meg jenter på skolebenken og modige kvinner som tok ledende posisjoner for å bygge landet.

Jeg tenker på alt som er gått tapt. Og jeg kan ikke la være å tenke på egne opplevelser i Afghanistan. Enkelte minner har for alltid brent seg fast.

I januar 2008 satt jeg på et fly på vei til Kabul. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre skulle besøke Afghanistan og Pakistan. Han reiste med noen medarbeidere, sikkerhetsvakter og representanter for norsk presse.

Jeg husker hjemreisen noen dager senere, etter terrorangrepet mot Hotel Serena. Kollega Carsten Thomassen og fem andre ble drept. En av Støres medarbeidere ble hardt skadet. Vi reiste hjem, i sjokk og fortvilelse.

14 år senere leier Utenriksdepartementet et fly, som til forveksling ligner det vi reiste med i 2008, for å hente 15 ledende menn fra Taliban til samtaler i Oslo.

Til alt overmål er en av representantene en yngre bror av Sirajuddin Haqqani, mannen som ledet det beryktede Haqqani-nettverket. Nettverket sto, ifølge FNs sikkerhetsråd, bak terrorangrepet mot Hotel Serena.

PÅ VEI TIL OSLO: Lørdag fløy Taliban-toppene til Oslo på et fly chartret av det norske utenriksdepartementet.

Denne uken skal statsminister Jonas Gahr Støre lede et møte i Sikkerhetsrådet om situasjonen i Afghanistan. Og som det første vestlige land tar Norge imot en delegasjon av Taliban-topper.

Ulike norske regjeringer har drevet freds- og forsoningsarbeid i en lang rekke konfliktområder verden over, også i Afghanistan. Om det lykkes står og faller på om partene er villige til å følge opp avtaler som inngås.

Selv om følelsene sier noe annet er det rasjonelle argumenter for å snakke med Taliban. Landet står midt i en humanitær katastrofe. Millioner er rammet av hungersnød.

Vi må forholde oss til de som har tatt makten i Afghanistan, om ikke for annet enn å sikre at nødhjelp fra internasjonale organisasjoner når frem til de som trenger det mest.

På Soria Moria i Oslo møter Taliban utsendinger fra USA, EU og andre vestlige land. De treffer også afghanske forkjempere for kvinners rettigheter og ytringsfrihet. Det har en verdi. For å få til noe slikt er det behov for møtesteder som Oslo.

Når Taliban har tatt makten må de også ansvarliggjøres for hvordan de opptrer i forhold til sin egen befolkning. Norge og andre vestlige land bør likevel stille tydelig krav til det nye regimet, ikke minst når det gjelder å respektere grunnleggende menneskerettigheter.

ANDRE DAG: Mandag møtte representanter for flere vestlige land Taliban-toppene på Soria Moria hotell i Oslo.

Det er ingen grunn til å ha illusjoner når det gjelder Taliban. De har vist hva de står for. Å tro at Taliban lar seg presse eller påvirke til grunnleggende endringer fremstår som et eventyr, som i fortellingen om Soria Moria slott.

Det beste vi kan håpe på er små skritt i en riktig retning, bort fra det redselsregime som eksisterte før 2001. Det er ingen grunn til overdreven optimisme.

Taliban kaller staten for Det islamske emiratet. De har innført et religiøst diktatur, som minner om det brutale og undertrykkende Taliban-regimet fra årene før 2001. Talibans samfunnssyn står så fjernt fra det liberale demokrati som det er mulig å komme.

Mitt inntrykk av Taliban er også farget av det som skjedde i USA 11. september 2001. Jeg bodde og arbeidet i New York på den tiden og ble øyenvitne til terroren.

Taliban hadde tillatt Osama bin Laden og Al Qaida å planlegge angrepene fra baser i Afghanistan. Den påfølgende krigen mot terror startet i Afghanistan, men fortsatte i Irak og senere over store deler av verden.

Krigen er ikke over. Den såkalte islamske stat (IS) har etablert celler i Afghanistan som utfører grufull terror, ofte mot sivile mål. Taliban er opptatt av å etablere en islamsk stat i Afghanistan, IS har et grensesprengende perspektiv. Derfor er de fiender.

Hvis Al Qaida og IS bygger seg opp i Afghanistan til å utgjøre en internasjonal trussel kan vi skru klokken tilbake til 2001.

USA og Nato-allierte som Norge gikk inn i Afghanistan for 20 år siden for å hindre at landet fungerte som en base for internasjonal terrorisme. Men afghanere fikk ikke fred og oppdraget ble langvarig. Store ressurser ble også brukt på sivile formål, for å utvikle landet.

Taliban klarer ikke å gi afghanerne hverken brød eller sikkerhet.

Den viktigste grunn til å snakke med Taliban er at afghanerne desperat trenger hjelp etter flere tiår med krig og konflikt. Hvis ikke hjelpen når frem kan millioner sulte i hjel i vinter. Det kan oppstå nye flyktningstrømmer.

Vi bør stille opp for sivile afghaneres skyld. Taliban skylder vi ingenting, minst av alt diplomatisk anerkjennelse.

