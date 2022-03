SLØSING: – De forferdelige bildene av klær på avveie i den chilenske ørkenen illustrer hvor kompleks problemet er, skriver kronikkforfatteren.

Klær til besvær

Tekstil og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Verden har nådd et bristepunkt. Vi trenger en omveltning av bransjen, og vi trenger det nå.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

Nylig kunne vi se forferdelige bilder fra ørkenen i Chile, der det ligger 40.000 tonn brukte moteklær fra Asia, Europa og USA. Materialene trenger ned i bakken og forurenser grunnvannet, og mikroplast flyr med vinden i alle retninger – blant annet ut til havet.

Dette er et resultat av såkalt «fast fashion», enorme mengder tekstiler med billige materialer. Bare i Europa kjøper hver enkelt av oss 40 prosent flere tekstiler enn vi gjorde for noen tiår siden, og flertallet av tekstilene på markedet inneholder oljebaserte syntetiske fibre som sprer mikroplast. Samtidig slipper tekstilindustrien ut store mengder CO₂-utslipp, og produksjonen krever svært mye vannressurser.

Frem til nå har verken vi politikere eller tekstilindustrien tatt miljøproblemene nok på alvor. I motsetning til en rekke andre næringer, har ikke tekstilindustrien vært nødt til å foreta omgripende endringer i sine forretningsmodeller.

I Norge og Europa har for eksempel en rekke klesmerker lansert såkalte «bærekraftige kolleksjoner» og egne miljømerkeordninger med fokus på gjenbruk, resirkulering og reparasjon. For de fleste av aktørene utgjør dette derimot en liten del av det totale volumet klær de produserer. Og det er vanskelig for oss forbrukere å vite om endringer i produksjon av tøyet gir reelle kutt i klimagass og lavere miljøbelastning, eller om selskapet «grønnvasker» egen produksjon.

Det hjelper også lite å markedsføre noen plagg med egne grønne miljømerker når resten av forretningsmodellen handler om å overlaste markedet med tonnevis av tekstiler av dårlig kvalitet, med lav holdbarhet – der man verken har kontroll på livsløpet til tekstilene eller ansvar for retur og resirkulering av avfallet.

Bildene av klær på avveie i den chilenske ørkenen illustrer hvor kompleks problemet er. Tekstilene produseres ofte på et kontinent, konsumeres på et annet kontinent og havner som søppel på et tredje kontinent. Europeisk samarbeid og felles europeiske standarder og krav er derfor avgjørende.

I mars lanserer EU sin strategi for tekstiler i en sirkulærøkonomi. Gjennom blant annet et strengere økodesignregelverk kan europeiske land bruke vår samlede markedsmakt til å stille tydeligere miljøkrav til tekstiler som blir produsert og importert. Det kan være krav om produkters holdbarhet og levetid, krav om at tekstilene er designet for resirkulering og krav til at tekstilene inneholder materialgjenvunnet råvarer.

Når vi vet at 80 prosent av miljøbelastningen til et produkt avgjøres i designfasen, er slike felles krav avgjørende. Norge er en liten tekstilprodusent, men vi er en stor tekstilimportør. Vi forbruker 80 000 tonn tekstiler per år, som tilsvarer 15 kilo per person. Når klærne våre inneholder så mange ulike syntetiske fibre og materialer, har ikke dagens gjenvinningsteknologi sjans til å gjøre en forskjell.

Det er samtidig flere grep vi kan ta i Norge. Det bør for eksempel være et nasjonalt krav om at alle importører og produsenter av tekstiler vet og kan dokumentere hva som skjer med klærne deres gjennom hele leverandørkjeden – fra produksjon til håndtering av avfallet.

I tillegg bør det blir lettere for oss forbrukere å ta miljøriktige valg. Vi bør ha rett på informasjon om tekstilene som selges, herunder om de lar seg resirkulere, hvor lang levetid produktet har og hvilket reelt miljøavtrykket plagget har. Norge kan også samarbeide med flere land i å utforme en miljømerkeordning som omfatter flere sirkulære krav som krav til levetid, garantiperiode, produktdesign og muligheter for reparasjon.

Frem til nå har det i stor grad vært opp til private og ideelle aktører, slik som Fretex, å håndtere den enorme mengden av gamle klær som hoper seg opp. Gjennom EU er Norge forpliktet til kildesortering av tekstiler fra og med 2025. Vi har med andre ord tre år på oss til å bygge og utvikle resirkuleringsløsninger, samtidig som vi trenger å skape et marked for å bruke resirkulerte fibre fra tekstiler inn i andre produkter. Det vil kreve handling nå.

En del av løsningen kan være å utrede en produsentansvarsordning for tekstiler i Norge. Det vil si at alle bedrifter som produserer, importerer eller selger tekstiler vil være samlet ansvarlige for å utvikle, drifte og finansiere et retursystem for avfallet. Forurenser må betale, med andre ord.

Skal vi lykkes med å redusere våre klimautslipp, er det ikke tilstrekkelig med fornybar energi og nullutslippsløsninger. Vi må også redusere uttaket og overforbruket av naturressursene våre.

Vi må ta kampen mot sløsing av klær og tekstiler.