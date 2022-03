Kommentar

Enda en kvinne drept

Av Shazia Majid

I EGET HJEM: En kvinne i midten av 30-årene ble funnet drept i sitt eget hjem på Manglerud i Oslo mandag denne uken.

Så har det skjedd igjen. En kvinne er drept. I sitt eget hjem. Det er ikke til å holde ut.

Denne gangen på Manglerud i Oslo. Ikke så langt fra der jeg bor. Ikke så langt fra der jeg står.

En mor som meg. Med en bakgrunn som min.

Og med håp og drømmer, sorger og gleder som enhver av oss. Brått frarøvet livet. Med et drapsvåpen politiet sier de har kontroll på.

Slik de har kontroll på ektemannen, som selv meldte seg for politiet. Og som nå er siktet for drapet. Og som hun anmeldte for familievold i 2011.

Ingen overgrep, mishandling eller drap er til å holde ut. Men drap hvor den drepte og drapsmannen har levd sammen, spist middag sammen og hatt barn sammen – er de mest rystende. De mest ufattelige.

Vanskelige å fatte. Men utført langt oftere enn det er mulig å ta innover seg. I trygge, forutsigbare og fredelige Norge. Hvor drap er uvanlige – men kvinnedrap ikke fullt så sjeldne.

I perioden 2000–2022 er 159 kvinner blitt drept av sine partnere. Av sine kjærester, samboere og ektemenn. Det samme tallet for menn er 19.

Kvinner som meg, som har røtter i mannsdominerte, patriarkalske land, er kraftig overrepresentert på partnerdrapsstatistikken. Halvparten av drapsmennene har innvandrerbakgrunn. Innvandrere utgjør bare 15 prosent av befolkningen.

VGs oversikt over alle de drepte kvinnene ble tilført en ny boks i går kveld. Et nytt kvinnelig silhuett. En skygge.

SILHUETTEN: Faksimile fra partnerdrapoversikten til VG. Oppdatert etter drapet på kvinnen på Manglerud.

Men hun, som alle de før henne, var hele, tenkende mennesker. Så mye mer enn silhuetten, eller et famlet bilde i en drapsoversikt. En oversikt laget av journalister som vil at vi skal vite, vil at vi skal huske.

Huske kvinnen. At hun var som meg og deg. At det må finnes albumer fra da hun var et barn, av det første skrittet hun tok, den første skoledagen, russetiden, venninnegjengen.

At hun må ha delt vitser med den venninnegjengen, at hun må ha invitert familien på middager, hatt musikk hun må ha likt, mat hun må ha elsket. En egen måte å snakke på, lytte på og sitte på – som gjorde henne til henne.

At hun er uerstattelig. Slik småbarnsmoren fra Manglerud er uerstattelig.

Men at hun nå er borte.

Ikke fordi hun ble syk, eller var utsatt for en ulykke. Men fordi hun ble drept, og ektemannen er siktet for å ha tatt livet av henne.

Vi vet foreløpig ingenting om hva som skjedde på Manglerud, eller hvorfor.

Men det vi vet om partnerdrap generelt er at de sjelden kommer som lyn fra klar himmel. Det betyr at noen av dem kan forhindres.

Det er hendelser og historier, mishandling og overgrep, lynne og oppførsel – som sier noe om at det er livsfare på ferde.

Men kvinner blir ikke alltid trodd. Ikke alltid tatt på alvor. Ikke alltid beskyttet, hverken av de nærmeste, eller av storsamfunnet. Og ikke alltid i stand til å bryte løs.

Mishandlede kvinner får ofte spørsmål om hvorfor de ikke bare forlater mannen. Det spørsmålet har jeg selv stilt andre kvinner. Og nå angrer jeg bittert.

For nå vet jeg at kvinner som blir værende i voldelige og destruktive forhold, gjerne er kvinner som er livredde. I forholdet har de en form for forutsigbarhet, utenfor kan han drepe henne.

Han har brutt henne ned over tid. Hun blir, men er hverken feig, svak eller dum. Hun kjemper sitt livs kamp.

Så finnes de som ikke har noe sted å flykte. «Innvandrerkvinnene». De som blir presset av sine nærmeste til å bli værende hos ektemannen. Til å prøve, til å føye seg. I slike miljøer finnes det en viss aksept for vold, overgrep og undertrykking utført av ektemannen.

«Kvinner må tåle mer», blir de fortalt. De må ofre mer.

Det er slik patriarkatet fungerer. Først oppmuntrer det mannen til grenseoverskridende oppførsel – for så å gi han straffrihet.

Har du noen gang hørt om en mann med innvandrerbakgrunn som har drept kvinnen og/eller barna og så begått selvdrap?

Det har ikke jeg. Og jeg tror det skyldes at han vet han vil møte en viss forståelse blant «egne». En viss aksept. At det er rom for ham i miljøet. Selv etter at han har begått de mest hjerteløse av alle handlinger. Det er slik patriarkatet fungerer.

Kvinner er mindre verdt.

Men det er ikke bare innvandrermenn som mister ansikt. Som mister ære. De fleste kvinnedrap blir begått når kvinnen forlater mannen, eller i ferd med å forlate mannen. Uansett hudfarge og bakgrunn.

Og det finnes mange forklaringer på hvorfor menn begår drap. Hvor trange deres rammer er. Hvordan det er deres oppgave å kontrollere kvinnen. Hvordan deres mentale helse blir forringet.

Men i dag er ikke dagen for å snakke om mannen. I dag skal vi snakke om kvinner som blir drept. Det er de vi skal minnes.